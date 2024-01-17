https://ria.ru/20240117/zator-1921788842.html

Ульяновская прокуратура проверит ситуацию с затором на трассе Р-241

Ульяновская прокуратура проверит ситуацию с затором на трассе Р-241 - РИА Новости, 17.01.2024

Ульяновская прокуратура проверит ситуацию с затором на трассе Р-241

Прокуратура начала проверку по факту затора на федеральной трассе Р-241 в Ульяновской области, в котором застряли водители, в том числе с детьми, информирует... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T10:27

2024-01-17T10:27

2024-01-17T10:27

происшествия

ульяновская область

мирный

гибдд мвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

казань

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САМАРА, 17 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту затора на федеральной трассе Р-241 в Ульяновской области, в котором застряли водители, в том числе с детьми, информирует региональное ведомство. "Ночью 16 января 2024 года вследствие неблагоприятных погодных условий на участке трассы Р-241 возле поселков Мирный и Чердаклы образовалось скопление многочисленных транспортных средств. В результате их водители, в том числе с детьми, вынуждены были обращаться за помощью", - сообщается на сайте прокуратуры Ульяновской области. По факту происшествия прокуратура Чердаклинского района организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности органов власти, ГИБДД и обслуживающих организаций. Ход проверки находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области. Ранее в ГУМЧС по региону сообщали, что причиной затора стала грузовая фура, водитель которой из-за непогоды не справился с управлением и перекрыл движение другому транспорту. В результате образовался двухкилометровый затор, в него попали примерно 30 грузовых и легковых транспортных средств. Спасатели МЧС объезжают место происшествия и оказывают необходимую помощь, там также организован подвижный пункт обогрева. На участке со 199-го по 218-й километр федеральной автодороги Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск на подъезде к Самаре введено ограничение для всех видов транспорта. Оно связано с сильным боковым ветром, снегом и низовой метелью.

https://ria.ru/20240116/dtp-1921620342.html

https://ria.ru/20240117/trassa-1921776713.html

ульяновская область

мирный

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происшествия, ульяновская область, мирный, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань