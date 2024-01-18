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В России появились операторы-асы БПЛА с сотнями пораженных целей - РИА Новости, 18.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:33 18.01.2024 (обновлено: 05:58 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/operatory-1921970738.html
В России появились операторы-асы БПЛА с сотнями пораженных целей
В России появились операторы-асы БПЛА с сотнями пораженных целей - РИА Новости, 18.01.2024
В России появились операторы-асы БПЛА с сотнями пораженных целей
В российских войсках появились операторы ударных беспилотников экстра-класса, рассказал РИА Новости инструктор по подготовке соответствующих специалистов с... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T03:33
2024-01-18T05:58
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В российских войсках появились операторы ударных беспилотников экстра-класса, рассказал РИА Новости инструктор по подготовке соответствующих специалистов с позывным "Ирландец".&quot;К настоящему моменту среди операторов ударных БПЛА в войсках появились пилоты-асы. Их качества складываются из нескольких факторов, включающих владение различными системами дронов, большой боевой опыт, доскональное владение техникой пилотирования БПЛА, наблюдательность, хорошую пространственную ориентацию, умение принимать быстрые решения в нестандартных ситуациях&quot;, — рассказал собеседник агентства.Одним из важных факторов он обозначил "обстрелянность" операторов: большинство из таких пилотов попадали под вражеский огонь и имеют соответствующий опыт выживания."Ирландец" уточнил, что у нескольких специалистов "личный подтвержденный счет по уничтоженным военнослужащим ВСУ доходит до нескольких сотен, а число уничтоженной украинской техники исчисляется десятками"."Один из операторов всего за пару месяцев ликвидировал более 240 украинских боевиков", — добавил инструктор.Как сообщил в декабре глава Минобороны Сергей Шойгу, в зоне СВО подготовили более тысячи семисот расчетов БПЛА и свыше тысячи пятисот операторов FPV-дронов. Министр подчеркивал, что власти создали полигоны и учебные центры для обучения применению беспилотников, индивидуальных средств РЭБ и новых авиационных средств поражения.
https://ria.ru/20240117/noch-1921750225.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
В России появились операторы-асы БПЛА с сотнями пораженных целей

В России появились операторы БПЛА экстра-класса с сотнями пораженных целей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОператор управляет беспилотным летательным аппаратом
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В российских войсках появились операторы ударных беспилотников экстра-класса, рассказал РИА Новости инструктор по подготовке соответствующих специалистов с позывным "Ирландец".
«

"К настоящему моменту среди операторов ударных БПЛА в войсках появились пилоты-асы. Их качества складываются из нескольких факторов, включающих владение различными системами дронов, большой боевой опыт, доскональное владение техникой пилотирования БПЛА, наблюдательность, хорошую пространственную ориентацию, умение принимать быстрые решения в нестандартных ситуациях", — рассказал собеседник агентства.

Одним из важных факторов он обозначил "обстрелянность" операторов: большинство из таких пилотов попадали под вражеский огонь и имеют соответствующий опыт выживания.
"Ирландец" уточнил, что у нескольких специалистов "личный подтвержденный счет по уничтоженным военнослужащим ВСУ доходит до нескольких сотен, а число уничтоженной украинской техники исчисляется десятками".
"Один из операторов всего за пару месяцев ликвидировал более 240 украинских боевиков", — добавил инструктор.
Как сообщил в декабре глава Минобороны Сергей Шойгу, в зоне СВО подготовили более тысячи семисот расчетов БПЛА и свыше тысячи пятисот операторов FPV-дронов. Министр подчеркивал, что власти создали полигоны и учебные центры для обучения применению беспилотников, индивидуальных средств РЭБ и новых авиационных средств поражения.
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