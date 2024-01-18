https://ria.ru/20240118/mid-1922009032.html

Лавров и глава МИД КНДР обсудили в Москве вопросы развития сотрудничества

Лавров и глава МИД КНДР обсудили в Москве вопросы развития сотрудничества - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров и глава МИД КНДР обсудили в Москве вопросы развития сотрудничества

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи на встрече в Москве сошлись во мнении о... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:32

2024-01-18T10:32

2024-01-18T10:44

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корейский полуостров

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи на встрече в Москве сошлись во мнении о необходимости поддержания заданного темпа взаимодействия в практических областях, заявили в российском дипведомстве. Информация об этом опубликована на сайте министерства.Цой Сон Хи посетила Москву с официальным визитом с 14 по 18 января."На переговорах с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних связей с упором на реализацию договоренностей сентябрьского саммита лидеров двух государств на космодроме "Восточный", включая график предстоящих политических контактов. Выражено общее мнение относительно необходимости поддержания заданного темпа взаимодействия в практических областях, дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы, активизации обменов в гуманитарной и культурной сферах", - говорится в сообщении.Также Лавров и Цой Сон Хи обсудили ситуацию на Корейском полуострове и подтвердили приверженность политико-дипломатическому урегулированию напряженности в регионе, заявили в российском дипведомстве."При обсуждении ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии подтверждена обоюдная приверженность политико-дипломатическому урегулированию напряженности в регионе, нагнетаемой в результате безответственных и провокационных действий США и их сателлитов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.Переговоры министров иностранных дел двух стран состоялись спустя три месяца с последней встречи. В октябре прошлого года Лавров посетил Пхеньян с двухдневным визитом. До этого глава российского дипведомства приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, министр также бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 годах.В сентябре 2023 года высокая северокорейская делегация во главе с лидером КНДР Ким Чен Ыном посетила Дальний Восток. Глава Северной Кореи провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме "Восточный" в Амурской области. Ким Чен Ын также посетил Владивосток, где сходил на балет - посмотрел постановку "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.Губернатор Олег Кожемяко, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что балет Ким Чен Ыну "очень понравился", артисты показали свое мастерство. Кожемяко также заявил, что Приморский край готов принимать детей из Северной Кореи для обучения в хореографическом и музыкальном училищах в регионе.

https://ria.ru/20240117/bezopasnost-1921909200.html

москва

россия

пхеньян

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в мире, москва, россия, сергей лавров, пхеньян, ким чен ын, цой сон хи, корейский полуостров