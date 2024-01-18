https://ria.ru/20240118/bridlav-1922181094.html

В Совфеде высказались о заявлении экс-главкома НАТО по Крыму

В Совфеде высказались о заявлении экс-главкома НАТО по Крыму - РИА Новости, 18.01.2024

В Совфеде высказались о заявлении экс-главкома НАТО по Крыму

Заявления бывшего верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава о помощи Запада Украине в нанесении ударов по Крыму... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:56

2024-01-18T17:56

2024-01-18T17:56

специальная военная операция на украине

филипп бридлав

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республика крым

в мире

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Заявления бывшего верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава о помощи Запада Украине в нанесении ударов по Крыму отражает его узколобое и кровожадное мышление, планы изолировать Крым от России несбыточны, заявил РИА Новости сенатор от региона Сергей Цеков. Ранее Бридлав заявил, что Запад должен помочь Украине и дать возможность наносить удары по Крыму, после чего "Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию". Он призвал наносить удары по Крыму всем оружием и уничтожать российские силы по частям. Слова Бридлава приводит издание Hill. "Он даже не задумывается о том, что если, гипотетически, Украина выполнит то, о чем он говорит, что станет лучше? Ему, Европе, Украине, нам? Это говорят люди, демонстрирующие узколобость и кровожадность в своем мышлении, не обладающие глубоким пониманием ситуации. Они привыкли воевать со слабыми странами, где-то иногда большими усилиями и потерями достигая успеха. Они думают, что нечто подобное возможно с Россией", - сказал в комментарии Цеков. В случае активного вмешательства НАТО в осуществление этих планов будет действительно перейден серьезный рубеж, считает сенатор. По его словам, не только Украина, но и вся НАТО неспособна изолировать Крым от России. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240118/ukraina-1921985435.html

https://ria.ru/20240117/krym-1921751918.html

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филипп бридлав, сергей цеков, республика крым, в мире, нато