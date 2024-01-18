https://ria.ru/20240118/klimat-1922172659.html

Ученый считает, что в России к концу века потеплеет на пять-десять градусов

Ученый считает, что в России к концу века потеплеет на пять-десять градусов - РИА Новости, 18.01.2024

Ученый считает, что в России к концу века потеплеет на пять-десять градусов

К концу XXI века климат в России может потеплеть на 5-10 градусов, в 2,5 раза быстрее, чем в целом по планете, последствия для страны будут как отрицательные,... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:24

2024-01-18T17:24

2024-01-18T17:24

россия

российская академия наук

общество

наука

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. К концу XXI века климат в России может потеплеть на 5-10 градусов, в 2,5 раза быстрее, чем в целом по планете, последствия для страны будут как отрицательные, так и положительные, заявила научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Ольга Куричева. "К 2100 году потепление может составить 2-5 градусов, а в России – от 4-5 до 10-12 градусов. Уровень океана повысится еще на 20-50 сантиметров", - сказала Куричева на онлайн-лекции проекта "РИТМ углерода" "Глобальные изменения климата. Риски и возможности для России". Она подчеркнула, что потепление климата в России происходит примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете. Это связано с тем, что страны, расположенные в северных широтах, сильнее реагируют на изменение климата. По ее словам, потепление приведет к новым волнам жары, росту числа опасных метеорологических явлений, таянию многолетней мерзлоты, лесным пожарам и дефициту воды в южных регионах. При этом эксперт отметила, что изменение климата будет иметь и положительные последствия для России: уменьшатся затраты на отопление, улучшатся условия сельского и лесного хозяйства, откроются возможности для освоения Севера и судоходства по Северному морскому пути.

https://ria.ru/20240112/klimat-1921056798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, российская академия наук, общество