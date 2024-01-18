https://ria.ru/20240118/sg-1922109522.html

Лавров заявил, что не слышал об интересе Казахстана к Союзному государству

Лавров заявил, что не слышал об интересе Казахстана к Союзному государству - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров заявил, что не слышал об интересе Казахстана к Союзному государству

Москве неизвестно об интересе Казахстана к присоединению к Союзному государству, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:27

2024-01-18T14:27

2024-01-18T14:27

союзное государство

россия

казахстан

белоруссия

сергей лавров

евразийский экономический союз

политика

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москве неизвестно об интересе Казахстана к присоединению к Союзному государству, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Честно признаюсь, я не слышал, чтобы Казахстан проявлял какой-то интерес в присоединении к Союзному государству", - отметил министр на итоговой пресс-конференции. Лавров назвал Союзное государство "флагманом ЕАЭС". Договор о создании Союзного государство России и Беларуси был подписан 8 декабря 1999 года. В декабре пресс-служба министерства экономического развития РФ сообщила, что Минэкономразвития России совместно с Минэкономики Белоруссии подготовили новый интеграционный пакет Союзного государства на 2024 - 2026 годы. Новый документ состоит из 11 разделов и 120 задач, основная часть из которых посвящена вопросам интеграции: равные условия и гарантии для компаний, единые правила конкуренции, защита прав потребителей, формирование условий для создания объединенной транспортной и энергетической системы. Помимо этого, часть вопросов нового плана касается социального и гуманитарного партнерства и посвящена формированию общего научного, технологического и информационного пространства между странами Союзного государства.

https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899587982.html

россия

казахстан

белоруссия

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Кирилл Волков

россия, казахстан, белоруссия, сергей лавров, евразийский экономический союз, политика