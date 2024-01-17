https://ria.ru/20240117/yaytso-1921929755.html

В России подешевели куриные яйца

В России подешевели куриные яйца - РИА Новости, 17.01.2024

В России подешевели куриные яйца

В России впервые с конца июня прошлого года подешевели куриные яйца, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T19:07

2024-01-17T19:07

2024-01-17T21:49

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

азербайджан

турция

игорь караваев

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В России впервые с конца июня прошлого года подешевели куриные яйца, следует из материалов Росстата.С 10 по 15 января цены на продукт опустились на 0,2 процента. Последний раз в прошлом году они снижались на неделе с 20 по 26 июня — на 0,36 процента.По данным ведомства, с начала 2024-го яйца подорожали на 0,58 процента. В прошлом году их стоимость выросла на 61,35 процента, в том числе за декабрь — на 18,17 процента.В Ассоциации компаний розничной торговли рассказали РИА Новости, что цены на яйца стабилизируются у производителей. Как сообщил агентству председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, ассоциация рассчитывает на их готовность обсуждать долгосрочные контракты, которые помогут нивелировать сезонную волатильность цен.Как подчеркивал Владимир Путин, спрос на товар увеличился, а производство не выросло, кроме того, власти вовремя не сориентировались и не открыли импорт. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пояснил, что цены стабилизируются в связи с ростом собственного производства и импортом.В январе яйца в Россию начали поставлять Азербайджан и Турция, а Белоруссия за первую декаду месяца удвоила экспорт по сравнению с прошлым годом.

https://ria.ru/20240111/yaytsa-1920633590.html

https://ria.ru/20240112/ptitsevody-1920992104.html

россия

азербайджан

турция

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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия, азербайджан, турция, игорь караваев, владимир путин, дмитрий патрушев, ассоциация компаний розничной торговли