https://ria.ru/20240118/ebeko-1921968882.html

На Курилах на вулкане Эбеко произошел выброс пепла

На Курилах на вулкане Эбеко произошел выброс пепла - РИА Новости, 18.01.2024

На Курилах на вулкане Эбеко произошел выброс пепла

Специалисты зафиксировали в четверг на курильском вулкане Эбеко выброс пепла на высоту до трех километров, информирует пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T02:47

2024-01-18T02:47

2024-01-18T02:47

происшествия

эбеко

россия

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек – РИА Новости. Специалисты зафиксировали в четверг на курильском вулкане Эбеко выброс пепла на высоту до трех километров, информирует пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области. "Утром 18 января в Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Сахалинской области поступила информация от островной группы реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до трех километров над уровнем моря. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более пяти километров", - отмечается в сообщении ведомства. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир - в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20231231/klyuchevskoy_vulkan-1919207658.html

эбеко

россия

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, эбеко, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук