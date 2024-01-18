https://ria.ru/20240118/kitay-1922022950.html

Лавров назвал отношения России и Китая лучшими в многовековой истории

Лавров назвал отношения России и Китая лучшими в многовековой истории - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров назвал отношения России и Китая лучшими в многовековой истории

Отношения России и Китая переживают сегодня лучший период в своей многовековой истории, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:19

2024-01-18T11:19

2024-01-18T11:28

в мире

россия

китай

сергей лавров

си цзиньпин

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отношения России и Китая переживают сегодня лучший период в своей многовековой истории, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Отношения с Китаем переживают наилучший период в многовековой их истории. Для нас особенно ценно, что свой первый государственный визит после переизбрания на пост председателя КНР Си Цзиньпин нанес в марте 2023 года в Москву", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.Он подчеркнул, что экономика КНР - одна из наиболее быстрорастущих экономик мира наряду с индийской.

https://ria.ru/20240115/tayvan-1921368824.html

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в мире, россия, китай, сергей лавров, си цзиньпин