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Кулеба нашел еще одну причину провала украинского контрнаступления - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/kontrnastup-1922221207.html
Кулеба нашел еще одну причину провала украинского контрнаступления
Кулеба нашел еще одну причину провала украинского контрнаступления - РИА Новости, 18.01.2024
Кулеба нашел еще одну причину провала украинского контрнаступления
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вслед за Владимиром Зеленским назвал еще одну причину провала украинского контраступления – разведывательные дроны. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T21:52
2024-01-18T21:52
специальная военная операция на украине
дмитрий кулеба
владимир зеленский
россия
украина
давос
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вслед за Владимиром Зеленским назвал еще одну причину провала украинского контраступления – разведывательные дроны. В начале января Зеленский, который рекламировал украинское контрнаступление еще до его начала, его провал связал в интервью журналу Economist с "утечкой информации". "Одной из самых больших сложностей в контрнаступлении, которое мы проводили прошлым летом, является то, что обе стороны – Украина и Россия – использовали разведывательные дроны, подключенные к ударным дронам, в таких масштабах, что солдаты физически не могли двигаться, потому что как только ты выходишь из леса или окопа, тебя сразу обнаруживает разведывательный дрон, который отправляет сообщение на ударный дрон, и ты мертв", – заявил Кулеба на форуме в Давосе. Украинское контрнаступление началось 4 июня прошлого года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил в декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
https://ria.ru/20240116/svo-1920984873.html
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дмитрий кулеба, владимир зеленский, россия, украина, давос, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Давос, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Кулеба нашел еще одну причину провала украинского контрнаступления

Кулеба заявил, что ВСУ повалили контрнаступ из-за разведывательных дронов

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкУничтоженный украинский танк
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный украинский танк. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вслед за Владимиром Зеленским назвал еще одну причину провала украинского контраступления – разведывательные дроны.
В начале января Зеленский, который рекламировал украинское контрнаступление еще до его начала, его провал связал в интервью журналу Economist с "утечкой информации".
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"Одной из самых больших сложностей в контрнаступлении, которое мы проводили прошлым летом, является то, что обе стороны – Украина и Россия – использовали разведывательные дроны, подключенные к ударным дронам, в таких масштабах, что солдаты физически не могли двигаться, потому что как только ты выходишь из леса или окопа, тебя сразу обнаруживает разведывательный дрон, который отправляет сообщение на ударный дрон, и ты мертв", – заявил Кулеба на форуме в Давосе.
Украинское контрнаступление началось 4 июня прошлого года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил в декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаДавосНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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