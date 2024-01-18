https://ria.ru/20240118/proekt-1922211847.html

Лидеры фракций Госдумы предложили ужесточить наказание за фейки об армии

Лидеры фракций Госдумы предложили ужесточить наказание за фейки об армии - РИА Новости, 18.01.2024

Лидеры фракций Госдумы предложили ужесточить наказание за фейки об армии

Лидеры фракций Госдумы подготовили законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о российских Вооруженных силах и призывы к совершению... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T20:38

2024-01-18T20:38

2024-01-18T22:17

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Лидеры фракций Госдумы подготовили законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о российских Вооруженных силах и призывы к совершению преступлений против государства, если они совершаются из корыстных побуждений, документ есть в распоряжении РИА Новости."Реализация федерального закона направлена на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства", — говорится в пояснительной записке.Законопроект предлагает:Он также предполагает лишение специального, воинского или почетного звания и государственных наград за: Согласно документу, перечисленные изменения необходимо внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Его авторами выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая и главы фракций: Владимир Васильев — от "Единой России", Геннадий Зюганов — от КПРФ, Сергей Миронов — от "Справедливой России — За правду", Леонид Слуцкий — от ЛДПР, Алексей Нечаев — от "Новых людей", а также глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, глава комитета по культуре Елена Ямпольская и другие депутаты.Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг предварительно проработали и поддержали законопроект.

https://ria.ru/20240118/delo-1922188534.html

https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html

https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

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госдума рф, общество, вячеслав володин, ирина яровая, владимир васильев, единая россия, кпрф, россия