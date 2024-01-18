https://ria.ru/20240118/bpla-1921968250.html
ПВО уничтожила беспилотники над Московской и Ленинградской областями
ПВО уничтожила беспилотники над Московской и Ленинградской областями - РИА Новости, 18.01.2024
ПВО уничтожила беспилотники над Московской и Ленинградской областями
Над Московской и Ленинградской областями перехватили два дрона, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T02:24
2024-01-18T02:24
2024-01-18T05:54
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Над Московской и Ленинградской областями перехватили два дрона, сообщили в Минобороны."Около 1.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области", — рассказали в ведомстве.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки БПЛА, летевшего в сторону столицы. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, уточнил градоначальник.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20240117/bespilotniki-1921953521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Московская область (Подмосковье), Россия, Ленинградская область, Вооруженные силы Украины
ПВО уничтожила беспилотники над Московской и Ленинградской областями
ПВО уничтожила БПЛА самолетного типа над территорией Московской области