https://ria.ru/20240117/vybory-1921801031.html
Предвыборная агитация в СМИ начнется 17 февраля
Предвыборная агитация в СМИ начнется 17 февраля - РИА Новости, 17.01.2024
Предвыборная агитация в СМИ начнется 17 февраля
Период агитации в СМИ в избирательной кампании по выборам президента России начнется с 17 февраля и завершится 14 марта, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:15
2024-01-17T11:15
2024-01-17T11:44
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Период агитации в СМИ в избирательной кампании по выборам президента России начнется с 17 февраля и завершится 14 марта, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Он (период агитации в СМИ - ред.) начинается с 17 февраля, то есть за 28 дней до начала первого дня голосования, и завершается 14 марта включительно", - сказала Памфилова на заседании ЦИК. При этом глава Центризбиркома отметила, что, согласно требованиям закона, агитационные материалы, листовки, баннеры и прочее могут распространяться кандидатом, если они предварительно оплачены им за счет средств избирательного фонда и представлены до начала распространения в избирательную комиссию. "То есть как только выдвинутый кандидат, подчеркиваю, еще не зарегистрированный даже, ...у него появился избирательный фонд, там появились какие-то финансовые ресурсы, он имеет право, исходя из своих возможностей финансовых, изготавливать и после представления в комиссию это все распространять. Это законом не запрещено. Единственное - это не касается агитации в СМИ... Этот период начинается позже", - пояснила Памфилова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву - необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240111/nachal-1920771652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова, выборы президента рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Выборы президента РФ, ЦИК РФ
Предвыборная агитация в СМИ начнется 17 февраля
Памфилова: предвыборная агитация в СМИ пройдет с 17 февраля по 14 марта
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Период агитации в СМИ в избирательной кампании по выборам президента России начнется с 17 февраля и завершится 14 марта, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Он (период агитации в СМИ - ред.) начинается с 17 февраля, то есть за 28 дней до начала первого дня голосования, и завершается 14 марта включительно", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
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При этом глава Центризбиркома отметила, что, согласно требованиям закона, агитационные материалы, листовки, баннеры и прочее могут распространяться кандидатом, если они предварительно оплачены им за счет средств избирательного фонда и представлены до начала распространения в избирательную комиссию. "То есть как только выдвинутый кандидат, подчеркиваю, еще не зарегистрированный даже, ...у него появился избирательный фонд, там появились какие-то финансовые ресурсы, он имеет право, исходя из своих возможностей финансовых, изготавливать и после представления в комиссию это все распространять. Это законом не запрещено. Единственное - это не касается агитации в СМИ... Этот период начинается позже", - пояснила Памфилова.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого
, Николая Харитонова
и Владислава Даванкова
. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович
, Борис Надеждин
, Андрей Богданов, Сергей Бабурин
, Ирина Свиpидова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину
, Раде Русских, Анатолию Баташеву - необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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