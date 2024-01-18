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Лавров назвал, по чьей указке Киеву запретили подписывать договор с Москвой - РИА Новости, 18.01.2024
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11:48 18.01.2024 (обновлено: 15:54 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/lavrov-1922033958.html
Лавров назвал, по чьей указке Киеву запретили подписывать договор с Москвой
Лавров назвал, по чьей указке Киеву запретили подписывать договор с Москвой - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров назвал, по чьей указке Киеву запретили подписывать договор с Москвой
Киеву запретили подписывать уже согласованный договор об урегулировании с Россией "по указке (в то время премьера Британии Бориса - ред.) Джонсона и прочих... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:48
2024-01-18T15:54
в мире
россия
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сергей лавров
борис джонсон
владимир путин
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Киеву запретили подписывать уже согласованный договор об урегулировании с Россией "по указке (в то время премьера Британии Бориса - ред.) Джонсона и прочих англосаксов", при этом Россия от переговоров не отказывается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров"Президент неоднократно говорил, что Россия от переговоров не отказывается. Он сказал это еще в 2022 году, когда по указке Бориса Джонсона и прочих англосаксов Киеву запретили подписать уже согласованный договор об урегулировании с РФ", - отметил Лавров на итоговой пресс-конференции.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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"Крайне негативная динамика" – Лавров о контроле над вооружениями
"Крайне негативная динамика" – Лавров о контроле над вооружениями
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в мире, россия, киев, украина, сергей лавров, борис джонсон, владимир путин
В мире, Россия, Киев, Украина, Сергей Лавров, Борис Джонсон, Владимир Путин
Лавров назвал, по чьей указке Киеву запретили подписывать договор с Москвой

Лавров: Киеву запретили подписывать договор с Россией по указке Джонсона

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Киеву запретили подписывать уже согласованный договор об урегулировании с Россией "по указке (в то время премьера Британии Бориса - ред.) Джонсона и прочих англосаксов", при этом Россия от переговоров не отказывается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
«
"Президент неоднократно говорил, что Россия от переговоров не отказывается. Он сказал это еще в 2022 году, когда по указке Бориса Джонсона и прочих англосаксов Киеву запретили подписать уже согласованный договор об урегулировании с РФ", - отметил Лавров на итоговой пресс-конференции.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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В миреРоссияКиевУкраинаСергей ЛавровБорис ДжонсонВладимир Путин
 
 
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