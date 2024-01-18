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На Курилах на вулкане Эбеко произошел выброс пепла
На Курилах на вулкане Эбеко произошел выброс пепла - РИА Новости, 18.01.2024
На Курилах на вулкане Эбеко произошел выброс пепла
Специалисты зафиксировали в четверг на курильском вулкане Эбеко выброс пепла на высоту до трех километров, информирует пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T02:47
2024-01-18T02:47
2024-01-18T02:47
происшествия
эбеко
россия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек – РИА Новости. Специалисты зафиксировали в четверг на курильском вулкане Эбеко выброс пепла на высоту до трех километров, информирует пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области. "Утром 18 января в Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Сахалинской области поступила информация от островной группы реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до трех километров над уровнем моря. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более пяти километров", - отмечается в сообщении ведомства. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир - в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20231231/klyuchevskoy_vulkan-1919207658.html
эбеко
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, эбеко, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Эбеко, Россия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
На Курилах на вулкане Эбеко произошел выброс пепла
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до трех километров