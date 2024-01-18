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Кличко послал "сигнал" немцам из-за ЧП на Украине
Кличко послал "сигнал" немцам из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 18.01.2024
Кличко послал "сигнал" немцам из-за ЧП на Украине
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью Bild потребовал новой помощи от Германии из-за критического положения ВСУ на фронте. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:38
2024-01-18T18:38
2024-01-18T23:15
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виталий кличко
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в интервью Bild потребовал новой помощи от Германии из-за критического положения ВСУ на фронте."Уже несколько месяцев ощущается безумная, огромная нехватка боеприпасов. <…> Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы послать сигнал Германии: Мы защищаем нашу страну, но мы также защищаем весь Европейский союз. Мы никогда не должны недооценивать Россию", — сказал он.Политик признал, что в последнее время российские войска оказывают безумное давление на ВСУ. Кроме того, Кличко пожаловался на решение Бундестага, который в среду отклонил поставку Украине крылатых ракет Taurus.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1922178342.html
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Кличко послал "сигнал" немцам из-за ЧП на Украине
Кличко после отказа ФРГ поставить ракеты Taurus пожаловался на нехватку оружия