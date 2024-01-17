Памфилова рассказала о создании извне "фона недоверия" к выборам 2024 года
Памфилова: ведется интенсивная работа по созданию фона недоверия к выборам в РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что ведется интенсивная работа по созданию фона недоверия к выборам в России, но Центризбирком будет ей противодействовать.
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"Мы знаем, сейчас такой период, когда все наши, давайте откровенно скажу, враги, те, кто настроен на то, чтобы снести выборы, как они сейчас интенсивно работают, сколько наемников Госдепа и прочих организаций, которые назначили нас врагом и практически воюют против нас на всех фронтах, включая информационный, включая наемников за денежки, сейчас создают Telegram-каналы, разного рода боты, которые распространяют заведомо ложную информацию или вводят наших избирателей в заблуждение, создавая широкий негативный фон, фон недоверия к выборам в России", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Глава ЦИК добавила, что "мы как можем противодействуем и будем противодействовать" этому процессу.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву - необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.