Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, почему маршрут через Сюникскую область остается закрытым - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/marshrut-1922085397.html
Лавров рассказал, почему маршрут через Сюникскую область остается закрытым
Лавров рассказал, почему маршрут через Сюникскую область остается закрытым - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров рассказал, почему маршрут через Сюникскую область остается закрытым
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление, что маршрут через Сюникскую область Армении остается закрытым из-за позиции Еревана. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:31
2024-01-18T13:31
в мире
армения
азербайджан
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление, что маршрут через Сюникскую область Армении остается закрытым из-за позиции Еревана. "Очень печально, что такая практическая, выгодная для Армении вещь как открытие маршрута через Сюникскую область до сих пор остается на бумаге. При всем уважении, я вижу причину в позиции Еревана", - отметил министр на итоговой пресс-конференции. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 января заявил, что азербайджанская сторона никуда не уйдет с позиций на армяно-азербайджанской границе, занятых в мае 2021 года и в сентябре 2022 года. Он назвал претензии Армении к Азербайджану по поводу занятых территорий на границе безосновательными. Через три дня Пашинян заявил, что эти заявления являются серьезным ударом по мирному процессу. В начале ноября прошлого года глава МИД Армении Арарат Мирзоян утверждал, что под контролем азербайджанских сил находятся около двухсот квадратных километров в Сюникской, Гегаркуникской и Тавушской областях Армении. По его словам, эти территории оказались под азербайджанским контролем как с 1990-х годов, так и "во время нападений на территорию Армении в мае 2021 года и сентябре 2022 года". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20231228/printsipy-1918657786.html
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, сергей лавров
В мире, Армения, Азербайджан, Сергей Лавров
Лавров рассказал, почему маршрут через Сюникскую область остается закрытым

Лавров: маршрут через Сюникскую область остается закрытым из-за позиции Еревана

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление, что маршрут через Сюникскую область Армении остается закрытым из-за позиции Еревана.
«
"Очень печально, что такая практическая, выгодная для Армении вещь как открытие маршрута через Сюникскую область до сих пор остается на бумаге. При всем уважении, я вижу причину в позиции Еревана", - отметил министр на итоговой пресс-конференции.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 января заявил, что азербайджанская сторона никуда не уйдет с позиций на армяно-азербайджанской границе, занятых в мае 2021 года и в сентябре 2022 года. Он назвал претензии Армении к Азербайджану по поводу занятых территорий на границе безосновательными. Через три дня Пашинян заявил, что эти заявления являются серьезным ударом по мирному процессу. В начале ноября прошлого года глава МИД Армении Арарат Мирзоян утверждал, что под контролем азербайджанских сил находятся около двухсот квадратных километров в Сюникской, Гегаркуникской и Тавушской областях Армении. По его словам, эти территории оказались под азербайджанским контролем как с 1990-х годов, так и "во время нападений на территорию Армении в мае 2021 года и сентябре 2022 года".
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Вид на город со смотровой площадки в Баку - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Азербайджан передал Армении основные принципы проекта мирного соглашения
28 декабря 2023, 10:46
 
В миреАрменияАзербайджанСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала