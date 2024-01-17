Памфилова назвала делом чести идеально провести выборы президента
Памфилова назвала делом чести провести выборы так, чтобы комар носа не подточил
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что важно провести избирательную кампанию по выборам президента РФ так, чтоб комар носа не подточил.
"Для нас дело чести провести кампанию так, чтоб комар носа не подточил", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.