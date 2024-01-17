https://ria.ru/20240117/yaytsa-1921932572.html

Россиянам рассказали, как изменятся цены на яйца

Россиянам рассказали, как изменятся цены на яйца - РИА Новости, 17.01.2024

Россиянам рассказали, как изменятся цены на яйца

Снижение цен производителей куриных яиц с некоторым лагом начало отражаться и на розничных ценах, тренд на снижение стоимости в рознице в ближайшей перспективе... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T19:20

2024-01-17T19:20

2024-01-17T20:31

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Снижение цен производителей куриных яиц с некоторым лагом начало отражаться и на розничных ценах, тренд на снижение стоимости в рознице в ближайшей перспективе сохранится, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.Согласно данным Росстата, куриное яйцо в РФ на неделе с 10 по 15 января подешевело на 0,2% - впервые с конца июня прошлого года: последний раз цена на него снижалась с 20 по 26 июня, на 0,36%. За весь 2023 год куриное яйцо в РФ подорожало на 61,35%, в том числе за декабрь - на 18,17%."Как и ожидалось, динамика стоимости яйца в оптовом сегменте отражается и на рознице, что подтверждают данные Росстата. По оценке, этот тренд сохранится в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении.В министерстве отмечают, что цены на куриные яйца производителей снижаются третью неделю подряд: к примеру, по состоянию на 17 января они сократились за неделю на 2,6% и 1,4% (за первую и вторую категории). Такому снижению цен "способствует традиционное падение потребительского спроса после новогодних праздников и насыщение рынка дополнительными объемами продукции".Помимо этого, указывается и на снижение отпускных цен на куриное мясо на протяжении семи недель: это также влияет на потребительскую стоимость. "За последнюю неделю цены производителей на курятину уменьшились на 2,1%. Также продолжает дешеветь свинина – у производителей этот вид мяса потерял в цене 2,7% за неделю", - добавляется в сообщении."В данный момент цены на яйца и куриное мясо снижаются после изменения ценовых предложений от производителей. После дальнейшего снижения цен от производителей данной продукции на полках российских магазинов эта динамика продолжит отражаться в самые короткие сроки", - сообщили в свою очередь в пресс-службе Минпромторга. Там также добавили, что торговые сети стараются демпфировать рост цен от производителей и поступательно принимают повышение цен на товары.

https://ria.ru/20240111/yaytsa-1920665786.html

https://ria.ru/20231228/ekonomika-1918637515.html

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)