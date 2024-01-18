https://ria.ru/20240118/ryba-1921988818.html

В СФ поддержали запрет на вылов рыбы в Баренцевом море для Великобритании

В СФ поддержали запрет на вылов рыбы в Баренцевом море для Великобритании - РИА Новости, 18.01.2024

В СФ поддержали запрет на вылов рыбы в Баренцевом море для Великобритании

Денонсация соглашения России с Великобританией о вылове ею рыбы в российской зоне Баренцева моря - давно назревшая и законная ответная мера на недружественную... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T09:16

2024-01-18T09:16

2024-01-18T09:16

великобритания

константин косачев

совет федерации рф

баренцево море

россия

экономика

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Денонсация соглашения России с Великобританией о вылове ею рыбы в российской зоне Баренцева моря - давно назревшая и законная ответная мера на недружественную политику Лондона, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Правительство России в четверг обсудит вопрос денонсации соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, сообщила ранее пресс-служба кабмина РФ. "Планируемый запрет на вылов рыбы в российской зоне Баренцевого моря для Великобритании - давно назревшая, законная и абсолютно адекватная ситуации ответная мера Москвы на недружественные действия Лондона. Поддерживаю решительно деносацию двустороннего соглашения 1956 года. Побольше бы таких конкретных и чувствительных для наших оппонентов действий российской стороны", - написал Косачев в своем Telegram-канале. Учитывая решение Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле, законопроект предусматривает денонсацию соглашения, в соответствии с которым рыболовным судам, приписанным к портам Соединенного Королевства, было предоставлено право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря.

https://ria.ru/20231130/sudno-1912946678.html

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баренцево море

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великобритания, константин косачев, совет федерации рф, баренцево море, россия, экономика