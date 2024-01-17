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Ульяновская прокуратура проверит ситуацию с затором на трассе Р-241 - РИА Новости, 17.01.2024
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10:27 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/zator-1921788842.html
Ульяновская прокуратура проверит ситуацию с затором на трассе Р-241
Ульяновская прокуратура проверит ситуацию с затором на трассе Р-241 - РИА Новости, 17.01.2024
Ульяновская прокуратура проверит ситуацию с затором на трассе Р-241
Прокуратура начала проверку по факту затора на федеральной трассе Р-241 в Ульяновской области, в котором застряли водители, в том числе с детьми, информирует... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:27
2024-01-17T10:27
происшествия
ульяновская область
мирный
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казань
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САМАРА, 17 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту затора на федеральной трассе Р-241 в Ульяновской области, в котором застряли водители, в том числе с детьми, информирует региональное ведомство. "Ночью 16 января 2024 года вследствие неблагоприятных погодных условий на участке трассы Р-241 возле поселков Мирный и Чердаклы образовалось скопление многочисленных транспортных средств. В результате их водители, в том числе с детьми, вынуждены были обращаться за помощью", - сообщается на сайте прокуратуры Ульяновской области. По факту происшествия прокуратура Чердаклинского района организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности органов власти, ГИБДД и обслуживающих организаций. Ход проверки находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области. Ранее в ГУМЧС по региону сообщали, что причиной затора стала грузовая фура, водитель которой из-за непогоды не справился с управлением и перекрыл движение другому транспорту. В результате образовался двухкилометровый затор, в него попали примерно 30 грузовых и легковых транспортных средств. Спасатели МЧС объезжают место происшествия и оказывают необходимую помощь, там также организован подвижный пункт обогрева. На участке со 199-го по 218-й километр федеральной автодороги Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск на подъезде к Самаре введено ограничение для всех видов транспорта. Оно связано с сильным боковым ветром, снегом и низовой метелью.
https://ria.ru/20240116/dtp-1921620342.html
https://ria.ru/20240117/trassa-1921776713.html
ульяновская область
мирный
казань
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происшествия, ульяновская область, мирный, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань
Происшествия, Ульяновская область, Мирный, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Казань
Ульяновская прокуратура проверит ситуацию с затором на трассе Р-241

Ульяновская прокуратура начала проверку по затору на трассе Р-241

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗатор на дороге
Затор на дороге - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Затор на дороге. Архивное фото
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САМАРА, 17 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту затора на федеральной трассе Р-241 в Ульяновской области, в котором застряли водители, в том числе с детьми, информирует региональное ведомство.
«
"Ночью 16 января 2024 года вследствие неблагоприятных погодных условий на участке трассы Р-241 возле поселков Мирный и Чердаклы образовалось скопление многочисленных транспортных средств. В результате их водители, в том числе с детьми, вынуждены были обращаться за помощью", - сообщается на сайте прокуратуры Ульяновской области.
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По факту происшествия прокуратура Чердаклинского района организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности органов власти, ГИБДД и обслуживающих организаций. Ход проверки находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области.
Ранее в ГУМЧС по региону сообщали, что причиной затора стала грузовая фура, водитель которой из-за непогоды не справился с управлением и перекрыл движение другому транспорту. В результате образовался двухкилометровый затор, в него попали примерно 30 грузовых и легковых транспортных средств. Спасатели МЧС объезжают место происшествия и оказывают необходимую помощь, там также организован подвижный пункт обогрева.
На участке со 199-го по 218-й километр федеральной автодороги Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск на подъезде к Самаре введено ограничение для всех видов транспорта. Оно связано с сильным боковым ветром, снегом и низовой метелью.
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ПроисшествияУльяновская областьМирныйГИБДД МВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Казань
 
 
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