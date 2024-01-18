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Баку готов подписать мирный договор с Ереваном в России, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
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12:43 18.01.2024 (обновлено: 12:55 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/lavrov-1922056366.html
Баку готов подписать мирный договор с Ереваном в России, заявил Лавров
Баку готов подписать мирный договор с Ереваном в России, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
Баку готов подписать мирный договор с Ереваном в России, заявил Лавров
Баку готов подписать договор с Ереваном на территории России, позиция Еревана неизвестна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:43
2024-01-18T12:55
в мире
баку
ереван
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Баку готов подписать договор с Ереваном на территории России, позиция Еревана неизвестна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."То, что хотят западные коллеги, чтобы только на их территории был подписан мирный договор (Армении и Азербайджана) - это факт. То, что Азербайджан готов его подписать на российской территории, где, собственно, и начинались усилия по прекращению конфликта и выстраиванию всей системы взаимодействия по урегулированию всех вопросов - тоже факт. Насколько к этому готов Ереван, мне неизвестно, хотя соответствующие сигналы давно направлялись в армянскую столицу", - заявил Лавров на своей пресс-конференции.
https://ria.ru/20240118/armeniya-1922055438.html
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в мире, баку, ереван, россия, сергей лавров
В мире, Баку, Ереван, Россия, Сергей Лавров
Баку готов подписать мирный договор с Ереваном в России, заявил Лавров

Лавров: Баку готов подписать мирный договор с Ереваном на территории РФ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Баку готов подписать договор с Ереваном на территории России, позиция Еревана неизвестна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"То, что хотят западные коллеги, чтобы только на их территории был подписан мирный договор (Армении и Азербайджана) - это факт. То, что Азербайджан готов его подписать на российской территории, где, собственно, и начинались усилия по прекращению конфликта и выстраиванию всей системы взаимодействия по урегулированию всех вопросов - тоже факт. Насколько к этому готов Ереван, мне неизвестно, хотя соответствующие сигналы давно направлялись в армянскую столицу", - заявил Лавров на своей пресс-конференции.
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В миреБакуЕреванРоссияСергей Лавров
 
 
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