https://ria.ru/20240118/ryba-1921988818.html
В СФ поддержали запрет на вылов рыбы в Баренцевом море для Великобритании
В СФ поддержали запрет на вылов рыбы в Баренцевом море для Великобритании - РИА Новости, 18.01.2024
В СФ поддержали запрет на вылов рыбы в Баренцевом море для Великобритании
Денонсация соглашения России с Великобританией о вылове ею рыбы в российской зоне Баренцева моря - давно назревшая и законная ответная мера на недружественную... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T09:16
2024-01-18T09:16
2024-01-18T09:16
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Денонсация соглашения России с Великобританией о вылове ею рыбы в российской зоне Баренцева моря - давно назревшая и законная ответная мера на недружественную политику Лондона, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Правительство России в четверг обсудит вопрос денонсации соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, сообщила ранее пресс-служба кабмина РФ. "Планируемый запрет на вылов рыбы в российской зоне Баренцевого моря для Великобритании - давно назревшая, законная и абсолютно адекватная ситуации ответная мера Москвы на недружественные действия Лондона. Поддерживаю решительно деносацию двустороннего соглашения 1956 года. Побольше бы таких конкретных и чувствительных для наших оппонентов действий российской стороны", - написал Косачев в своем Telegram-канале. Учитывая решение Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле, законопроект предусматривает денонсацию соглашения, в соответствии с которым рыболовным судам, приписанным к портам Соединенного Королевства, было предоставлено право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря.
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великобритания, константин косачев, совет федерации рф, баренцево море, россия, экономика
Великобритания, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Баренцево море, Россия, Экономика
В СФ поддержали запрет на вылов рыбы в Баренцевом море для Великобритании
Косачев поддержал запрет на вылов рыбы в Баренцевом море для Великобритании