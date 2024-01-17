Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как изменятся цены на яйца - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 17.01.2024 (обновлено: 20:31 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/yaytsa-1921932572.html
Россиянам рассказали, как изменятся цены на яйца
Россиянам рассказали, как изменятся цены на яйца - РИА Новости, 17.01.2024
Россиянам рассказали, как изменятся цены на яйца
Снижение цен производителей куриных яиц с некоторым лагом начало отражаться и на розничных ценах, тренд на снижение стоимости в рознице в ближайшей перспективе... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T19:20
2024-01-17T20:31
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915475920_0:213:3261:2047_1920x0_80_0_0_c8c1c00d0ac90869f65df4ec5a131312.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Снижение цен производителей куриных яиц с некоторым лагом начало отражаться и на розничных ценах, тренд на снижение стоимости в рознице в ближайшей перспективе сохранится, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.Согласно данным Росстата, куриное яйцо в РФ на неделе с 10 по 15 января подешевело на 0,2% - впервые с конца июня прошлого года: последний раз цена на него снижалась с 20 по 26 июня, на 0,36%. За весь 2023 год куриное яйцо в РФ подорожало на 61,35%, в том числе за декабрь - на 18,17%."Как и ожидалось, динамика стоимости яйца в оптовом сегменте отражается и на рознице, что подтверждают данные Росстата. По оценке, этот тренд сохранится в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении.В министерстве отмечают, что цены на куриные яйца производителей снижаются третью неделю подряд: к примеру, по состоянию на 17 января они сократились за неделю на 2,6% и 1,4% (за первую и вторую категории). Такому снижению цен "способствует традиционное падение потребительского спроса после новогодних праздников и насыщение рынка дополнительными объемами продукции".Помимо этого, указывается и на снижение отпускных цен на куриное мясо на протяжении семи недель: это также влияет на потребительскую стоимость. "За последнюю неделю цены производителей на курятину уменьшились на 2,1%. Также продолжает дешеветь свинина – у производителей этот вид мяса потерял в цене 2,7% за неделю", - добавляется в сообщении."В данный момент цены на яйца и куриное мясо снижаются после изменения ценовых предложений от производителей. После дальнейшего снижения цен от производителей данной продукции на полках российских магазинов эта динамика продолжит отражаться в самые короткие сроки", - сообщили в свою очередь в пресс-службе Минпромторга. Там также добавили, что торговые сети стараются демпфировать рост цен от производителей и поступательно принимают повышение цен на товары.
https://ria.ru/20240111/yaytsa-1920665786.html
https://ria.ru/20231228/ekonomika-1918637515.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915475920_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_1ca0ddb17b2bc3db65c3a4d3e1b2d590.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Россиянам рассказали, как изменятся цены на яйца

Минсельхоз: в РФ сохранится тренд на снижение цен на куриные яйца

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Яйца. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Снижение цен производителей куриных яиц с некоторым лагом начало отражаться и на розничных ценах, тренд на снижение стоимости в рознице в ближайшей перспективе сохранится, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Согласно данным Росстата, куриное яйцо в РФ на неделе с 10 по 15 января подешевело на 0,2% - впервые с конца июня прошлого года: последний раз цена на него снижалась с 20 по 26 июня, на 0,36%. За весь 2023 год куриное яйцо в РФ подорожало на 61,35%, в том числе за декабрь - на 18,17%.
Сотрудница птицефабрики - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Путин назвал причину роста цен на яйца в России
11 января, 09:47
"Как и ожидалось, динамика стоимости яйца в оптовом сегменте отражается и на рознице, что подтверждают данные Росстата. По оценке, этот тренд сохранится в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что цены на куриные яйца производителей снижаются третью неделю подряд: к примеру, по состоянию на 17 января они сократились за неделю на 2,6% и 1,4% (за первую и вторую категории). Такому снижению цен "способствует традиционное падение потребительского спроса после новогодних праздников и насыщение рынка дополнительными объемами продукции".
Помимо этого, указывается и на снижение отпускных цен на куриное мясо на протяжении семи недель: это также влияет на потребительскую стоимость. "За последнюю неделю цены производителей на курятину уменьшились на 2,1%. Также продолжает дешеветь свинина – у производителей этот вид мяса потерял в цене 2,7% за неделю", - добавляется в сообщении.
"В данный момент цены на яйца и куриное мясо снижаются после изменения ценовых предложений от производителей. После дальнейшего снижения цен от производителей данной продукции на полках российских магазинов эта динамика продолжит отражаться в самые короткие сроки", - сообщили в свою очередь в пресс-службе Минпромторга. Там также добавили, что торговые сети стараются демпфировать рост цен от производителей и поступательно принимают повышение цен на товары.
Покупатель выбирает куриные яйца в супермаркете - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Главные события в экономике России в 2023 году
28 декабря 2023, 10:08
 
ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала