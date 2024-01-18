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Глава Дагестана поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа в доме - РИА Новости, 18.01.2024
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12:09 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/dagestan-1922044268.html
Глава Дагестана поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа в доме
Глава Дагестана поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа в доме - РИА Новости, 18.01.2024
Глава Дагестана поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа в доме
Глава Дагестана Сергей Меликов поручил оказать всю необходимую помощь семье, в доме которой произошел взрыв газа. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:09
2024-01-18T12:09
происшествия
махачкала
россия
сергей меликов
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил оказать всю необходимую помощь семье, в доме которой произошел взрыв газа. В четверг утром в одноэтажном частном доме по улице Газопроводная в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. СК РФ сообщил о двух погибших несовершеннолетних. "Новая трагедия в Махачкале – из-за хлопка газа загорелся частный дом. Погиб маленький ребенок… Еще четыре члена этой семьи пострадали – родители и двое детей. За их жизни сейчас в ожоговом центре борются врачи. Состояние крайне тяжелое, площадь ожогов составляет 95-100%. Поручил оказать им всю необходимую помощь", – написал Меликов в своем Telegram-канале. Глава республики отметил, что, скорее всего, причиной взрыва стала утечка газа. По его словам, уже выявлены нарушения при эксплуатации газового оборудования. Подключение было несанкционированное, оборудование – несертифицированное, а договора на внутридомовое газовое оборудование и вовсе не было. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
https://ria.ru/20240118/gaz-1922019897.html
https://ria.ru/20240112/proisshestvie-1920864028.html
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происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Сергей Меликов, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава Дагестана поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве газа в доме

Меликов поручил оказать помощь семье, пострадавшей при взрыве газа в Махачкале

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил оказать всю необходимую помощь семье, в доме которой произошел взрыв газа.
В четверг утром в одноэтажном частном доме по улице Газопроводная в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. СК РФ сообщил о двух погибших несовершеннолетних.
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"Новая трагедия в Махачкале – из-за хлопка газа загорелся частный дом. Погиб маленький ребенок… Еще четыре члена этой семьи пострадали – родители и двое детей. За их жизни сейчас в ожоговом центре борются врачи. Состояние крайне тяжелое, площадь ожогов составляет 95-100%. Поручил оказать им всю необходимую помощь", – написал Меликов в своем Telegram-канале.
Глава республики отметил, что, скорее всего, причиной взрыва стала утечка газа. По его словам, уже выявлены нарушения при эксплуатации газового оборудования. Подключение было несанкционированное, оборудование – несертифицированное, а договора на внутридомовое газовое оборудование и вовсе не было.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
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ПроисшествияМахачкалаРоссияСергей МеликовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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