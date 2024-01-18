https://ria.ru/20240118/operatory-1921970738.html

В России появились операторы-асы БПЛА с сотнями пораженных целей

В России появились операторы-асы БПЛА с сотнями пораженных целей - РИА Новости, 18.01.2024

В России появились операторы-асы БПЛА с сотнями пораженных целей

В российских войсках появились операторы ударных беспилотников экстра-класса, рассказал РИА Новости инструктор по подготовке соответствующих специалистов с... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T03:33

2024-01-18T03:33

2024-01-18T05:58

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В российских войсках появились операторы ударных беспилотников экстра-класса, рассказал РИА Новости инструктор по подготовке соответствующих специалистов с позывным "Ирландец"."К настоящему моменту среди операторов ударных БПЛА в войсках появились пилоты-асы. Их качества складываются из нескольких факторов, включающих владение различными системами дронов, большой боевой опыт, доскональное владение техникой пилотирования БПЛА, наблюдательность, хорошую пространственную ориентацию, умение принимать быстрые решения в нестандартных ситуациях", — рассказал собеседник агентства.Одним из важных факторов он обозначил "обстрелянность" операторов: большинство из таких пилотов попадали под вражеский огонь и имеют соответствующий опыт выживания."Ирландец" уточнил, что у нескольких специалистов "личный подтвержденный счет по уничтоженным военнослужащим ВСУ доходит до нескольких сотен, а число уничтоженной украинской техники исчисляется десятками"."Один из операторов всего за пару месяцев ликвидировал более 240 украинских боевиков", — добавил инструктор.Как сообщил в декабре глава Минобороны Сергей Шойгу, в зоне СВО подготовили более тысячи семисот расчетов БПЛА и свыше тысячи пятисот операторов FPV-дронов. Министр подчеркивал, что власти создали полигоны и учебные центры для обучения применению беспилотников, индивидуальных средств РЭБ и новых авиационных средств поражения.

https://ria.ru/20240117/noch-1921750225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, безопасность