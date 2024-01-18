Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД КНДР обсудили в Москве вопросы развития сотрудничества - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 18.01.2024 (обновлено: 10:44 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/mid-1922009032.html
Лавров и глава МИД КНДР обсудили в Москве вопросы развития сотрудничества
Лавров и глава МИД КНДР обсудили в Москве вопросы развития сотрудничества - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров и глава МИД КНДР обсудили в Москве вопросы развития сотрудничества
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи на встрече в Москве сошлись во мнении о... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:32
2024-01-18T10:44
в мире
москва
россия
сергей лавров
пхеньян
ким чен ын
цой сон хи
корейский полуостров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921639924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0086aba9ef1e293e53f5991518502c1.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи на встрече в Москве сошлись во мнении о необходимости поддержания заданного темпа взаимодействия в практических областях, заявили в российском дипведомстве. Информация об этом опубликована на сайте министерства.Цой Сон Хи посетила Москву с официальным визитом с 14 по 18 января."На переговорах с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних связей с упором на реализацию договоренностей сентябрьского саммита лидеров двух государств на космодроме "Восточный", включая график предстоящих политических контактов. Выражено общее мнение относительно необходимости поддержания заданного темпа взаимодействия в практических областях, дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы, активизации обменов в гуманитарной и культурной сферах", - говорится в сообщении.Также Лавров и Цой Сон Хи обсудили ситуацию на Корейском полуострове и подтвердили приверженность политико-дипломатическому урегулированию напряженности в регионе, заявили в российском дипведомстве."При обсуждении ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии подтверждена обоюдная приверженность политико-дипломатическому урегулированию напряженности в регионе, нагнетаемой в результате безответственных и провокационных действий США и их сателлитов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.Переговоры министров иностранных дел двух стран состоялись спустя три месяца с последней встречи. В октябре прошлого года Лавров посетил Пхеньян с двухдневным визитом. До этого глава российского дипведомства приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, министр также бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 годах.В сентябре 2023 года высокая северокорейская делегация во главе с лидером КНДР Ким Чен Ыном посетила Дальний Восток. Глава Северной Кореи провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме "Восточный" в Амурской области. Ким Чен Ын также посетил Владивосток, где сходил на балет - посмотрел постановку "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.Губернатор Олег Кожемяко, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что балет Ким Чен Ыну "очень понравился", артисты показали свое мастерство. Кожемяко также заявил, что Приморский край готов принимать детей из Северной Кореи для обучения в хореографическом и музыкальном училищах в регионе.
https://ria.ru/20240117/bezopasnost-1921909200.html
москва
россия
пхеньян
корейский полуостров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921639924_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_2f27a17d8a9f5a2f6fe904199d953313.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, сергей лавров, пхеньян, ким чен ын, цой сон хи, корейский полуостров
В мире, Москва, Россия, Сергей Лавров, Пхеньян, Ким Чен Ын, Цой Сон Хи, Корейский полуостров
Лавров и глава МИД КНДР обсудили в Москве вопросы развития сотрудничества

Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи обсудили вопросы развития сотрудничества

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи на встрече в Москве сошлись во мнении о необходимости поддержания заданного темпа взаимодействия в практических областях, заявили в российском дипведомстве. Информация об этом опубликована на сайте министерства.
Цой Сон Хи посетила Москву с официальным визитом с 14 по 18 января.
«
"На переговорах с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних связей с упором на реализацию договоренностей сентябрьского саммита лидеров двух государств на космодроме "Восточный", включая график предстоящих политических контактов. Выражено общее мнение относительно необходимости поддержания заданного темпа взаимодействия в практических областях, дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы, активизации обменов в гуманитарной и культурной сферах", - говорится в сообщении.
Также Лавров и Цой Сон Хи обсудили ситуацию на Корейском полуострове и подтвердили приверженность политико-дипломатическому урегулированию напряженности в регионе, заявили в российском дипведомстве.
"При обсуждении ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии подтверждена обоюдная приверженность политико-дипломатическому урегулированию напряженности в регионе, нагнетаемой в результате безответственных и провокационных действий США и их сателлитов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Переговоры министров иностранных дел двух стран состоялись спустя три месяца с последней встречи. В октябре прошлого года Лавров посетил Пхеньян с двухдневным визитом. До этого глава российского дипведомства приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, министр также бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 годах.
В сентябре 2023 года высокая северокорейская делегация во главе с лидером КНДР Ким Чен Ыном посетила Дальний Восток. Глава Северной Кореи провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме "Восточный" в Амурской области. Ким Чен Ын также посетил Владивосток, где сходил на балет - посмотрел постановку "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.
Губернатор Олег Кожемяко, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что балет Ким Чен Ыну "очень понравился", артисты показали свое мастерство. Кожемяко также заявил, что Приморский край готов принимать детей из Северной Кореи для обучения в хореографическом и музыкальном училищах в регионе.
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В КНДР рассказали подробности встречи Путина с главой МИД республики
17 января, 17:24
 
В миреМоскваРоссияСергей ЛавровПхеньянКим Чен ЫнЦой Сон ХиКорейский полуостров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала