https://ria.ru/20240118/kadyrov-1922182322.html

Адам Кадыров посетил чеченских бойцов в Мариуполе

Адам Кадыров посетил чеченских бойцов в Мариуполе - РИА Новости, 18.01.2024

Адам Кадыров посетил чеченских бойцов в Мариуполе

Шестнадцатилетний сын главы Чечни, начальник службы обеспечения безопасности главы региона Адам Кадыров посетил чеченских бойцов в Мариуполе, сообщил глава... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T18:07

2024-01-18T18:07

2024-01-18T18:07

специальная военная операция на украине

общество

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рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 18 янв - РИА Новости. Шестнадцатилетний сын главы Чечни, начальник службы обеспечения безопасности главы региона Адам Кадыров посетил чеченских бойцов в Мариуполе, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "По моему поручению… депутат Госдумы РФ Адам Делимханов встретился в Мариуполе с чеченскими бойцами, задействованными в охране общественного порядка и социально значимых объектов. Его сопровождали… Хамзат Кадыров (советник-помощник главы Чечни) и… Адам Кадыров", - написал Рамзан Кадыров. Он добавил, что Делимханов передал бойцам слова приветствия и глубокой признательности за их достойную службу. "Я горд, что команда Кадырова делает все возможное для достижения целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим Владимиром Путиным в рамках СВО. Для этого у нас имеются все необходимые ресурсы и возможности, которые мы всецело направим на достижение победы нашей великой Родины – России!" - написал он. В октябре Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, на его счету много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов. Награждения начались после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, где Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля.

https://ria.ru/20231117/kadyrov-1910020665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мариуполь, адам кадыров, рамзан кадыров