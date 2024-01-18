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Адам Кадыров посетил чеченских бойцов в Мариуполе - РИА Новости, 18.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:07 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/kadyrov-1922182322.html
Адам Кадыров посетил чеченских бойцов в Мариуполе
Адам Кадыров посетил чеченских бойцов в Мариуполе - РИА Новости, 18.01.2024
Адам Кадыров посетил чеченских бойцов в Мариуполе
Шестнадцатилетний сын главы Чечни, начальник службы обеспечения безопасности главы региона Адам Кадыров посетил чеченских бойцов в Мариуполе, сообщил глава... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:07
2024-01-18T18:07
специальная военная операция на украине
общество
мариуполь
адам кадыров
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 18 янв - РИА Новости. Шестнадцатилетний сын главы Чечни, начальник службы обеспечения безопасности главы региона Адам Кадыров посетил чеченских бойцов в Мариуполе, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "По моему поручению… депутат Госдумы РФ Адам Делимханов встретился в Мариуполе с чеченскими бойцами, задействованными в охране общественного порядка и социально значимых объектов. Его сопровождали… Хамзат Кадыров (советник-помощник главы Чечни) и… Адам Кадыров", - написал Рамзан Кадыров. Он добавил, что Делимханов передал бойцам слова приветствия и глубокой признательности за их достойную службу. "Я горд, что команда Кадырова делает все возможное для достижения целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим Владимиром Путиным в рамках СВО. Для этого у нас имеются все необходимые ресурсы и возможности, которые мы всецело направим на достижение победы нашей великой Родины – России!" - написал он. В октябре Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, на его счету много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов. Награждения начались после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, где Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля.
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общество, мариуполь, адам кадыров, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Общество, Мариуполь, Адам Кадыров, Рамзан Кадыров
Адам Кадыров посетил чеченских бойцов в Мариуполе

Глава Чечни рассказал о посещении Адамом Кадыровым чеченских бойцов в Мариуполе

© Kadyrov_95/TelegramАдам Кадыров посетил чеченских бойцов в Мариуполе
Адам Кадыров посетил чеченских бойцов в Мариуполе
© Kadyrov_95/Telegram
Адам Кадыров посетил чеченских бойцов в Мариуполе
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 18 янв - РИА Новости. Шестнадцатилетний сын главы Чечни, начальник службы обеспечения безопасности главы региона Адам Кадыров посетил чеченских бойцов в Мариуполе, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"По моему поручению… депутат Госдумы РФ Адам Делимханов встретился в Мариуполе с чеченскими бойцами, задействованными в охране общественного порядка и социально значимых объектов. Его сопровождали… Хамзат Кадыров (советник-помощник главы Чечни) и… Адам Кадыров", - написал Рамзан Кадыров. Он добавил, что Делимханов передал бойцам слова приветствия и глубокой признательности за их достойную службу.
«
"Я горд, что команда Кадырова делает все возможное для достижения целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим Владимиром Путиным в рамках СВО. Для этого у нас имеются все необходимые ресурсы и возможности, которые мы всецело направим на достижение победы нашей великой Родины – России!" - написал он.
В октябре Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, на его счету много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов. Награждения начались после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, где Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоМариупольАдам КадыровРамзан Кадыров
 
 
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