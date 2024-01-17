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В работе WhatsApp зафиксировали сбои - РИА Новости, 17.01.2024
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09:11 17.01.2024 (обновлено: 16:41 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/whatsapp-1921776411.html
В работе WhatsApp зафиксировали сбои
В работе WhatsApp зафиксировали сбои - РИА Новости, 17.01.2024
В работе WhatsApp зафиксировали сбои
Пользователи WhatsApp по всей России сообщили о сбое в работе мессенджера, свидетельствуют данные сайта "Сбой.рф". РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T09:11
2024-01-17T16:41
технологии
россия
whatsapp inc.
москва
республика татарстан (татарстан)
самарская область
нижегородская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пользователи WhatsApp по всей России сообщили о сбое в работе мессенджера, свидетельствуют данные сайта "Сбой.рф".Так, по состоянию на 08:59 мск поступило почти 1,3 тысячи жалоб.При этом половина из них приходится на Башкирию. На втором и третьем местах Татарстан и Москва — 15 и 14 процентов соответственно. Жалобы также поступают из Самарской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга, Оренбургской области и Удмуртии.
https://ria.ru/20231102/whatsapp-1906885914.html
россия
москва
республика татарстан (татарстан)
самарская область
нижегородская область
санкт-петербург
удмуртская республика (удмуртия)
оренбургская область
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технологии, россия, whatsapp inc., москва, республика татарстан (татарстан), самарская область, нижегородская область, санкт-петербург, удмуртская республика (удмуртия), оренбургская область, республика башкортостан
Технологии, Россия, WhatsApp Inc., Москва, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Удмуртская Республика (Удмуртия), Оренбургская область, Республика Башкортостан
В работе WhatsApp зафиксировали сбои

"Сбой.рф": число жалоб на работу WhatsApp в России достигло почти 1,3 тысячи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМессенджер WhatsApp
Мессенджер WhatsApp - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мессенджер WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пользователи WhatsApp по всей России сообщили о сбое в работе мессенджера, свидетельствуют данные сайта "Сбой.рф".
Так, по состоянию на 08:59 мск поступило почти 1,3 тысячи жалоб.
При этом половина из них приходится на Башкирию. На втором и третьем местах Татарстан и Москва — 15 и 14 процентов соответственно.
Жалобы также поступают из Самарской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга, Оренбургской области и Удмуртии.
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ТехнологииРоссияWhatsApp Inc.МоскваРеспублика Татарстан (Татарстан)Самарская областьНижегородская областьСанкт-ПетербургУдмуртская Республика (Удмуртия)Оренбургская областьРеспублика Башкортостан
 
 
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