https://ria.ru/20240117/whatsapp-1921776411.html

В работе WhatsApp зафиксировали сбои

В работе WhatsApp зафиксировали сбои - РИА Новости, 17.01.2024

В работе WhatsApp зафиксировали сбои

Пользователи WhatsApp по всей России сообщили о сбое в работе мессенджера, свидетельствуют данные сайта "Сбой.рф". РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T09:11

2024-01-17T09:11

2024-01-17T16:41

технологии

россия

whatsapp inc.

москва

республика татарстан (татарстан)

самарская область

нижегородская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пользователи WhatsApp по всей России сообщили о сбое в работе мессенджера, свидетельствуют данные сайта "Сбой.рф".Так, по состоянию на 08:59 мск поступило почти 1,3 тысячи жалоб.При этом половина из них приходится на Башкирию. На втором и третьем местах Татарстан и Москва — 15 и 14 процентов соответственно. Жалобы также поступают из Самарской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга, Оренбургской области и Удмуртии.

https://ria.ru/20231102/whatsapp-1906885914.html

россия

москва

республика татарстан (татарстан)

самарская область

нижегородская область

санкт-петербург

удмуртская республика (удмуртия)

оренбургская область

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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