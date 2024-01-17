Рейтинг@Mail.ru
Зеленский в хамской манере высказался о премьере Китая - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:15 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/zelenskiy-1921957950.html
Зеленский в хамской манере высказался о премьере Китая
Зеленский в хамской манере высказался о премьере Китая - РИА Новости, 17.01.2024
Зеленский в хамской манере высказался о премьере Китая
Несмотря на недавнюю просьбу привлечь Китай к урегулированию конфликта на Украине, Владимир Зеленский заявил, что не планировал встречаться с премьером КНР Ли... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T23:15
2024-01-17T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
киев
владимир зеленский
си цзиньпин
ли цян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_814:0:2971:1213_1920x0_80_0_0_64e18e30d3bb7c49db2c224bdf3ce986.jpg
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Несмотря на недавнюю просьбу привлечь Китай к урегулированию конфликта на Украине, Владимир Зеленский заявил, что не планировал встречаться с премьером КНР Ли Цяном, поскольку не он принимает решения, а председатель КНР Си Цзиньпин. "Лидер Китая не тут, его нет. Но его премьер тут, тогда премьер наш встретится с премьером Китая. Я бы с радостью встретился бы с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения… Кто принимает решения в стране? Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Давосе, видео которой выложил офис Зеленского в своем YouTube-канале. При этом ранее Зеленский неоднократно встречался с зарубежными представителями гораздо более низкого ранга - с парламентариями и министрами других стран. В частности, на полях экономического форума в Давосе он провел встречи с премьерами Вьетнама, Бельгии Фам Минь Чином, представителями бизнеса разных стран. При этом 15 января Зеленский, говоря об урегулировании конфликта по киевской "формуле мира", заявил, что украинская сторона заинтересована в участии Китая в "саммите мира". Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также заявил, что Киев сожалеет, что Китай не принимает участие в переговорах по так называемой формуле мира, которую продвигает Украина. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью польскому журналу Uklad Sil заявил, что Киев хотел бы более динамичных отношений с Пекином и считает, что Китай может сыграть роль в урегулировании конфликта. "Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html
китай
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dda985d4692f64d69de2dc2678c22c4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, украина, киев, владимир зеленский, си цзиньпин, ли цян
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Ли Цян
Зеленский в хамской манере высказался о премьере Китая

Зеленский в хамской манере заявил, что не будет встречаться с премьером Китая

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Несмотря на недавнюю просьбу привлечь Китай к урегулированию конфликта на Украине, Владимир Зеленский заявил, что не планировал встречаться с премьером КНР Ли Цяном, поскольку не он принимает решения, а председатель КНР Си Цзиньпин.
"Лидер Китая не тут, его нет. Но его премьер тут, тогда премьер наш встретится с премьером Китая. Я бы с радостью встретился бы с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения… Кто принимает решения в стране? Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Давосе, видео которой выложил офис Зеленского в своем YouTube-канале.
Покрытые льдом подсолнухи на поле, Украина - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Украина потеряла свою последнюю драгоценность
10 января, 08:00
При этом ранее Зеленский неоднократно встречался с зарубежными представителями гораздо более низкого ранга - с парламентариями и министрами других стран. В частности, на полях экономического форума в Давосе он провел встречи с премьерами Вьетнама, Бельгии Фам Минь Чином, представителями бизнеса разных стран. При этом 15 января Зеленский, говоря об урегулировании конфликта по киевской "формуле мира", заявил, что украинская сторона заинтересована в участии Китая в "саммите мира".
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также заявил, что Киев сожалеет, что Китай не принимает участие в переговорах по так называемой формуле мира, которую продвигает Украина. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью польскому журналу Uklad Sil заявил, что Киев хотел бы более динамичных отношений с Пекином и считает, что Китай может сыграть роль в урегулировании конфликта.
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.
Артиллерист ВС России ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Давайте договариваться: Запад просит Россию завершить СВО в 2024 году
10 января, 08:00
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.
Логотип Международного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Запад с Украиной совершили дипломатический прорыв в Давосе
16 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСи ЦзиньпинЛи Цян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала