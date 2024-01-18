https://ria.ru/20240118/kreschenie-1921907427.html

"Чистой воды заблуждение". Почему Церковь не одобряет крещенские купания

"Чистой воды заблуждение". Почему Церковь не одобряет крещенские купания - РИА Новости, 18.01.2024

"Чистой воды заблуждение". Почему Церковь не одобряет крещенские купания

У православных — Крещенский сочельник. Многие уверены: в ночь перед праздником, который отмечают 19 января, нужно непременно окунуться в прорубь. Обряд... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T08:00

2024-01-18T08:00

2024-01-18T08:02

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных — Крещенский сочельник. Многие уверены: в ночь перед праздником, который отмечают 19 января, нужно непременно окунуться в прорубь. Обряд совершают даже те, кто далек от религии. Однако Церковь относится к этому совcем по-другому.По тонкому льдуПосле Пасхи и Рождества Крещение Господне — пожалуй, самый популярный праздник у православных. Все из-за одного интересного обычая. Вечером 18 января многие троекратно окунаются в иордань — прорубь, освященную в память о реке Иордан, в которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.В этом году число мест для купаний по стране перевалило за три тысячи. В каждом из столичных регионов минимум по две локации, в Подмосковье — более 230. Каждую проверили сотрудники МЧС, обследовали дно водоема. Везде есть удобный спуск и теплые раздевалки. Само собой, рядом будут неотлучно дежурить бригады спасателей и медиков.Профильные ведомства заблаговременно публикуют памятки для желающих искупаться. Во-первых, людям с хроническими заболеваниями, особенно в стадии обострения, лучше воздержаться от заплыва. Во-вторых, окунаться следует только в "официальных" (оборудованных) прорубях.Несмотря на предостережения, из года в год во второй половине января наблюдается резкий скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ. По этой причине в Республике Карелия в 2023-м вовсе отказались от установки крещенских купелей.Бывают и трагические инциденты. Два года назад соцсети облетело шокирующее видео из Ленинградской области. На кадрах женщина прыгает в прорубь, после чего один из присутствующих кричит, что ее унесло течением. Сама она из воды больше не показывается. Люди ныряют, пытаясь ее спасти, но безрезультатно. Тело погибшей нашли лишь спустя неделю.В 2019-м жертвой течения стал 37-летний мужчина из села Енатовка (Астраханская область): после бани, разгоряченный, он решил "закрепить эффект" и прыгнул в необорудованную иордань. Тело также нашли спустя несколько дней. А шестью годами ранее в Бердске 60-летний новосибирец, трижды окунувшись, резко почувствовал себя плохо — внезапная остановка сердца. В 2020-м в поселке Ровное под Калининградом 23-летний юноша, нырнув, ударился о дно и появился на поверхности вверх спиной. Врачи диагностировали у него перелом шейного отдела позвоночника.Еще один фактор непредсказуемости — толщина льда. Слишком тонкий слой — местами всего 30 сантиметров — стал поводом отменить в этот раз купания в ряде городов Свердловской области.Все было по-другомуНеоднозначно к распространенному (в прошлом году в студеную воду окунулись более полутора миллионов человек) обычаю относится и РПЦ. А все потому, что зачастую теряется изначальный смысл."Традиция, на самом деле, древнейшая. Так верующие символически участвуют в тех событиях, которые Церковь вспоминает в праздник Крещения Господня", — говорит церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.На Святой земле, например, в этот день принято купаться в Иордане. И часто это сопровождается веселыми забавами. Например, кто первым из участников омовения достанет со дна реки спрятанный крест."Понятно, что такие развлечения — не часть богослужения, — поясняет священник. — Но, на мой взгляд, они важны, поскольку придают каждому церковному торжеству неповторимый цвет, вкус, запах. Как елка на Рождество или вербные, пальмовые ветви на Вход Господень в Иерусалим".К слову, если в наши дни принято окунаться в прорубь в Крещенский сочельник (ночь с 18 на 19 января), то до революции все было совсем иначе. Сперва люди приходили на службу в храм. По окончании шли крестным ходом к ближайшему водоему, где совершался чин водоосвящения. И только после этого погружались в прорубь.Так что массовые полуночные купания — это недавнее наследие советских лет, когда традиция существовала в отрыве от церковных правил.По мнению духовенства, обряд стал массовым лишь в постсоветское время. Во многом это связано с незнанием канонов.Протоиерей Максим Первозванский отмечает и другую опасную тенденцию последних лет. Многие верят, что, окунувшись в иордань, можно смыть все грехи. Однако это заблуждение: "К сожалению, не только что-то хорошее, но и откровенно плохое может быть заразительным".Без фанатизмаПоэтому крещенские купания, вопреки общепринятому мнению, вовсе не обязательный ритуал. Его даже нет в церковном уставе.Тем же, кто все-таки решился перед праздником совершить заплыв, духовенство советует внимательно следить за здоровьем, соблюдать меры безопасности и не гнаться за рекордами. Нелишним, даже обязательным, в этот день будет отстоять службу и получше узнать о том, что именно отмечают в этот день.А вот другая традиция — точно церковная: забирать на Крещение домой освященную воду. Ее бесплатно раздают практически во всех храмах."Она называется Великая агиасма, что в переводе с греческого означает "святыня", и хранится в течение года. Такая вода, по некоторым наблюдениям, не портится. Лично у меня дома вот уже несколько десятилетий стоит баклажка", — рассказывает протоиерей Максим Первозванский.Крещенской водой можно окропить жилье и все "нечистые места". При этом, говорят священники, следует читать определенный тропарь — "Во Иордане крещающуся Тебе, Господи". Главное же, по их словам, помнить: в отрыве от церковного учения любая традиция теряет смысл.

https://ria.ru/20231218/nikola-1916044510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иордан, россия, иисус христос, русская православная церковь, крещение господне, аналитика - религия и мировоззрение