https://ria.ru/20240118/butusov-1922085083.html

Документальный фильм "Крест" с музыкой Бутусова выйдет в прокат в сентябре

Документальный фильм "Крест" с музыкой Бутусова выйдет в прокат в сентябре - РИА Новости, 18.01.2024

Документальный фильм "Крест" с музыкой Бутусова выйдет в прокат в сентябре

Документальный фильм "Крест", музыку для которого пишет Вячеслав Бутусов, выйдет в прокат 26 сентября, рассказал режиссер картины Сергей Дебижев на... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:31

2024-01-18T13:31

2024-01-18T13:31

религия

вячеслав бутусов

иисус христос

религия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Документальный фильм "Крест", музыку для которого пишет Вячеслав Бутусов, выйдет в прокат 26 сентября, рассказал режиссер картины Сергей Дебижев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"."Фильм еще снимается, идет монтаж, а уже назначена дата его проката в кинотеатрах (26 сентября). <…> В этом фильме речь о сакральных смыслах креста, о том, как они воздействуют на мир и людей, каким образом христианство изменило картину мира и о цивилизационном противоречим между духом и телом, между религиозным взглядом на мир и атеистическим, то есть это будет, скажем так, религиозно-философской произведение", - сказал Дебижев.Он отметил, что съемки шли во многих странах мира – "это, можно сказать, большой международный проект". "Нам удалось снять пасхальную неделю в Иерусалиме, что в этом году было бы уже невозможно. Мы снимали на Синае, поднимались на гору Моисея, (ездили – ред.) по русским монастырям, в частности, снимали на Соловках и в Псково-Печерском монастыре, сняли крестный ход с иконой Спасителя в городе Тутаеве, снимали в Эфиопии и собираемся еще раз туда съездить, а также на Синай – если позволит военно-политическая ситуация", - рассказал режиссер картины.Дебижев добавил, что авторы стараются сделать все работы, в том числе фильм "Крест", "на мировом уровне качества". "Мир развлечений и комфорта настолько сильно захватил человека, <…> люди постепенно теряют навык что-либо делать руками, постоянно передвигают "иконки" по экрану, поглощают колоссальное количество изображений в основном мусорного свойства. Надеюсь, что наша картина будет алмазом, который переключит вектор внимания с материального на духовное", - заключил режиссер.Ранее Дебижев рассказал РИА Новости, что музыку к документальному фильму "Крест", пишут музыканты Вячеслав Бутусов и Виктор Сологуб, также в картине есть песнопения на арамейском языке, на котором, как считается, говорил Иисус Христос.Ранее музыка Бутусова прозвучала в документальном фильме Дебижева "Святой архипелаг" (2022) о Спасо-Преображенском Соловецком мужском монастыре. Картина удостоилась множества наград. "Святой архипелаг" - зарисовка из жизни братии Соловецкого монастыря, показанной крупным планом, с вкраплениями духовных бесед с монахами и настоятелем, а также цитат из различных текстов, в том числе из Священного Писания. Фильм снят для большого экрана в формате 6К, он был признан лучшим документальным фильмом на 44-м Московском международном кинофестивале (ММКФ).РИА Новости - генеральный информационный партнер проекта "Крест".

https://ria.ru/20240114/moschi-1921240320.html

https://ria.ru/20240113/pobediteli-1921217933.html

https://ria.ru/20240115/tserkovnyy-1907967065.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

вячеслав бутусов, иисус христос, религия