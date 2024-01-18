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"Всю Украину". В США признали шокирующую правду о России
"Всю Украину". В США признали шокирующую правду о России - РИА Новости, 18.01.2024
"Всю Украину". В США признали шокирующую правду о России
Россия могла взять под контроль всю Украину, если бы захотела этого, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T19:10
2024-01-18T19:10
2024-01-18T19:10
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия могла взять под контроль всю Украину, если бы захотела этого, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я считаю, что Россия обладает достаточным военным потенциалом, чтобы захватить всю Украину, если бы она захотела этого, но я не думаю, что это так", — выразил мнение он.Военный считает, что российские войска уже фактически одержали победу, так как ВСУ не обладают возможностью перейти снова в наступление. При этом Шаффер не исключил, что Россия могла начать новое продвижениеуже весной.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240118/klichko-1922193151.html
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россия, украина, марьинка (днр), сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
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"Всю Украину". В США признали шокирующую правду о России
Шаффер: Россия могла бы захватить всю Украину, если бы захотела