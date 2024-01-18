https://ria.ru/20240118/rossiya-1922202056.html

"Всю Украину". В США признали шокирующую правду о России

"Всю Украину". В США признали шокирующую правду о России - РИА Новости, 18.01.2024

"Всю Украину". В США признали шокирующую правду о России

Россия могла взять под контроль всю Украину, если бы захотела этого, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T19:10

2024-01-18T19:10

2024-01-18T19:10

специальная военная операция на украине

россия

украина

марьинка (днр)

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россия могла взять под контроль всю Украину, если бы захотела этого, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я считаю, что Россия обладает достаточным военным потенциалом, чтобы захватить всю Украину, если бы она захотела этого, но я не думаю, что это так", — выразил мнение он.Военный считает, что российские войска уже фактически одержали победу, так как ВСУ не обладают возможностью перейти снова в наступление. При этом Шаффер не исключил, что Россия могла начать новое продвижениеуже весной.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

https://ria.ru/20240118/klichko-1922193151.html

https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1922178342.html

россия

украина

марьинка (днр)

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россия, украина, марьинка (днр), сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины