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СМИ: Саудовская Аравия продолжает изучать вопрос членства в БРИКС
СМИ: Саудовская Аравия продолжает изучать вопрос членства в БРИКС - РИА Новости, 18.01.2024
СМИ: Саудовская Аравия продолжает изучать вопрос членства в БРИКС
Саудовская Аравия все еще изучает вопрос членства в БРИКС, страна оценивает преимущества и затем примет решение, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:50
2024-01-18T17:50
2024-01-18T17:50
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саудовская аравия
брикс
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия все еще изучает вопрос членства в БРИКС, страна оценивает преимущества и затем примет решение, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Саудовская Аравия все еще рассматривает приглашение стать членом блока стран БРИКС, после того, как в прошлом году ей предложили присоединиться к группе", - говорится в сообщении агентства. Как отметили собеседники агентства, дата 1 января не является крайним сроком для принятия решения. "Саудовская Аравия оценивает преимущества и затем примет решение", - приводит Рейтер слова одного из источников. В начале января государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило, что королевство официально стало членом БРИКС, но позднее удалило эти сообщения из своих аккаунтов в социальных сетях. Во вторник министр торговли королевства Маджид аль-Касаби заявил, что Саудовская Аравия официально еще не присоединилась к блоку стран в составе БРИКС. На саммите БРИКС в ЮАР в августе прошлого года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Как объявил Рамафоса, полноценное участие новых стран в этой организации начнется с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20240117/briks-1921819663.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, брикс
В мире, Саудовская Аравия, БРИКС
СМИ: Саудовская Аравия продолжает изучать вопрос членства в БРИКС
Reuters: Саудовская Аравия продолжает изучать преимущества членства в БРИКС
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Саудовская Аравия все еще изучает вопрос членства в БРИКС, страна оценивает преимущества и затем примет решение, передает агентство Рейтер
со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Саудовская Аравия все еще рассматривает приглашение стать членом блока стран БРИКС, после того, как в прошлом году ей предложили присоединиться к группе", - говорится в сообщении агентства. Как отметили собеседники агентства, дата 1 января не является крайним сроком для принятия решения.
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"Саудовская Аравия оценивает преимущества и затем примет решение", - приводит Рейтер слова одного из источников.
В начале января государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило, что королевство официально стало членом БРИКС, но позднее удалило эти сообщения из своих аккаунтов в социальных сетях. Во вторник министр торговли королевства Маджид аль-Касаби заявил, что Саудовская Аравия официально еще не присоединилась к блоку стран в составе БРИКС.
На саммите БРИКС в ЮАР
в августе прошлого года президент страны Сирил Рамафоса
сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину
, Египет
, Эфиопию
, Иран
, Саудовскую Аравию и ОАЭ
стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Как объявил Рамафоса, полноценное участие новых стран в этой организации начнется с 1 января 2024 года.
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