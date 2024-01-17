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Памфилова рассказала о создании извне "фона недоверия" к выборам 2024 года - РИА Новости, 17.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:12 17.01.2024 (обновлено: 11:30 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/vybory-1921799770.html
Памфилова рассказала о создании извне "фона недоверия" к выборам 2024 года
Памфилова рассказала о создании извне "фона недоверия" к выборам 2024 года - РИА Новости, 17.01.2024
Памфилова рассказала о создании извне "фона недоверия" к выборам 2024 года
Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что ведется интенсивная работа по созданию фона недоверия к выборам в России, но Центризбирком будет ей... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:12
2024-01-17T11:30
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что ведется интенсивная работа по созданию фона недоверия к выборам в России, но Центризбирком будет ей противодействовать."Мы знаем, сейчас такой период, когда все наши, давайте откровенно скажу, враги, те, кто настроен на то, чтобы снести выборы, как они сейчас интенсивно работают, сколько наемников Госдепа и прочих организаций, которые назначили нас врагом и практически воюют против нас на всех фронтах, включая информационный, включая наемников за денежки, сейчас создают Telegram-каналы, разного рода боты, которые распространяют заведомо ложную информацию или вводят наших избирателей в заблуждение, создавая широкий негативный фон, фон недоверия к выборам в России", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.Глава ЦИК добавила, что "мы как можем противодействуем и будем противодействовать" этому процессу.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву - необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов
Памфилова рассказала о создании извне "фона недоверия" к выборам 2024 года

Памфилова: ведется интенсивная работа по созданию фона недоверия к выборам в РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что ведется интенсивная работа по созданию фона недоверия к выборам в России, но Центризбирком будет ей противодействовать.
«
"Мы знаем, сейчас такой период, когда все наши, давайте откровенно скажу, враги, те, кто настроен на то, чтобы снести выборы, как они сейчас интенсивно работают, сколько наемников Госдепа и прочих организаций, которые назначили нас врагом и практически воюют против нас на всех фронтах, включая информационный, включая наемников за денежки, сейчас создают Telegram-каналы, разного рода боты, которые распространяют заведомо ложную информацию или вводят наших избирателей в заблуждение, создавая широкий негативный фон, фон недоверия к выборам в России", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Глава ЦИК добавила, что "мы как можем противодействуем и будем противодействовать" этому процессу.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву - необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Предвыборная агитация в СМИ начнется 17 февраля
Вчера, 11:15
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЛеонид Слуцкий (политик)Николай Харитонов
 
 
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