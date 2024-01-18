https://ria.ru/20240118/lavrov-1922033958.html

Лавров назвал, по чьей указке Киеву запретили подписывать договор с Москвой

Лавров назвал, по чьей указке Киеву запретили подписывать договор с Москвой - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров назвал, по чьей указке Киеву запретили подписывать договор с Москвой

Киеву запретили подписывать уже согласованный договор об урегулировании с Россией "по указке (в то время премьера Британии Бориса - ред.) Джонсона и прочих... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:48

2024-01-18T11:48

2024-01-18T15:54

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Киеву запретили подписывать уже согласованный договор об урегулировании с Россией "по указке (в то время премьера Британии Бориса - ред.) Джонсона и прочих англосаксов", при этом Россия от переговоров не отказывается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров"Президент неоднократно говорил, что Россия от переговоров не отказывается. Он сказал это еще в 2022 году, когда по указке Бориса Джонсона и прочих англосаксов Киеву запретили подписать уже согласованный договор об урегулировании с РФ", - отметил Лавров на итоговой пресс-конференции.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html

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"Крайне негативная динамика" – Лавров о контроле над вооружениями "Крайне негативная динамика" – Лавров о контроле над вооружениями 2024-01-18T11:48 true PT0M27S

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в мире, россия, киев, украина, сергей лавров, борис джонсон, владимир путин