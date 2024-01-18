"Чистой воды заблуждение". Почему Церковь не одобряет крещенские купания
Протоиерей Максим Первозванский: люди неверно думают о купании на Крещение
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВерующие во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на территории Валдайского Иверского Богородицкого Святоозерского мужского монастыря в Новгородской области
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных — Крещенский сочельник. Многие уверены: в ночь перед праздником, который отмечают 19 января, нужно непременно окунуться в прорубь. Обряд совершают даже те, кто далек от религии. Однако Церковь относится к этому совcем по-другому.
По тонкому льду
После Пасхи и Рождества Крещение Господне — пожалуй, самый популярный праздник у православных. Все из-за одного интересного обычая. Вечером 18 января многие троекратно окунаются в иордань — прорубь, освященную в память о реке Иордан, в которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.
В этом году число мест для купаний по стране перевалило за три тысячи. В каждом из столичных регионов минимум по две локации, в Подмосковье — более 230. Каждую проверили сотрудники МЧС, обследовали дно водоема. Везде есть удобный спуск и теплые раздевалки. Само собой, рядом будут неотлучно дежурить бригады спасателей и медиков.
Профильные ведомства заблаговременно публикуют памятки для желающих искупаться. Во-первых, людям с хроническими заболеваниями, особенно в стадии обострения, лучше воздержаться от заплыва. Во-вторых, окунаться следует только в "официальных" (оборудованных) прорубях.
Несмотря на предостережения, из года в год во второй половине января наблюдается резкий скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ. По этой причине в Республике Карелия в 2023-м вовсе отказались от установки крещенских купелей.
Бывают и трагические инциденты. Два года назад соцсети облетело шокирующее видео из Ленинградской области. На кадрах женщина прыгает в прорубь, после чего один из присутствующих кричит, что ее унесло течением. Сама она из воды больше не показывается. Люди ныряют, пытаясь ее спасти, но безрезультатно. Тело погибшей нашли лишь спустя неделю.
В 2019-м жертвой течения стал 37-летний мужчина из села Енатовка (Астраханская область): после бани, разгоряченный, он решил "закрепить эффект" и прыгнул в необорудованную иордань. Тело также нашли спустя несколько дней. А шестью годами ранее в Бердске 60-летний новосибирец, трижды окунувшись, резко почувствовал себя плохо — внезапная остановка сердца. В 2020-м в поселке Ровное под Калининградом 23-летний юноша, нырнув, ударился о дно и появился на поверхности вверх спиной. Врачи диагностировали у него перелом шейного отдела позвоночника.
Еще один фактор непредсказуемости — толщина льда. Слишком тонкий слой — местами всего 30 сантиметров — стал поводом отменить в этот раз купания в ряде городов Свердловской области.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы и местные жители делают прорубь для крещенской купели на реке Оби в Новосибирске
Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы и местные жители делают прорубь для крещенской купели на реке Оби в Новосибирске
Все было по-другому
Неоднозначно к распространенному (в прошлом году в студеную воду окунулись более полутора миллионов человек) обычаю относится и РПЦ. А все потому, что зачастую теряется изначальный смысл.
"Традиция, на самом деле, древнейшая. Так верующие символически участвуют в тех событиях, которые Церковь вспоминает в праздник Крещения Господня", — говорит церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.
На Святой земле, например, в этот день принято купаться в Иордане. И часто это сопровождается веселыми забавами. Например, кто первым из участников омовения достанет со дна реки спрятанный крест.
"Понятно, что такие развлечения — не часть богослужения, — поясняет священник. — Но, на мой взгляд, они важны, поскольку придают каждому церковному торжеству неповторимый цвет, вкус, запах. Как елка на Рождество или вербные, пальмовые ветви на Вход Господень в Иерусалим".
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкСвященнослужитель во время освящения иордани у храма Иоанна Предтечи в мужском монастыре Свято-Ильинская Водлозерская Пустынь в Карелии
Священнослужитель во время освящения иордани у храма Иоанна Предтечи в мужском монастыре Свято-Ильинская Водлозерская Пустынь в Карелии
К слову, если в наши дни принято окунаться в прорубь в Крещенский сочельник (ночь с 18 на 19 января), то до революции все было совсем иначе. Сперва люди приходили на службу в храм. По окончании шли крестным ходом к ближайшему водоему, где совершался чин водоосвящения. И только после этого погружались в прорубь.
Так что массовые полуночные купания — это недавнее наследие советских лет, когда традиция существовала в отрыве от церковных правил.
По мнению духовенства, обряд стал массовым лишь в постсоветское время. Во многом это связано с незнанием канонов.
Протоиерей Максим Первозванский отмечает и другую опасную тенденцию последних лет. Многие верят, что, окунувшись в иордань, можно смыть все грехи. Однако это заблуждение: "К сожалению, не только что-то хорошее, но и откровенно плохое может быть заразительным".
Без фанатизма
Поэтому крещенские купания, вопреки общепринятому мнению, вовсе не обязательный ритуал. Его даже нет в церковном уставе.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя. 18 января 2019
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя. 18 января 2019
Тем же, кто все-таки решился перед праздником совершить заплыв, духовенство советует внимательно следить за здоровьем, соблюдать меры безопасности и не гнаться за рекордами. Нелишним, даже обязательным, в этот день будет отстоять службу и получше узнать о том, что именно отмечают в этот день.
А вот другая традиция — точно церковная: забирать на Крещение домой освященную воду. Ее бесплатно раздают практически во всех храмах.
"Она называется Великая агиасма, что в переводе с греческого означает "святыня", и хранится в течение года. Такая вода, по некоторым наблюдениям, не портится. Лично у меня дома вот уже несколько десятилетий стоит баклажка", — рассказывает протоиерей Максим Первозванский.
Крещенской водой можно окропить жилье и все "нечистые места". При этом, говорят священники, следует читать определенный тропарь — "Во Иордане крещающуся Тебе, Господи". Главное же, по их словам, помнить: в отрыве от церковного учения любая традиция теряет смысл.