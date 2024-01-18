https://ria.ru/20240118/davankov-1922157614.html

Даванков рассказал о цели своей предвыборной программы

Даванков рассказал о цели своей предвыборной программы - РИА Новости, 18.01.2024

Даванков рассказал о цели своей предвыборной программы

Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков рассказал журналистам в Воронеже о том, на что направлена его предвыборная программа. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T16:42

2024-01-18T16:42

2024-01-18T16:42

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владислав даванков

совет федерации рф

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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ВОРОНЕЖ, 18 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков рассказал журналистам в Воронеже о том, на что направлена его предвыборная программа. "Для меня важно, какой вырастет наша молодежь. В каком государстве она будет (жить)... Моя программа направлена на то, чтобы наша страна была независимой, богатой и свободной", - сказал Даванков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240117/putin-1921923180.html

https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html

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политика, россия, владислав даванков, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик), николай харитонов