https://ria.ru/20240118/scally_milano-1922140417.html
Суд запретил еще один трек рэпера Scally Milano за пропаганду наркотиков
Суд запретил еще один трек рэпера Scally Milano за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 18.01.2024
Суд запретил еще один трек рэпера Scally Milano за пропаганду наркотиков
Песню российского рэп-исполнителя Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) "Гнида" запретил к использованию Калининский суд Санкт-Петербурга, информация... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:16
2024-01-18T18:16
2024-01-18T18:16
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Песню российского рэп-исполнителя Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) "Гнида" запретил к использованию Калининский суд Санкт-Петербурга, информация об этом размещена в Телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов города. Суд усмотрел в песне пропаганду наркотиков и нецензурную брань."При проведении мониторинга сети "Интернет" была выявлена аудиоинформация (словесно-музыкальное произведение исполнителя Scally Milano "Гнида"), содержащая нецензурную брань, которая также предполагает для слушателя потенциальную возможность употребления психоактивных веществ (завуалированная пропаганда)", — сказано в сообщении.Запрещая контент суд руководствовался четвертой статьей Закона №124-ФЗ, посвященной государственной политике в отношении детей. Суд посчитал, что трек Scally Milano негативно влияет на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие подрастающего поколения.В октябре прошлого года суд также постановил заблокировать в России несколько ссылок на песни Scally Milano о наркотиках, доступные для детей и подростков.
https://ria.ru/20231031/reper-1906404076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Суд запретил еще один трек рэпера Scally Milano за пропаганду наркотиков
Суд запретил трек рэпера Scally Milano за пропаганду наркотиков и мат в тексте