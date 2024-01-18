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Суд запретил еще один трек рэпера Scally Milano за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 18.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:16 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/scally_milano-1922140417.html
Суд запретил еще один трек рэпера Scally Milano за пропаганду наркотиков
Суд запретил еще один трек рэпера Scally Milano за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 18.01.2024
Суд запретил еще один трек рэпера Scally Milano за пропаганду наркотиков
Песню российского рэп-исполнителя Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) "Гнида" запретил к использованию Калининский суд Санкт-Петербурга, информация... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:16
2024-01-18T18:16
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Песню российского рэп-исполнителя Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) "Гнида" запретил к использованию Калининский суд Санкт-Петербурга, информация об этом размещена в Телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов города. Суд усмотрел в песне пропаганду наркотиков и нецензурную брань.&quot;При проведении мониторинга сети &quot;Интернет&quot; была выявлена аудиоинформация (словесно-музыкальное произведение исполнителя Scally Milano &quot;Гнида&quot;), содержащая нецензурную брань, которая также предполагает для слушателя потенциальную возможность употребления психоактивных веществ (завуалированная пропаганда)&quot;, — сказано в сообщении.Запрещая контент суд руководствовался четвертой статьей Закона №124-ФЗ, посвященной государственной политике в отношении детей. Суд посчитал, что трек Scally Milano негативно влияет на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие подрастающего поколения.В октябре прошлого года суд также постановил заблокировать в России несколько ссылок на песни Scally Milano о наркотиках, доступные для детей и подростков.
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Шоубиз, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Санкт-Петербург, скандал
Суд запретил еще один трек рэпера Scally Milano за пропаганду наркотиков

Суд запретил трек рэпера Scally Milano за пропаганду наркотиков и мат в тексте

© SCALLY MILANO/VkontakteРэпер Scally Milano
Рэпер Scally Milano
© SCALLY MILANO/Vkontakte
Рэпер Scally Milano
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Песню российского рэп-исполнителя Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) "Гнида" запретил к использованию Калининский суд Санкт-Петербурга, информация об этом размещена в Телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов города.
Суд усмотрел в песне пропаганду наркотиков и нецензурную брань.
«

"При проведении мониторинга сети "Интернет" была выявлена аудиоинформация (словесно-музыкальное произведение исполнителя Scally Milano "Гнида"), содержащая нецензурную брань, которая также предполагает для слушателя потенциальную возможность употребления психоактивных веществ (завуалированная пропаганда)", — сказано в сообщении.

Запрещая контент суд руководствовался четвертой статьей Закона №124-ФЗ, посвященной государственной политике в отношении детей.
Суд посчитал, что трек Scally Milano негативно влияет на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие подрастающего поколения.
В октябре прошлого года суд также постановил заблокировать в России несколько ссылок на песни Scally Milano о наркотиках, доступные для детей и подростков.
Рэпер Scally Milano - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Суд оштрафовал Scally Milano за треки о наркотиках
31 октября 2023, 13:20
 
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