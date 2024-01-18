https://ria.ru/20240118/briks-1922179037.html

СМИ: Саудовская Аравия продолжает изучать вопрос членства в БРИКС

СМИ: Саудовская Аравия продолжает изучать вопрос членства в БРИКС - РИА Новости, 18.01.2024

СМИ: Саудовская Аравия продолжает изучать вопрос членства в БРИКС

Саудовская Аравия все еще изучает вопрос членства в БРИКС, страна оценивает преимущества и затем примет решение, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:50

2024-01-18T17:50

2024-01-18T17:50

в мире

саудовская аравия

брикс

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия все еще изучает вопрос членства в БРИКС, страна оценивает преимущества и затем примет решение, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Саудовская Аравия все еще рассматривает приглашение стать членом блока стран БРИКС, после того, как в прошлом году ей предложили присоединиться к группе", - говорится в сообщении агентства. Как отметили собеседники агентства, дата 1 января не является крайним сроком для принятия решения. "Саудовская Аравия оценивает преимущества и затем примет решение", - приводит Рейтер слова одного из источников. В начале января государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило, что королевство официально стало членом БРИКС, но позднее удалило эти сообщения из своих аккаунтов в социальных сетях. Во вторник министр торговли королевства Маджид аль-Касаби заявил, что Саудовская Аравия официально еще не присоединилась к блоку стран в составе БРИКС. На саммите БРИКС в ЮАР в августе прошлого года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Как объявил Рамафоса, полноценное участие новых стран в этой организации начнется с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20240117/briks-1921819663.html

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саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, саудовская аравия, брикс