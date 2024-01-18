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Лавров рассказал, почему маршрут через Сюникскую область остается закрытым
Лавров рассказал, почему маршрут через Сюникскую область остается закрытым - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров рассказал, почему маршрут через Сюникскую область остается закрытым
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление, что маршрут через Сюникскую область Армении остается закрытым из-за позиции Еревана. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:31
2024-01-18T13:31
2024-01-18T13:31
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление, что маршрут через Сюникскую область Армении остается закрытым из-за позиции Еревана. "Очень печально, что такая практическая, выгодная для Армении вещь как открытие маршрута через Сюникскую область до сих пор остается на бумаге. При всем уважении, я вижу причину в позиции Еревана", - отметил министр на итоговой пресс-конференции. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 января заявил, что азербайджанская сторона никуда не уйдет с позиций на армяно-азербайджанской границе, занятых в мае 2021 года и в сентябре 2022 года. Он назвал претензии Армении к Азербайджану по поводу занятых территорий на границе безосновательными. Через три дня Пашинян заявил, что эти заявления являются серьезным ударом по мирному процессу. В начале ноября прошлого года глава МИД Армении Арарат Мирзоян утверждал, что под контролем азербайджанских сил находятся около двухсот квадратных километров в Сюникской, Гегаркуникской и Тавушской областях Армении. По его словам, эти территории оказались под азербайджанским контролем как с 1990-х годов, так и "во время нападений на территорию Армении в мае 2021 года и сентябре 2022 года". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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в мире, армения, азербайджан, сергей лавров
В мире, Армения, Азербайджан, Сергей Лавров
Лавров рассказал, почему маршрут через Сюникскую область остается закрытым
Лавров: маршрут через Сюникскую область остается закрытым из-за позиции Еревана