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Павел Воля оправдался за скандальную шутку "об изнасиловании" - РИА Новости, 17.01.2024
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Шоубиз
 
15:16 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/volya-1921865911.html
Павел Воля оправдался за скандальную шутку "об изнасиловании"
Павел Воля оправдался за скандальную шутку "об изнасиловании" - РИА Новости, 17.01.2024
Павел Воля оправдался за скандальную шутку "об изнасиловании"
Шоумен и телеведущий Павел Воля объяснил в своем Телеграм-канале, что его неудачную шутку из анонса концерта в Санкт-Петербурге "вырвали из контекста". РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:16
2024-01-17T15:16
шоубиз
санкт-петербург
павел воля
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шоу-бизнес
скандал
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Шоумен и телеведущий Павел Воля объяснил в своем Телеграм-канале, что его неудачную шутку из анонса концерта в Санкт-Петербурге "вырвали из контекста". &quot;Пока все СМИ просто перепечатывают новости о &quot;шутке об изнасиловании&quot;, которой не было, хоть кто-то посмотрел фрагмент концерта целиком и разобрался, без вырывания фраз из контекста, — пояснил комик. — Я понимаю, что многим уже везде мерещится насилие, абьюз и прочие неприятные вещи, но это точно не здесь, не в этой шутке. Это про любовь, про страсть, про порыв&quot;.Павел Воля посоветовал посмотреть полную версию стендапа, а также добавил, что не видит в насилии "ничего смешного".&quot;Посылаю всем лучи добра! И желаю удачи в личной жизни и прекрасно проснуться ночью от поцелуев любимого человека, а дальше страстное &quot;чух-чух&quot;, — резюмировал юморист.Ранее в Сети юмориста осудили за то, что он якобы высмеивает тему сексуальных домогательств. Во фрагменте предстоящего концерта, опубликованном в телеграм-канале знаменитости, Воля со сцены обсуждает секс со спящей женщиной. "Для мужчин секс — это стресс. Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете", — иронизировал он.Телеверсия декабрьского концерта в Санкт-Петербурге транслировалась на ТНТ. Анонс выступления также был размещен на официальных страницах канала в соцсетях. Однако после волны недовольства администраторы удалили этот фрагмент.
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санкт-петербург, павел воля, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, скандал
Шоубиз, Санкт-Петербург, Павел Воля, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, скандал
Павел Воля оправдался за скандальную шутку "об изнасиловании"

Павел Воля заявил, что его скандальную шутку "вырвали из контекста"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущий и шоумен Павел Воля
Телеведущий и шоумен Павел Воля - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущий и шоумен Павел Воля
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Шоумен и телеведущий Павел Воля объяснил в своем Телеграм-канале, что его неудачную шутку из анонса концерта в Санкт-Петербурге "вырвали из контекста".
«

"Пока все СМИ просто перепечатывают новости о "шутке об изнасиловании", которой не было, хоть кто-то посмотрел фрагмент концерта целиком и разобрался, без вырывания фраз из контекста, — пояснил комик. — Я понимаю, что многим уже везде мерещится насилие, абьюз и прочие неприятные вещи, но это точно не здесь, не в этой шутке. Это про любовь, про страсть, про порыв".

Павел Воля посоветовал посмотреть полную версию стендапа, а также добавил, что не видит в насилии "ничего смешного".
«

"Посылаю всем лучи добра! И желаю удачи в личной жизни и прекрасно проснуться ночью от поцелуев любимого человека, а дальше страстное "чух-чух", — резюмировал юморист.

Ранее в Сети юмориста осудили за то, что он якобы высмеивает тему сексуальных домогательств.
Во фрагменте предстоящего концерта, опубликованном в телеграм-канале знаменитости, Воля со сцены обсуждает секс со спящей женщиной. "Для мужчин секс — это стресс. Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете", — иронизировал он.
Телеверсия декабрьского концерта в Санкт-Петербурге транслировалась на ТНТ.
Анонс выступления также был размещен на официальных страницах канала в соцсетях. Однако после волны недовольства администраторы удалили этот фрагмент.
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