https://ria.ru/20240118/operatory-1921970738.html
В России появились операторы-асы БПЛА с сотнями пораженных целей
В России появились операторы-асы БПЛА с сотнями пораженных целей - РИА Новости, 18.01.2024
В России появились операторы-асы БПЛА с сотнями пораженных целей
В российских войсках появились операторы ударных беспилотников экстра-класса, рассказал РИА Новости инструктор по подготовке соответствующих специалистов с... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T03:33
2024-01-18T03:33
2024-01-18T05:58
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908801607_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_96cf136712bd9e4bf94ddcf5eab66571.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В российских войсках появились операторы ударных беспилотников экстра-класса, рассказал РИА Новости инструктор по подготовке соответствующих специалистов с позывным "Ирландец"."К настоящему моменту среди операторов ударных БПЛА в войсках появились пилоты-асы. Их качества складываются из нескольких факторов, включающих владение различными системами дронов, большой боевой опыт, доскональное владение техникой пилотирования БПЛА, наблюдательность, хорошую пространственную ориентацию, умение принимать быстрые решения в нестандартных ситуациях", — рассказал собеседник агентства.Одним из важных факторов он обозначил "обстрелянность" операторов: большинство из таких пилотов попадали под вражеский огонь и имеют соответствующий опыт выживания."Ирландец" уточнил, что у нескольких специалистов "личный подтвержденный счет по уничтоженным военнослужащим ВСУ доходит до нескольких сотен, а число уничтоженной украинской техники исчисляется десятками"."Один из операторов всего за пару месяцев ликвидировал более 240 украинских боевиков", — добавил инструктор.Как сообщил в декабре глава Минобороны Сергей Шойгу, в зоне СВО подготовили более тысячи семисот расчетов БПЛА и свыше тысячи пятисот операторов FPV-дронов. Министр подчеркивал, что власти создали полигоны и учебные центры для обучения применению беспилотников, индивидуальных средств РЭБ и новых авиационных средств поражения.
https://ria.ru/20240117/noch-1921750225.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908801607_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d81e02af0afe30bb201c2970d95c80c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
В России появились операторы-асы БПЛА с сотнями пораженных целей
В России появились операторы БПЛА экстра-класса с сотнями пораженных целей
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В российских войсках появились операторы ударных беспилотников экстра-класса, рассказал РИА Новости инструктор по подготовке соответствующих специалистов с позывным "Ирландец".
«
"К настоящему моменту среди операторов ударных БПЛА в войсках появились пилоты-асы. Их качества складываются из нескольких факторов, включающих владение различными системами дронов, большой боевой опыт, доскональное владение техникой пилотирования БПЛА, наблюдательность, хорошую пространственную ориентацию, умение принимать быстрые решения в нестандартных ситуациях", — рассказал собеседник агентства.
Одним из важных факторов он обозначил "обстрелянность" операторов: большинство из таких пилотов попадали под вражеский огонь и имеют соответствующий опыт выживания.
"Ирландец" уточнил, что у нескольких специалистов "личный подтвержденный счет по уничтоженным военнослужащим ВСУ доходит до нескольких сотен, а число уничтоженной украинской техники исчисляется десятками".
"Один из операторов всего за пару месяцев ликвидировал более 240 украинских боевиков", — добавил инструктор.
Как сообщил в декабре глава Минобороны Сергей Шойгу
, в зоне СВО подготовили более тысячи семисот расчетов БПЛА и свыше тысячи пятисот операторов FPV-дронов. Министр подчеркивал, что власти создали полигоны и учебные центры для обучения применению беспилотников, индивидуальных средств РЭБ и новых авиационных средств поражения.
Идет охота. На Украине потребовали срочных мер из-за ударов России