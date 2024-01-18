https://ria.ru/20240118/bpla-1921968250.html

ПВО уничтожила беспилотники над Московской и Ленинградской областями

ПВО уничтожила беспилотники над Московской и Ленинградской областями - РИА Новости, 18.01.2024

ПВО уничтожила беспилотники над Московской и Ленинградской областями

Над Московской и Ленинградской областями перехватили два дрона, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T02:24

2024-01-18T02:24

2024-01-18T05:54

специальная военная операция на украине

безопасность

московская область (подмосковье)

россия

ленинградская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Над Московской и Ленинградской областями перехватили два дрона, сообщили в Минобороны."Около 1.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области", — рассказали в ведомстве.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки БПЛА, летевшего в сторону столицы. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, уточнил градоначальник.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

https://ria.ru/20240117/bespilotniki-1921953521.html

московская область (подмосковье)

россия

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, московская область (подмосковье), россия, ленинградская область, вооруженные силы украины