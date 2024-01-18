https://ria.ru/20240118/lavrov-1922056366.html

Баку готов подписать мирный договор с Ереваном в России, заявил Лавров

Баку готов подписать мирный договор с Ереваном в России, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024

Баку готов подписать мирный договор с Ереваном в России, заявил Лавров

Баку готов подписать договор с Ереваном на территории России, позиция Еревана неизвестна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:43

2024-01-18T12:43

2024-01-18T12:55

в мире

баку

ереван

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Баку готов подписать договор с Ереваном на территории России, позиция Еревана неизвестна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."То, что хотят западные коллеги, чтобы только на их территории был подписан мирный договор (Армении и Азербайджана) - это факт. То, что Азербайджан готов его подписать на российской территории, где, собственно, и начинались усилия по прекращению конфликта и выстраиванию всей системы взаимодействия по урегулированию всех вопросов - тоже факт. Насколько к этому готов Ереван, мне неизвестно, хотя соответствующие сигналы давно направлялись в армянскую столицу", - заявил Лавров на своей пресс-конференции.

https://ria.ru/20240118/armeniya-1922055438.html

баку

ереван

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в мире, баку, ереван, россия, сергей лавров