https://ria.ru/20240117/yaytso-1921929755.html
В России подешевели куриные яйца
В России подешевели куриные яйца - РИА Новости, 17.01.2024
В России подешевели куриные яйца
В России впервые с конца июня прошлого года подешевели куриные яйца, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T19:07
2024-01-17T19:07
2024-01-17T21:49
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
россия
азербайджан
турция
игорь караваев
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В России впервые с конца июня прошлого года подешевели куриные яйца, следует из материалов Росстата.С 10 по 15 января цены на продукт опустились на 0,2 процента. Последний раз в прошлом году они снижались на неделе с 20 по 26 июня — на 0,36 процента.По данным ведомства, с начала 2024-го яйца подорожали на 0,58 процента. В прошлом году их стоимость выросла на 61,35 процента, в том числе за декабрь — на 18,17 процента.В Ассоциации компаний розничной торговли рассказали РИА Новости, что цены на яйца стабилизируются у производителей. Как сообщил агентству председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, ассоциация рассчитывает на их готовность обсуждать долгосрочные контракты, которые помогут нивелировать сезонную волатильность цен.Как подчеркивал Владимир Путин, спрос на товар увеличился, а производство не выросло, кроме того, власти вовремя не сориентировались и не открыли импорт. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пояснил, что цены стабилизируются в связи с ростом собственного производства и импортом.В январе яйца в Россию начали поставлять Азербайджан и Турция, а Белоруссия за первую декаду месяца удвоила экспорт по сравнению с прошлым годом.
https://ria.ru/20240111/yaytsa-1920633590.html
https://ria.ru/20240112/ptitsevody-1920992104.html
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия, азербайджан, турция, игорь караваев, владимир путин, дмитрий патрушев, ассоциация компаний розничной торговли
Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Россия, Азербайджан, Турция, Игорь Караваев, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев, Ассоциация компаний розничной торговли
В России подешевели куриные яйца
Росстат: в РФ впервые с конца июня прошлого года подешевели куриные яйца