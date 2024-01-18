https://ria.ru/20240118/diaspora-1922049642.html

Главы узбекских диаспор призвали оценить слова главы узбекского землячества

Главы узбекских диаспор призвали оценить слова главы узбекского землячества - РИА Новости, 18.01.2024

Главы узбекских диаспор призвали оценить слова главы узбекского землячества

Руководители узбекских национально-культурных организаций России осудили провокационные высказывания "незаконно позиционирующего себя руководителем... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:28

2024-01-18T12:28

2024-01-18T12:28

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россия

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александр бастрыкин

петр толстой

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Руководители узбекских национально-культурных организаций России осудили провокационные высказывания "незаконно позиционирующего себя руководителем незарегистрированной межрегиональной организации" Усмана Баратова и заявили, что его "невежество и хамство" должны получить правовую оценку и меру наказания. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело против Баратова, опубликовавшего в соцсетях оскорбительный пост об участниках спецоперации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, комментируя возбуждение уголовного дела, что национальные диаспоры и общины должны четко следовать российским законам, в остальных случаях необходима немедленная и жесткая реакция со стороны государства. "Мы, руководители узбекских национально-культурных организаций России, решительно осуждаем провокационные поступки гражданина Баратова У.А. Личное мнение частного лица – именно так нужно определять лицо, незаконно позиционирующее себя руководителем незарегистрированной межрегиональной организации – даже отдаленно не отражает мнение как узбекских национально-культурных организаций, так и обычных российских граждан с узбекской этнической принадлежностью", - говорится в коллективном письме руководителей узбекских национально-культурных организации РФ, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Руководители узбекских диаспор в РФ подчеркнули, что сегодня, когда воины героически сражаются с нацизмом в зоне СВО, любая "ирония" в их сторону является недопустимой и преступной. "Провокации Баратова – это невежество и хамство, переходящее все грани нравственности, благоразумия и закона. Они должны получить свою правовую оценку и меру наказания. Уверены, что с моральной точки зрения он будет держать ответ, в первую очередь, перед воинами-узбеками, участниками СВО", - говорится в письме. Авторы письма отмечают, что "российские этнические узбеки в абсолютном своем большинстве осознают себя гражданами страны, ставя на первое место свою принадлежность к российскому обществу". В письме подчеркивается, что у каждого народа есть своя малая родина, национальная культура, традиции, родной язык, но есть и глубокое понимание того, что Россия с ее "многообразной культурой, языковым многообразием, славной историей, великим и могучим русским языком" является родиной для всех народов ее населяющих, которую все обязаны беречь и защищать. Лидеры диаспор подчеркнули, что сила многонационального народа России – в единстве. И сегодня особенно важно пресекать любые попытки нагнетания межэтнической напряженности. "Наша общая ответственность – противостоять расколу общества по национальному и религиозному признакам, своевременно купировать все возможные угрозы межнациональному миру и согласию в российском обществе", - сказано в письме. Письмо подписали руководители узбекских диаспор Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Кемеровской, Челябинской, Воронежской, Калининградской, Омской, Саратовской, Ульяновской, Смоленской, Оренбургской, Томской, Пензенской областей, Хабаровского края, Республики Чувашия, Приморского края, Республики Удмуртия, Республики Татарстан.

https://ria.ru/20240118/zemlyachestva-1921984688.html

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общество, россия, москва, санкт-петербург, александр бастрыкин, петр толстой