Павел Воля оправдался за скандальную шутку "об изнасиловании"
Павел Воля заявил, что его скандальную шутку "вырвали из контекста"
Телеведущий и шоумен Павел Воля
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Шоумен и телеведущий Павел Воля объяснил в своем Телеграм-канале, что его неудачную шутку из анонса концерта в Санкт-Петербурге "вырвали из контекста".
«
"Пока все СМИ просто перепечатывают новости о "шутке об изнасиловании", которой не было, хоть кто-то посмотрел фрагмент концерта целиком и разобрался, без вырывания фраз из контекста, — пояснил комик. — Я понимаю, что многим уже везде мерещится насилие, абьюз и прочие неприятные вещи, но это точно не здесь, не в этой шутке. Это про любовь, про страсть, про порыв".
Павел Воля посоветовал посмотреть полную версию стендапа, а также добавил, что не видит в насилии "ничего смешного".
«
"Посылаю всем лучи добра! И желаю удачи в личной жизни и прекрасно проснуться ночью от поцелуев любимого человека, а дальше страстное "чух-чух", — резюмировал юморист.
Ранее в Сети юмориста осудили за то, что он якобы высмеивает тему сексуальных домогательств.
Во фрагменте предстоящего концерта, опубликованном в телеграм-канале знаменитости, Воля со сцены обсуждает секс со спящей женщиной. "Для мужчин секс — это стресс. Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете", — иронизировал он.
Телеверсия декабрьского концерта в Санкт-Петербурге транслировалась на ТНТ.
Анонс выступления также был размещен на официальных страницах канала в соцсетях. Однако после волны недовольства администраторы удалили этот фрагмент.