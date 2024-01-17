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Пятимиллионной гостье выставки "Россия" подарили поездку к Деду Морозу - РИА Новости, 17.01.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
20:44 17.01.2024 (обновлено: 22:06 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/vystavka-1921942135.html
Пятимиллионной гостье выставки "Россия" подарили поездку к Деду Морозу
Пятимиллионной гостье выставки "Россия" подарили поездку к Деду Морозу - РИА Новости, 17.01.2024
Пятимиллионной гостье выставки "Россия" подарили поездку к Деду Морозу
Пятимиллионной гостьей международной выставки-форума "Россия" стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска, ей вручили сертификат на поездку с семьей в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T20:44
2024-01-17T22:06
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
катайск
курганская область
великий устюг
дед мороз
вологодская область
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пятимиллионной гостьей международной выставки-форума "Россия" стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска, ей вручили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг, сообщила пресс-служба мероприятия."Выставку-форум "Россия" посетил пятимиллионный гость. Им стала семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева, приехавшая вместе с мамой, папой и младшим братом. Семья получила памятный подарок от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и правительства Вологодской области — сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг с персональной экскурсией и фотосессией", — рассказали организаторы.Кроме того, девочке и ее семье показали павильон № 75, в том числе экспозицию Вологодской области, а также познакомили с Дедом Морозом, который лично пригласил их в гости."Новогодние праздники завершаются. И для тебя, Полиночка, они заканчиваются большим чудом. Ты стала пятимиллионным посетителем выставки "Россия". И благодаря этому повезет &lt;...&gt; всей вашей семье", — заявила гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова. Отмечается, что с каждой неделей число посетителей мероприятия возрастает.Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
https://ria.ru/20240116/studiya-1921719877.html
катайск
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выставка-форум "россия", катайск, курганская область, великий устюг, дед мороз, вологодская область
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Катайск, Курганская область, Великий Устюг, Дед Мороз, Вологодская область
Пятимиллионной гостье выставки "Россия" подарили поездку к Деду Морозу

Пятимиллионная гостья выставки "Россия" поедет с семьей в резиденцию Деда Мороза

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПятимиллионный посетитель выставки — семилетняя Полина Дмитриева из Курганской области
Пятимиллионный посетитель выставки — семилетняя Полина Дмитриева из Курганской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Пятимиллионный посетитель выставки — семилетняя Полина Дмитриева из Курганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пятимиллионной гостьей международной выставки-форума "Россия" стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска, ей вручили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг, сообщила пресс-служба мероприятия.
"Выставку-форум "Россия" посетил пятимиллионный гость. Им стала семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева, приехавшая вместе с мамой, папой и младшим братом. Семья получила памятный подарок от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и правительства Вологодской области — сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг с персональной экскурсией и фотосессией", — рассказали организаторы.
Рекорды страны и свадьба будущего: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

Открытие павильона Минобороны РФ

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

Установление рекорда России с покровским пряником в категории Самый большой продукт

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

Праздничный концерт Старый Новый год по-липецки

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить выставку можно бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

Презентация Воронежской области на Международной выставке-форуме Россия

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

Свадьба в традициях Воронежской области

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все российские регионы.

Стенд Алтайского края на Международной выставке-форуме Россия

В выставке участвуют все российские регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

Международная выставка-форум Россия

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

Стенд Вологодской области на Международной выставке-форуме Россия

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18
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Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

Открытие павильона Минобороны РФ

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

Презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции Русборг

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои традиции представила Ярославская область.

Международная выставка-форум Россия

Свои традиции представила Ярославская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

Открытие павильона Минобороны РФ

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

Международная выставка-форум Россия

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

Международная выставка-форум Россия

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

Демонстрация лошадей породы Владимирский тяжеловоз

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на Международной выставке-форуме Россия

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка будет работать до 12 апреля.

Международная выставка-форум Россия

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18

В выставке участвуют все российские регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

Свои традиции представила Ярославская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18
Кроме того, девочке и ее семье показали павильон № 75, в том числе экспозицию Вологодской области, а также познакомили с Дедом Морозом, который лично пригласил их в гости.
"Новогодние праздники завершаются. И для тебя, Полиночка, они заканчиваются большим чудом. Ты стала пятимиллионным посетителем выставки "Россия". И благодаря этому повезет <...> всей вашей семье", — заявила гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.
Отмечается, что с каждой неделей число посетителей мероприятия возрастает.
Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
Международная выставка-форум Россия. Павильон №19 АТОМ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Студия Горького организовала интенсивы для школьников на выставке "Россия"
16 января, 19:40
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"КатайскКурганская областьВеликий УстюгДед МорозВологодская область
 
 
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