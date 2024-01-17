https://ria.ru/20240117/vybory-1921799770.html

Памфилова рассказала о создании извне "фона недоверия" к выборам 2024 года

Памфилова рассказала о создании извне "фона недоверия" к выборам 2024 года - РИА Новости, 17.01.2024

Памфилова рассказала о создании извне "фона недоверия" к выборам 2024 года

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что ведется интенсивная работа по созданию фона недоверия к выборам в России, но Центризбирком будет ей... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:12

2024-01-17T11:12

2024-01-17T11:30

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914585382_0:198:3089:1936_1920x0_80_0_0_6ae41f3f06456362364bca916af7ed71.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что ведется интенсивная работа по созданию фона недоверия к выборам в России, но Центризбирком будет ей противодействовать."Мы знаем, сейчас такой период, когда все наши, давайте откровенно скажу, враги, те, кто настроен на то, чтобы снести выборы, как они сейчас интенсивно работают, сколько наемников Госдепа и прочих организаций, которые назначили нас врагом и практически воюют против нас на всех фронтах, включая информационный, включая наемников за денежки, сейчас создают Telegram-каналы, разного рода боты, которые распространяют заведомо ложную информацию или вводят наших избирателей в заблуждение, создавая широкий негативный фон, фон недоверия к выборам в России", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.Глава ЦИК добавила, что "мы как можем противодействуем и будем противодействовать" этому процессу.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву - необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240117/vybory-1921801031.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов