https://ria.ru/20240117/vystavka-1921942135.html

Пятимиллионной гостье выставки "Россия" подарили поездку к Деду Морозу

Пятимиллионной гостье выставки "Россия" подарили поездку к Деду Морозу - РИА Новости, 17.01.2024

Пятимиллионной гостье выставки "Россия" подарили поездку к Деду Морозу

Пятимиллионной гостьей международной выставки-форума "Россия" стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска, ей вручили сертификат на поездку с семьей в... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T20:44

2024-01-17T20:44

2024-01-17T22:06

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

катайск

курганская область

великий устюг

дед мороз

вологодская область

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пятимиллионной гостьей международной выставки-форума "Россия" стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска, ей вручили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг, сообщила пресс-служба мероприятия."Выставку-форум "Россия" посетил пятимиллионный гость. Им стала семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева, приехавшая вместе с мамой, папой и младшим братом. Семья получила памятный подарок от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и правительства Вологодской области — сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг с персональной экскурсией и фотосессией", — рассказали организаторы.Кроме того, девочке и ее семье показали павильон № 75, в том числе экспозицию Вологодской области, а также познакомили с Дедом Морозом, который лично пригласил их в гости."Новогодние праздники завершаются. И для тебя, Полиночка, они заканчиваются большим чудом. Ты стала пятимиллионным посетителем выставки "Россия". И благодаря этому повезет <...> всей вашей семье", — заявила гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова. Отмечается, что с каждой неделей число посетителей мероприятия возрастает.Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.

https://ria.ru/20240116/studiya-1921719877.html

катайск

курганская область

великий устюг

вологодская область

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выставка-форум "россия", катайск, курганская область, великий устюг, дед мороз, вологодская область