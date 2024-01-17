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Памфилова назвала делом чести идеально провести выборы президента - РИА Новости, 17.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:12 17.01.2024 (обновлено: 11:28 17.01.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240117/vybory-1921799551.html
Памфилова назвала делом чести идеально провести выборы президента
Памфилова назвала делом чести идеально провести выборы президента - РИА Новости, 17.01.2024
Памфилова назвала делом чести идеально провести выборы президента
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что важно провести избирательную кампанию по выборам президента РФ так, чтоб комар носа не подточил. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:12
2024-01-17T11:28
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что важно провести избирательную кампанию по выборам президента РФ так, чтоб комар носа не подточил."Для нас дело чести провести кампанию так, чтоб комар носа не подточил", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240117/podpisi-1921785665.html
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политика, россия, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Памфилова назвала делом чести идеально провести выборы президента

Памфилова назвала делом чести провести выборы так, чтобы комар носа не подточил

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что важно провести избирательную кампанию по выборам президента РФ так, чтоб комар носа не подточил.
"Для нас дело чести провести кампанию так, чтоб комар носа не подточил", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В поддержку выдвижения Путина собрали более 2,5 миллиона подписей
Вчера, 10:13
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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9 января, 13:57
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФ
 
 
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