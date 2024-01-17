https://ria.ru/20240117/zelenskiy-1921957950.html

Зеленский в хамской манере высказался о премьере Китая

Зеленский в хамской манере высказался о премьере Китая - РИА Новости, 17.01.2024

Зеленский в хамской манере высказался о премьере Китая

Несмотря на недавнюю просьбу привлечь Китай к урегулированию конфликта на Украине, Владимир Зеленский заявил, что не планировал встречаться с премьером КНР Ли... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T23:15

2024-01-17T23:15

2024-01-17T23:15

специальная военная операция на украине

в мире

китай

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киев

владимир зеленский

си цзиньпин

ли цян

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Несмотря на недавнюю просьбу привлечь Китай к урегулированию конфликта на Украине, Владимир Зеленский заявил, что не планировал встречаться с премьером КНР Ли Цяном, поскольку не он принимает решения, а председатель КНР Си Цзиньпин. "Лидер Китая не тут, его нет. Но его премьер тут, тогда премьер наш встретится с премьером Китая. Я бы с радостью встретился бы с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения… Кто принимает решения в стране? Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Давосе, видео которой выложил офис Зеленского в своем YouTube-канале. При этом ранее Зеленский неоднократно встречался с зарубежными представителями гораздо более низкого ранга - с парламентариями и министрами других стран. В частности, на полях экономического форума в Давосе он провел встречи с премьерами Вьетнама, Бельгии Фам Минь Чином, представителями бизнеса разных стран. При этом 15 января Зеленский, говоря об урегулировании конфликта по киевской "формуле мира", заявил, что украинская сторона заинтересована в участии Китая в "саммите мира". Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также заявил, что Киев сожалеет, что Китай не принимает участие в переговорах по так называемой формуле мира, которую продвигает Украина. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью польскому журналу Uklad Sil заявил, что Киев хотел бы более динамичных отношений с Пекином и считает, что Китай может сыграть роль в урегулировании конфликта. "Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html

китай

украина

киев

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