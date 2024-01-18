https://ria.ru/20240118/prigovor-1922143243.html

Жителя Петербурга осудили на восемь лет за попытку поджога военкомата

Жителя Петербурга осудили на восемь лет за попытку поджога военкомата - РИА Новости, 18.01.2024

Жителя Петербурга осудили на восемь лет за попытку поджога военкомата

Пытавшийся поджечь военкомат в Петербурге Максим Асриян приговорен к 8 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и покушению на теракт, сообщает... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:55

2024-01-18T15:55

2024-01-18T15:55

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Пытавшийся поджечь военкомат в Петербурге Максим Асриян приговорен к 8 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и покушению на теракт, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале. "Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Первые 2,5 года Асриян проведен в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба. Мужчина признан виновным по двумя статьям УК РФ: ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (покушение на теракт) и ч. 1 ст. 275 (госизмена). Отмечается, что с Асрияном было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Как сообщала пресс-служба, Асриян был задержан 10 октября 2022 года. При избрании меры пресечения он обвинялся в том, что, "придерживаясь экстремистских взглядов и позиций, испытывая недовольство действующей властью и проводимой политикой, в частности ведением СВО, поддерживая вооруженные силы Украины, принял решение совершить террористический акт путем поджога здания военного комиссариата на территории Санкт-Петербурга". Для этих целей он выбрал военкомат во Фрунзенском районе города и ночью 1 октября с двумя бутылками с зажигательной смесью отправился к нему, но совершить поджог не смог, так как здание находилось под охраной Росгвардии. На прошлой неделе знакомую Асрияна Татьяну Лименя-Осипову суд оштрафовал на 40 тысяч рублей за то, что она знала о его намерении поджечь военкомат, но утаила это от властей.

https://ria.ru/20231228/prigovor-1918725402.html

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происшествия, санкт-петербург