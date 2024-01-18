https://ria.ru/20240118/prazdniki-1922120853.html
ВЦИОМ выяснил, сколько россияне потратили на новогодние поездки
ВЦИОМ выяснил, сколько россияне потратили на новогодние поездки - РИА Новости, 18.01.2024
ВЦИОМ выяснил, сколько россияне потратили на новогодние поездки
Более четверти россиян выезжали за пределы своего населенного пункта на новогодние праздники, в среднем поездка на одного человека обошлась в 17 тысяч рублей,... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T16:10
2024-01-18T16:10
2024-01-18T16:10
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
новый год
краснодарский край
москва
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919338647_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_a37f6602367088e99bb5fdb3048016fc.jpg
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Более четверти россиян выезжали за пределы своего населенного пункта на новогодние праздники, в среднем поездка на одного человека обошлась в 17 тысяч рублей, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. "27 процентов опрошенных выехали за пределы своего города, населенного пункта. Россияне тратили в среднем 17 тысяч рублей", – сказал Родин на пресс-конференции. Средняя стоимость праздничной поездки в 2024 году на одного человека составила 17 027 рублей, в 2021 году на новогоднюю поездку россияне тратили 7 635 рублей на человека, в 2019 году средний показатель был равен 5 854 рублям, согласно результатам опроса ВЦИОМ. Планировали новогоднюю поездку 28 процентов респондентов. Основными туристическими направлениями на праздники стали Москва и Московская область, туда отправились 13 процентов россиян, Краснодарский край (четыре процента), Санкт-Петербург и Ленинградская область (четыре процента), Свердловская область (три процента). "Озвучу территории, которые порядка двух процентов россиян посетили. Это Новосибирск, Симферополь, Пермь, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Воронеж, Казань", – добавил Родин. Телефонный опрос "ВЦИОМ-СПУТНИК" проведен 14 января 2024 года среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет не менее 80 регионов страны. Статпогрешность не превышает 2,5 процента.
https://ria.ru/20240112/moskva-1920704437.html
краснодарский край
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919338647_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_58740221c7d3bb76cff1d142c2623c7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, новый год, краснодарский край, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, ленинградская область, вциом
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Новый год, Краснодарский край, Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Ленинградская область, ВЦИОМ
ВЦИОМ выяснил, сколько россияне потратили на новогодние поездки
ВЦИОМ: 17 тысяч рублей на одного потратили россияне на новогодние поездки