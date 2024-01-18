https://ria.ru/20240118/onischenko-1921979696.html

Онищенко спрогнозировал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Онищенко спрогнозировал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 18.01.2024

Онищенко спрогнозировал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в России идет, но оснований, что будут резкие всплески заболеваемости нет, крещенские купания на... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T07:23

2024-01-18T07:23

2024-01-18T07:24

россия

геннадий онищенко

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в России идет, но оснований, что будут резкие всплески заболеваемости нет, крещенские купания на эпидситуацию значимого влияния не окажут, заявил РИА Новости заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Конечно, рост будет... Подъём идёт, но оснований для утверждения, что будут какие-то резкие пики, уже нет", - сказал Онищенко. Он отметил, что в целом эпидситуация в стране достаточно прогнозируемая. Подъем заболеваемости в регионах имеет разную степень интенсивности, на это влияет в том числе и тщательность проводимых профилактических мероприятий, уточнил Онищенко. По его словам, крещенские купания значимо не отразятся на эпидситуации в стране, даже если какая-то часть людей заболеет из-за переохлаждения и присоединения инфекции. День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

https://ria.ru/20240115/zabolevaemost-1921510211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, геннадий онищенко, коронавирус covid-19, здоровье - общество