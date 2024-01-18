https://ria.ru/20240118/kontrnastup-1922221207.html

Кулеба нашел еще одну причину провала украинского контрнаступления

Кулеба нашел еще одну причину провала украинского контрнаступления - РИА Новости, 18.01.2024

Кулеба нашел еще одну причину провала украинского контрнаступления

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вслед за Владимиром Зеленским назвал еще одну причину провала украинского контраступления – разведывательные дроны. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T21:52

2024-01-18T21:52

2024-01-18T21:52

специальная военная операция на украине

дмитрий кулеба

владимир зеленский

россия

украина

давос

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вслед за Владимиром Зеленским назвал еще одну причину провала украинского контраступления – разведывательные дроны. В начале января Зеленский, который рекламировал украинское контрнаступление еще до его начала, его провал связал в интервью журналу Economist с "утечкой информации". "Одной из самых больших сложностей в контрнаступлении, которое мы проводили прошлым летом, является то, что обе стороны – Украина и Россия – использовали разведывательные дроны, подключенные к ударным дронам, в таких масштабах, что солдаты физически не могли двигаться, потому что как только ты выходишь из леса или окопа, тебя сразу обнаруживает разведывательный дрон, который отправляет сообщение на ударный дрон, и ты мертв", – заявил Кулеба на форуме в Давосе. Украинское контрнаступление началось 4 июня прошлого года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил в декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

https://ria.ru/20240116/svo-1920984873.html

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дмитрий кулеба, владимир зеленский, россия, украина, давос, нато, вооруженные силы украины, в мире