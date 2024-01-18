https://ria.ru/20240118/scally_milano-1922140417.html

Суд запретил еще один трек рэпера Scally Milano за пропаганду наркотиков

Суд запретил еще один трек рэпера Scally Milano за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 18.01.2024

Суд запретил еще один трек рэпера Scally Milano за пропаганду наркотиков

Песню российского рэп-исполнителя Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) "Гнида" запретил к использованию Калининский суд Санкт-Петербурга, информация... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T18:16

2024-01-18T18:16

2024-01-18T18:16

шоубиз

знаменитости

новости шоу-бизнеса

шоу-бизнес

санкт-петербург

скандал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922181573_0:450:1620:1361_1920x0_80_0_0_2fe93f6ab79bc000655a5db3c49a3bff.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Песню российского рэп-исполнителя Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) "Гнида" запретил к использованию Калининский суд Санкт-Петербурга, информация об этом размещена в Телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов города. Суд усмотрел в песне пропаганду наркотиков и нецензурную брань."При проведении мониторинга сети "Интернет" была выявлена аудиоинформация (словесно-музыкальное произведение исполнителя Scally Milano "Гнида"), содержащая нецензурную брань, которая также предполагает для слушателя потенциальную возможность употребления психоактивных веществ (завуалированная пропаганда)", — сказано в сообщении.Запрещая контент суд руководствовался четвертой статьей Закона №124-ФЗ, посвященной государственной политике в отношении детей. Суд посчитал, что трек Scally Milano негативно влияет на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие подрастающего поколения.В октябре прошлого года суд также постановил заблокировать в России несколько ссылок на песни Scally Milano о наркотиках, доступные для детей и подростков.

https://ria.ru/20231031/reper-1906404076.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, санкт-петербург, скандал