https://ria.ru/20240117/varshava-1921873203.html
Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Варшаве
Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Варшаве - РИА Новости, 17.01.2024
Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Варшаве
Российские дипломаты возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в день освобождения польской столицы от немецкой оккупации в 1945 году, РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:22
2024-01-17T15:22
2024-01-17T15:22
в мире
варшава
польша
сергей андреев
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768249462_224:0:2852:1478_1920x0_80_0_0_41aae6c98624d14901c5a72b09eb4010.jpg
ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Российские дипломаты возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в день освобождения польской столицы от немецкой оккупации в 1945 году, сообщил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев. "Сегодня на мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры состоялось возложение венков по случаю 79-й годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков", - рассказал посол. Кроме главы диппредставительства, в церемонии приняли участие другие российские дипломаты, в частности руководитель представительства по военно-мемориальной работе, торговый представитель. Участие также принял временный поверенный в делах Белоруссии. Андреев рассказал, что церемония прошла спокойно, посольство заранее уведомило МИД Польши о своих планах, в ответ на польское ведомство прислало ноту, в которой говорилось, что информацию "приняло к сведению и довело до ведома компетентных органов". В этой же ноте польский МИД заявил, что не рекомендует возлагать венки, потому что День освобождения Варшавы официально не отмечается и "на фоне международной ситуации" церемония возложения будет рассматриваться "как недружественные действия". "Это никак на наших планах не отразилось", - заключил посол РФ. При этом в риторике польских официальных лиц освобождение Варшавы и всей Польши советскими воинами в 1945 году уже несколько лет называется оккупацией. Так пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в свое время заявил, что "1945 год не принес полякам ни свободы, ни мира, а только очередную жестокую оккупацию". По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии. Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы". Во время возложения венков на этом же кладбище 9 мая 2022 года посол РФ в Варшаве Сергей Андреев подвергся нападению. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.
https://ria.ru/20231012/pamyatniki-1902353028.html
https://ria.ru/20210917/krakh-1750439392.html
https://ria.ru/20210507/voyna-1731354660.html
варшава
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768249462_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_db080c67b0e4085d47cab360bc0b6368.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава, польша, сергей андреев, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Варшава, Польша, Сергей Андреев, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Варшаве
Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в день освобождения Варшавы
ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Российские дипломаты возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в день освобождения польской столицы от немецкой оккупации в 1945 году, сообщил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев.
«
"Сегодня на мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры состоялось возложение венков по случаю 79-й годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков", - рассказал посол.
Кроме главы диппредставительства, в церемонии приняли участие другие российские дипломаты, в частности руководитель представительства по военно-мемориальной работе, торговый представитель. Участие также принял временный поверенный в делах Белоруссии.
Андреев рассказал, что церемония прошла спокойно, посольство заранее уведомило МИД Польши о своих планах, в ответ на польское ведомство прислало ноту, в которой говорилось, что информацию "приняло к сведению и довело до ведома компетентных органов".
В Польше за 16 месяцев уничтожили 38 памятников советским воинам
В этой же ноте польский МИД заявил, что не рекомендует возлагать венки, потому что День освобождения Варшавы официально не отмечается и "на фоне международной ситуации" церемония возложения будет рассматриваться "как недружественные действия".
"Это никак на наших планах не отразилось", - заключил посол РФ.
При этом в риторике польских официальных лиц освобождение Варшавы и всей Польши советскими воинами в 1945 году уже несколько лет называется оккупацией. Так пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в свое время заявил, что "1945 год не принес полякам ни свободы, ни мира, а только очередную жестокую оккупацию".
По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии.
Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы".
Во время возложения венков на этом же кладбище 9 мая 2022 года посол РФ в Варшаве Сергей Андреев подвергся нападению. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.
Минобороны рассказало, как в освобожденной Польше чтили советских воинов