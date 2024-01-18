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Даванков заявил, что посетит 35 городов в ходе своей избирательной кампании - РИА Новости, 18.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:56 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/davankov-1922162438.html
Даванков заявил, что посетит 35 городов в ходе своей избирательной кампании
Даванков заявил, что посетит 35 городов в ходе своей избирательной кампании - РИА Новости, 18.01.2024
Даванков заявил, что посетит 35 городов в ходе своей избирательной кампании
Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что в ходе своей избирательной кампании посетит 35 городов. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T16:56
2024-01-18T16:56
выборы президента россии — 2024
россия
владислав даванков
совет федерации рф
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
политика
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ВОРОНЕЖ, 18 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что в ходе своей избирательной кампании посетит 35 городов. "У нас осталось фактически два месяца избирательной кампании. Я планирую проехать еще 30 городов. Сначала планировал 30, сейчас 35. Когда я приезжаю в регионы - я приезжаю не только в миллионник, но и обязательно останавливаюсь и встречаюсь с людьми в малых городах. Потому что для меня это также важно", - сказал Даванков журналистам. Он вкратце рассказал о своей встрече со студентами воронежского медуниверситета, из которых, по его словам, половина после учебы планирует уехать. "Для меня очень важно, чтобы в каждом регионе люди могли найти себя, реализовать", - сказал Даванков, отметив, что в здравоохранении и образовании это играет особенную роль. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240117/vybory-1921829509.html
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россия, владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Политика
Даванков заявил, что посетит 35 городов в ходе своей избирательной кампании

Даванков сообщил, что посетит 35 городов в ходе своей избирательной кампании

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 18 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, что в ходе своей избирательной кампании посетит 35 городов.
"У нас осталось фактически два месяца избирательной кампании. Я планирую проехать еще 30 городов. Сначала планировал 30, сейчас 35. Когда я приезжаю в регионы - я приезжаю не только в миллионник, но и обязательно останавливаюсь и встречаюсь с людьми в малых городах. Потому что для меня это также важно", - сказал Даванков журналистам.
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Он вкратце рассказал о своей встрече со студентами воронежского медуниверситета, из которых, по его словам, половина после учебы планирует уехать.
"Для меня очень важно, чтобы в каждом регионе люди могли найти себя, реализовать", - сказал Даванков, отметив, что в здравоохранении и образовании это играет особенную роль.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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