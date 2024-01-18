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ВЦИОМ выяснил, сколько россияне потратили на новогодние поездки

ВЦИОМ выяснил, сколько россияне потратили на новогодние поездки - РИА Новости, 18.01.2024

ВЦИОМ выяснил, сколько россияне потратили на новогодние поездки

Более четверти россиян выезжали за пределы своего населенного пункта на новогодние праздники, в среднем поездка на одного человека обошлась в 17 тысяч рублей,... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T16:10

2024-01-18T16:10

2024-01-18T16:10

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Более четверти россиян выезжали за пределы своего населенного пункта на новогодние праздники, в среднем поездка на одного человека обошлась в 17 тысяч рублей, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. "27 процентов опрошенных выехали за пределы своего города, населенного пункта. Россияне тратили в среднем 17 тысяч рублей", – сказал Родин на пресс-конференции. Средняя стоимость праздничной поездки в 2024 году на одного человека составила 17 027 рублей, в 2021 году на новогоднюю поездку россияне тратили 7 635 рублей на человека, в 2019 году средний показатель был равен 5 854 рублям, согласно результатам опроса ВЦИОМ. Планировали новогоднюю поездку 28 процентов респондентов. Основными туристическими направлениями на праздники стали Москва и Московская область, туда отправились 13 процентов россиян, Краснодарский край (четыре процента), Санкт-Петербург и Ленинградская область (четыре процента), Свердловская область (три процента). "Озвучу территории, которые порядка двух процентов россиян посетили. Это Новосибирск, Симферополь, Пермь, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Воронеж, Казань", – добавил Родин. Телефонный опрос "ВЦИОМ-СПУТНИК" проведен 14 января 2024 года среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет не менее 80 регионов страны. Статпогрешность не превышает 2,5 процента.

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