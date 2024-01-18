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Лавров назвал отношения России и Китая лучшими в многовековой истории
Лавров назвал отношения России и Китая лучшими в многовековой истории - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров назвал отношения России и Китая лучшими в многовековой истории
Отношения России и Китая переживают сегодня лучший период в своей многовековой истории, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:19
2024-01-18T11:19
2024-01-18T11:28
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сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отношения России и Китая переживают сегодня лучший период в своей многовековой истории, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Отношения с Китаем переживают наилучший период в многовековой их истории. Для нас особенно ценно, что свой первый государственный визит после переизбрания на пост председателя КНР Си Цзиньпин нанес в марте 2023 года в Москву", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.Он подчеркнул, что экономика КНР - одна из наиболее быстрорастущих экономик мира наряду с индийской.
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в мире, россия, китай, сергей лавров, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Сергей Лавров, Си Цзиньпин
Лавров назвал отношения России и Китая лучшими в многовековой истории
Лавров: отношения РФ и КНР переживают наилучший период в многовековой истории