https://ria.ru/20240117/yaytsa-1921932572.html
Россиянам рассказали, как изменятся цены на яйца
Россиянам рассказали, как изменятся цены на яйца - РИА Новости, 17.01.2024
Россиянам рассказали, как изменятся цены на яйца
Снижение цен производителей куриных яиц с некоторым лагом начало отражаться и на розничных ценах, тренд на снижение стоимости в рознице в ближайшей перспективе... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T19:20
2024-01-17T19:20
2024-01-17T20:31
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Снижение цен производителей куриных яиц с некоторым лагом начало отражаться и на розничных ценах, тренд на снижение стоимости в рознице в ближайшей перспективе сохранится, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.Согласно данным Росстата, куриное яйцо в РФ на неделе с 10 по 15 января подешевело на 0,2% - впервые с конца июня прошлого года: последний раз цена на него снижалась с 20 по 26 июня, на 0,36%. За весь 2023 год куриное яйцо в РФ подорожало на 61,35%, в том числе за декабрь - на 18,17%."Как и ожидалось, динамика стоимости яйца в оптовом сегменте отражается и на рознице, что подтверждают данные Росстата. По оценке, этот тренд сохранится в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении.В министерстве отмечают, что цены на куриные яйца производителей снижаются третью неделю подряд: к примеру, по состоянию на 17 января они сократились за неделю на 2,6% и 1,4% (за первую и вторую категории). Такому снижению цен "способствует традиционное падение потребительского спроса после новогодних праздников и насыщение рынка дополнительными объемами продукции".Помимо этого, указывается и на снижение отпускных цен на куриное мясо на протяжении семи недель: это также влияет на потребительскую стоимость. "За последнюю неделю цены производителей на курятину уменьшились на 2,1%. Также продолжает дешеветь свинина – у производителей этот вид мяса потерял в цене 2,7% за неделю", - добавляется в сообщении."В данный момент цены на яйца и куриное мясо снижаются после изменения ценовых предложений от производителей. После дальнейшего снижения цен от производителей данной продукции на полках российских магазинов эта динамика продолжит отражаться в самые короткие сроки", - сообщили в свою очередь в пресс-службе Минпромторга. Там также добавили, что торговые сети стараются демпфировать рост цен от производителей и поступательно принимают повышение цен на товары.
https://ria.ru/20240111/yaytsa-1920665786.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Россиянам рассказали, как изменятся цены на яйца
Минсельхоз: в РФ сохранится тренд на снижение цен на куриные яйца
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Снижение цен производителей куриных яиц с некоторым лагом начало отражаться и на розничных ценах, тренд на снижение стоимости в рознице в ближайшей перспективе сохранится, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Согласно данным Росстата
, куриное яйцо в РФ на неделе с 10 по 15 января подешевело на 0,2% - впервые с конца июня прошлого года: последний раз цена на него снижалась с 20 по 26 июня, на 0,36%. За весь 2023 год куриное яйцо в РФ подорожало на 61,35%, в том числе за декабрь - на 18,17%.
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"Как и ожидалось, динамика стоимости яйца в оптовом сегменте отражается и на рознице, что подтверждают данные Росстата. По оценке, этот тренд сохранится в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что цены на куриные яйца производителей снижаются третью неделю подряд: к примеру, по состоянию на 17 января они сократились за неделю на 2,6% и 1,4% (за первую и вторую категории). Такому снижению цен "способствует традиционное падение потребительского спроса после новогодних праздников и насыщение рынка дополнительными объемами продукции".
Помимо этого, указывается и на снижение отпускных цен на куриное мясо на протяжении семи недель: это также влияет на потребительскую стоимость. "За последнюю неделю цены производителей на курятину уменьшились на 2,1%. Также продолжает дешеветь свинина – у производителей этот вид мяса потерял в цене 2,7% за неделю", - добавляется в сообщении.
"В данный момент цены на яйца и куриное мясо снижаются после изменения ценовых предложений от производителей. После дальнейшего снижения цен от производителей данной продукции на полках российских магазинов эта динамика продолжит отражаться в самые короткие сроки", - сообщили в свою очередь в пресс-службе Минпромторга
. Там также добавили, что торговые сети стараются демпфировать рост цен от производителей и поступательно принимают повышение цен на товары.
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