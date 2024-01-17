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Павел Воля оправдался за скандальную шутку "об изнасиловании"

Павел Воля оправдался за скандальную шутку "об изнасиловании" - РИА Новости, 17.01.2024

Павел Воля оправдался за скандальную шутку "об изнасиловании"

Шоумен и телеведущий Павел Воля объяснил в своем Телеграм-канале, что его неудачную шутку из анонса концерта в Санкт-Петербурге "вырвали из контекста". РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T15:16

2024-01-17T15:16

2024-01-17T15:16

шоубиз

санкт-петербург

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новости шоу-бизнеса

шоу-бизнес

скандал

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Шоумен и телеведущий Павел Воля объяснил в своем Телеграм-канале, что его неудачную шутку из анонса концерта в Санкт-Петербурге "вырвали из контекста". "Пока все СМИ просто перепечатывают новости о "шутке об изнасиловании", которой не было, хоть кто-то посмотрел фрагмент концерта целиком и разобрался, без вырывания фраз из контекста, — пояснил комик. — Я понимаю, что многим уже везде мерещится насилие, абьюз и прочие неприятные вещи, но это точно не здесь, не в этой шутке. Это про любовь, про страсть, про порыв".Павел Воля посоветовал посмотреть полную версию стендапа, а также добавил, что не видит в насилии "ничего смешного"."Посылаю всем лучи добра! И желаю удачи в личной жизни и прекрасно проснуться ночью от поцелуев любимого человека, а дальше страстное "чух-чух", — резюмировал юморист.Ранее в Сети юмориста осудили за то, что он якобы высмеивает тему сексуальных домогательств. Во фрагменте предстоящего концерта, опубликованном в телеграм-канале знаменитости, Воля со сцены обсуждает секс со спящей женщиной. "Для мужчин секс — это стресс. Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете", — иронизировал он.Телеверсия декабрьского концерта в Санкт-Петербурге транслировалась на ТНТ. Анонс выступления также был размещен на официальных страницах канала в соцсетях. Однако после волны недовольства администраторы удалили этот фрагмент.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

санкт-петербург, павел воля, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, скандал