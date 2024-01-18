https://ria.ru/20240118/minselkhoz-1922097442.html

Минсельхоз разрешил ввоз первой партии курятины в рамках беспошлинной квоты

Минсельхоз разрешил ввоз первой партии курятины в рамках беспошлинной квоты - РИА Новости, 18.01.2024

Минсельхоз разрешил ввоз первой партии курятины в рамках беспошлинной квоты

Минсельхоз разрешил ввоз первых 18,5 тонны курятины в рамках беспошлинной квоты, следует из материалов ведомства. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:02

2024-01-18T14:02

2024-01-18T15:36

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Минсельхоз разрешил ввоз первых 18,5 тонны курятины в рамках беспошлинной квоты, следует из материалов ведомства.В конце декабря правительство разрешило ввести в Россию без пошлины в 2024 году до 140 тысяч тонн замороженного мяса домашних кур. Цель этого решения — поддержание стабильных цен на продукцию за счет наращивания предложения на внутреннем рынке.По состоянию на 18 января остаток тарифной льготы составил 139 981,5 тонны. Таким образом, объем, одобренный к поставке, равен 18,5 тонны. При этом объем заявок, принятых на рассмотрение, заметно вырос: в четверг он составил 4706 тонн, днем ранее — 402 тонны, а на прошлой неделе — 225,98 тонны.Мясо кур в прошлом году дорожало с апреля, а вниз цены пошли лишь в конце ноября. С начала 2023-го средняя стоимость продукции выросла на 27,71 процента. По данным Росстата, с 10 по 15 января курятина подешевела на 0,93 процента, а с начала года — на 1,38 процента.

https://ria.ru/20240117/yaytso-1921929755.html

https://ria.ru/20211108/myaso-1757994453.html

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)