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Умер актер Вонтов, сыгравший Сталина в фильме "Зоя"
Умер актер Вонтов, сыгравший Сталина в фильме "Зоя" - РИА Новости, 17.01.2024
Умер актер Вонтов, сыгравший Сталина в фильме "Зоя"
Заслуженный артист России Александр Вонтов, сыгравший Иосифа Сталина в фильме о Зое Космодемьянской, скончался на 74-м году жизни, сообщил в соцсети "ВКонтакте" РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:54
2024-01-17T15:54
2024-01-17T15:54
культура
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иосиф сталин (джугашвили)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Заслуженный артист России Александр Вонтов, сыгравший Иосифа Сталина в фильме о Зое Космодемьянской, скончался на 74-м году жизни, сообщил в соцсети "ВКонтакте" Театр имени Комиссаржевской, где Вонтов служил с 1977 года. "Театр им. В. Ф. Комиссаржевской с прискорбием сообщает, что сегодня ушел из жизни заслуженный работник культуры, заслуженный артист России Александр Борисович Вонтов... Яркий, строгий, остроумный Александр Борисович навсегда останется в наших сердцах. Известие о его уходе — тяжелейший удар для нас", – сообщается на странице театра. О дате и месте прощания с артистом пока не сообщается. Вонтов был принят в труппу театра имени Комиссаржевской сразу после окончания ЛГИТМиКа в 1977 году. За годы службы актер сыграл более 80 ролей. Среди его последних работ в кино – роль Иосифа Сталина в фильме "Зоя" о подвиге Зои Космодемьянской.
https://ria.ru/20231229/utraty-1912571604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, иосиф сталин (джугашвили), зоя космодемьянская, новости культуры, кино и сериалы
Культура, Санкт-Петербург, Иосиф Сталин (Джугашвили), Зоя Космодемьянская, Новости культуры, Кино и сериалы
Умер актер Вонтов, сыгравший Сталина в фильме "Зоя"
Умер заслуженный артист РФ Александр Вонтов, сыгравший Сталина в фильме "Зоя"