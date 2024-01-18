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"Всю Украину". В США признали шокирующую правду о России - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/rossiya-1922202056.html
"Всю Украину". В США признали шокирующую правду о России
"Всю Украину". В США признали шокирующую правду о России - РИА Новости, 18.01.2024
"Всю Украину". В США признали шокирующую правду о России
Россия могла взять под контроль всю Украину, если бы захотела этого, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T19:10
2024-01-18T19:10
специальная военная операция на украине
россия
украина
марьинка (днр)
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия могла взять под контроль всю Украину, если бы захотела этого, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я считаю, что Россия обладает достаточным военным потенциалом, чтобы захватить всю Украину, если бы она захотела этого, но я не думаю, что это так", — выразил мнение он.Военный считает, что российские войска уже фактически одержали победу, так как ВСУ не обладают возможностью перейти снова в наступление. При этом Шаффер не исключил, что Россия могла начать новое продвижениеуже весной.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240118/klichko-1922193151.html
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россия, украина, марьинка (днр), сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Марьинка (ДНР), Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
"Всю Украину". В США признали шокирующую правду о России

Шаффер: Россия могла бы захватить всю Украину, если бы захотела

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия могла взять под контроль всю Украину, если бы захотела этого, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Я считаю, что Россия обладает достаточным военным потенциалом, чтобы захватить всю Украину, если бы она захотела этого, но я не думаю, что это так", — выразил мнение он.
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Военный считает, что российские войска уже фактически одержали победу, так как ВСУ не обладают возможностью перейти снова в наступление. При этом Шаффер не исключил, что Россия могла начать новое продвижениеуже весной.
После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМарьинка (ДНР)Сергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
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