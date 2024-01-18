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Лавров назвал отношения России и Китая лучшими в многовековой истории - РИА Новости, 18.01.2024
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11:19 18.01.2024 (обновлено: 11:28 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/kitay-1922022950.html
Лавров назвал отношения России и Китая лучшими в многовековой истории
Лавров назвал отношения России и Китая лучшими в многовековой истории - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров назвал отношения России и Китая лучшими в многовековой истории
Отношения России и Китая переживают сегодня лучший период в своей многовековой истории, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:19
2024-01-18T11:28
в мире
россия
китай
сергей лавров
си цзиньпин
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отношения России и Китая переживают сегодня лучший период в своей многовековой истории, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Отношения с Китаем переживают наилучший период в многовековой их истории. Для нас особенно ценно, что свой первый государственный визит после переизбрания на пост председателя КНР Си Цзиньпин нанес в марте 2023 года в Москву", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.Он подчеркнул, что экономика КНР - одна из наиболее быстрорастущих экономик мира наряду с индийской.
https://ria.ru/20240115/tayvan-1921368824.html
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в мире, россия, китай, сергей лавров, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Сергей Лавров, Си Цзиньпин
Лавров назвал отношения России и Китая лучшими в многовековой истории

Лавров: отношения РФ и КНР переживают наилучший период в многовековой истории

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Отношения России и Китая переживают сегодня лучший период в своей многовековой истории, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«
"Отношения с Китаем переживают наилучший период в многовековой их истории. Для нас особенно ценно, что свой первый государственный визит после переизбрания на пост председателя КНР Си Цзиньпин нанес в марте 2023 года в Москву", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.
Он подчеркнул, что экономика КНР - одна из наиболее быстрорастущих экономик мира наряду с индийской.
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