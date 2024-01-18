Лидеры фракций Госдумы предложили ужесточить наказание за фейки об армии
Лидеры фракций ГД разработали проект о лишении имущества за фейки о ВС России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Лидеры фракций Госдумы подготовили законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о российских Вооруженных силах и призывы к совершению преступлений против государства, если они совершаются из корыстных побуждений, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Реализация федерального закона направлена на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства", — говорится в пояснительной записке.
Законопроект предлагает:
- ужесточить уголовную ответственность за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности России, если она совершается из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
- конфисковать деньги, ценности и другое имущество за распространение фейков о российской армии, а также если оно используется для финансирования преступлений и любой другой деятельности, направленной против государственной безопасности;
- отнести все преступления диверсионной направленности к деятельности, направленной против безопасности России.
Он также предполагает лишение специального, воинского или почетного звания и государственных наград за:
- распространение ложной информации и дискредитацию российских Вооруженных сил;
- призывы к экстремизму и действиям, направленным на нарушение целостности и безопасности государства, а также к введению санкций против России;
- оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов;
- реабилитацию нацизма.
Согласно документу, перечисленные изменения необходимо внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Его авторами выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая и главы фракций: Владимир Васильев — от "Единой России", Геннадий Зюганов — от КПРФ, Сергей Миронов — от "Справедливой России — За правду", Леонид Слуцкий — от ЛДПР, Алексей Нечаев — от "Новых людей", а также глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, глава комитета по культуре Елена Ямпольская и другие депутаты.
Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг предварительно проработали и поддержали законопроект.