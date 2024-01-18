Жителя Петербурга осудили на восемь лет за попытку поджога военкомата
Жителя Петербурга приговорили к 8 годам за попытку поджога военкомата
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Пытавшийся поджечь военкомат в Петербурге Максим Асриян приговорен к 8 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и покушению на теракт, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Первые 2,5 года Асриян проведен в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба.
Мужчина признан виновным по двумя статьям УК РФ: ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (покушение на теракт) и ч. 1 ст. 275 (госизмена). Отмечается, что с Асрияном было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Как сообщала пресс-служба, Асриян был задержан 10 октября 2022 года. При избрании меры пресечения он обвинялся в том, что, "придерживаясь экстремистских взглядов и позиций, испытывая недовольство действующей властью и проводимой политикой, в частности ведением СВО, поддерживая вооруженные силы Украины, принял решение совершить террористический акт путем поджога здания военного комиссариата на территории Санкт-Петербурга".
Для этих целей он выбрал военкомат во Фрунзенском районе города и ночью 1 октября с двумя бутылками с зажигательной смесью отправился к нему, но совершить поджог не смог, так как здание находилось под охраной Росгвардии.
На прошлой неделе знакомую Асрияна Татьяну Лименя-Осипову суд оштрафовал на 40 тысяч рублей за то, что она знала о его намерении поджечь военкомат, но утаила это от властей.