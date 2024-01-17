Пятимиллионной гостье выставки "Россия" подарили поездку к Деду Морозу

Пятимиллионная гостья выставки "Россия" поедет с семьей в резиденцию Деда Мороза
Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.
Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.
Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.
Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.
Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".
Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".
Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.
Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.
В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.
В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.
В выставке участвуют все российские регионы.
Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".
Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".
Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".
Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".
Свои традиции представила Ярославская область.
Свои традиции представила Ярославская область.
Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.
Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.
Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.
Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.
Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.
Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.
В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".
В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.
Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.
Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.
Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".
Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.
В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.
В выставке участвуют все российские регионы.
Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".
Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".
Свои традиции представила Ярославская область.
Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.
Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.
Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.
В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.