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Минсельхоз разрешил ввоз первой партии курятины в рамках беспошлинной квоты - РИА Новости, 18.01.2024
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14:02 18.01.2024 (обновлено: 15:36 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/minselkhoz-1922097442.html
Минсельхоз разрешил ввоз первой партии курятины в рамках беспошлинной квоты
Минсельхоз разрешил ввоз первой партии курятины в рамках беспошлинной квоты - РИА Новости, 18.01.2024
Минсельхоз разрешил ввоз первой партии курятины в рамках беспошлинной квоты
Минсельхоз разрешил ввоз первых 18,5 тонны курятины в рамках беспошлинной квоты, следует из материалов ведомства. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:02
2024-01-18T15:36
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Минсельхоз разрешил ввоз первых 18,5 тонны курятины в рамках беспошлинной квоты, следует из материалов ведомства.В конце декабря правительство разрешило ввести в Россию без пошлины в 2024 году до 140 тысяч тонн замороженного мяса домашних кур. Цель этого решения — поддержание стабильных цен на продукцию за счет наращивания предложения на внутреннем рынке.По состоянию на 18 января остаток тарифной льготы составил 139 981,5 тонны. Таким образом, объем, одобренный к поставке, равен 18,5 тонны. При этом объем заявок, принятых на рассмотрение, заметно вырос: в четверг он составил 4706 тонн, днем ранее — 402 тонны, а на прошлой неделе — 225,98 тонны.Мясо кур в прошлом году дорожало с апреля, а вниз цены пошли лишь в конце ноября. С начала 2023-го средняя стоимость продукции выросла на 27,71 процента. По данным Росстата, с 10 по 15 января курятина подешевела на 0,93 процента, а с начала года — на 1,38 процента.
https://ria.ru/20240117/yaytso-1921929755.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Минсельхоз разрешил ввоз первой партии курятины в рамках беспошлинной квоты

Минсельхоз разрешил ввоз в РФ 18,5 тонны мяса кур в рамках беспошлинной квоты

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник в разделочном цехе на птицефабрике
Сотрудник в разделочном цехе на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник в разделочном цехе на птицефабрике . Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Минсельхоз разрешил ввоз первых 18,5 тонны курятины в рамках беспошлинной квоты, следует из материалов ведомства.
В конце декабря правительство разрешило ввести в Россию без пошлины в 2024 году до 140 тысяч тонн замороженного мяса домашних кур. Цель этого решения — поддержание стабильных цен на продукцию за счет наращивания предложения на внутреннем рынке.
Сотрудница птицефабрики - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В России подешевели куриные яйца
17 января, 19:07
По состоянию на 18 января остаток тарифной льготы составил 139 981,5 тонны. Таким образом, объем, одобренный к поставке, равен 18,5 тонны.
При этом объем заявок, принятых на рассмотрение, заметно вырос: в четверг он составил 4706 тонн, днем ранее — 402 тонны, а на прошлой неделе — 225,98 тонны.
Мясо кур в прошлом году дорожало с апреля, а вниз цены пошли лишь в конце ноября. С начала 2023-го средняя стоимость продукции выросла на 27,71 процента. По данным Росстата, с 10 по 15 января курятина подешевела на 0,93 процента, а с начала года — на 1,38 процента.
Мясо - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Россия может разрешить беспошлинный импорт говядины и свинины, пишет СМИ
8 ноября 2021, 05:43
 
ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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