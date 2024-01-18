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Лидеры фракций Госдумы предложили ужесточить наказание за фейки об армии - РИА Новости, 18.01.2024
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20:38 18.01.2024 (обновлено: 22:17 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/proekt-1922211847.html
Лидеры фракций Госдумы предложили ужесточить наказание за фейки об армии
Лидеры фракций Госдумы предложили ужесточить наказание за фейки об армии - РИА Новости, 18.01.2024
Лидеры фракций Госдумы предложили ужесточить наказание за фейки об армии
Лидеры фракций Госдумы подготовили законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о российских Вооруженных силах и призывы к совершению... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T20:38
2024-01-18T22:17
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Лидеры фракций Госдумы подготовили законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о российских Вооруженных силах и призывы к совершению преступлений против государства, если они совершаются из корыстных побуждений, документ есть в распоряжении РИА Новости."Реализация федерального закона направлена на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства", — говорится в пояснительной записке.Законопроект предлагает:Он также предполагает лишение специального, воинского или почетного звания и государственных наград за: Согласно документу, перечисленные изменения необходимо внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Его авторами выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая и главы фракций: Владимир Васильев — от "Единой России", Геннадий Зюганов — от КПРФ, Сергей Миронов — от "Справедливой России — За правду", Леонид Слуцкий — от ЛДПР, Алексей Нечаев — от "Новых людей", а также глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, глава комитета по культуре Елена Ямпольская и другие депутаты.Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг предварительно проработали и поддержали законопроект.
https://ria.ru/20240118/delo-1922188534.html
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госдума рф, общество, вячеслав володин, ирина яровая, владимир васильев, единая россия, кпрф, россия
Госдума РФ, Общество, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Владимир Васильев, Единая Россия, КПРФ, Россия
Лидеры фракций Госдумы предложили ужесточить наказание за фейки об армии

Лидеры фракций ГД разработали проект о лишении имущества за фейки о ВС России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Лидеры фракций Госдумы подготовили законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о российских Вооруженных силах и призывы к совершению преступлений против государства, если они совершаются из корыстных побуждений, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Реализация федерального закона направлена на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства", — говорится в пояснительной записке.
Усман Баратов - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
На главу узбекского землячества завели дело об экстремизме
Вчера, 18:22
Законопроект предлагает:
  • ужесточить уголовную ответственность за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности России, если она совершается из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
  • конфисковать деньги, ценности и другое имущество за распространение фейков о российской армии, а также если оно используется для финансирования преступлений и любой другой деятельности, направленной против государственной безопасности;
  • отнести все преступления диверсионной направленности к деятельности, направленной против безопасности России.
Он также предполагает лишение специального, воинского или почетного звания и государственных наград за:
  • распространение ложной информации и дискредитацию российских Вооруженных сил;
  • призывы к экстремизму и действиям, направленным на нарушение целостности и безопасности государства, а также к введению санкций против России;
  • оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов;
  • реабилитацию нацизма.
Писатели Дмитрий Быков** (физлицо, включенное в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) и Борис Акунин* (внесен в перечень террористов и экстремистов) во время марша оппозиции - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Мы здесь власть: главная мечта врагов России сбылась
17 января, 08:00
Согласно документу, перечисленные изменения необходимо внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Его авторами выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая и главы фракций: Владимир Васильев — от "Единой России", Геннадий Зюганов — от КПРФ, Сергей Миронов — от "Справедливой России — За правду", Леонид Слуцкий — от ЛДПР, Алексей Нечаев — от "Новых людей", а также глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, глава комитета по культуре Елена Ямпольская и другие депутаты.
Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг предварительно проработали и поддержали законопроект.
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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9 января, 12:49
 
Госдума РФОбществоВячеслав ВолодинИрина ЯроваяВладимир ВасильевЕдиная РоссияКПРФРоссия
 
 
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