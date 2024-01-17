https://ria.ru/20240117/vontov-1921880374.html

Умер актер Вонтов, сыгравший Сталина в фильме "Зоя"

Умер актер Вонтов, сыгравший Сталина в фильме "Зоя" - РИА Новости, 17.01.2024

Умер актер Вонтов, сыгравший Сталина в фильме "Зоя"

Заслуженный артист России Александр Вонтов, сыгравший Иосифа Сталина в фильме о Зое Космодемьянской, скончался на 74-м году жизни, сообщил в соцсети "ВКонтакте" РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T15:54

2024-01-17T15:54

2024-01-17T15:54

культура

санкт-петербург

иосиф сталин (джугашвили)

зоя космодемьянская

новости культуры

кино и сериалы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Заслуженный артист России Александр Вонтов, сыгравший Иосифа Сталина в фильме о Зое Космодемьянской, скончался на 74-м году жизни, сообщил в соцсети "ВКонтакте" Театр имени Комиссаржевской, где Вонтов служил с 1977 года. "Театр им. В. Ф. Комиссаржевской с прискорбием сообщает, что сегодня ушел из жизни заслуженный работник культуры, заслуженный артист России Александр Борисович Вонтов... Яркий, строгий, остроумный Александр Борисович навсегда останется в наших сердцах. Известие о его уходе — тяжелейший удар для нас", – сообщается на странице театра. О дате и месте прощания с артистом пока не сообщается. Вонтов был принят в труппу театра имени Комиссаржевской сразу после окончания ЛГИТМиКа в 1977 году. За годы службы актер сыграл более 80 ролей. Среди его последних работ в кино – роль Иосифа Сталина в фильме "Зоя" о подвиге Зои Космодемьянской.

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санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, иосиф сталин (джугашвили), зоя космодемьянская, новости культуры, кино и сериалы