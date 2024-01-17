https://ria.ru/20240117/varshava-1921873203.html

Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Варшаве

Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Варшаве - РИА Новости, 17.01.2024

Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Варшаве

Российские дипломаты возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в день освобождения польской столицы от немецкой оккупации в 1945 году, РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T15:22

2024-01-17T15:22

2024-01-17T15:22

в мире

варшава

польша

сергей андреев

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768249462_224:0:2852:1478_1920x0_80_0_0_41aae6c98624d14901c5a72b09eb4010.jpg

ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Российские дипломаты возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в день освобождения польской столицы от немецкой оккупации в 1945 году, сообщил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев. "Сегодня на мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры состоялось возложение венков по случаю 79-й годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков", - рассказал посол. Кроме главы диппредставительства, в церемонии приняли участие другие российские дипломаты, в частности руководитель представительства по военно-мемориальной работе, торговый представитель. Участие также принял временный поверенный в делах Белоруссии. Андреев рассказал, что церемония прошла спокойно, посольство заранее уведомило МИД Польши о своих планах, в ответ на польское ведомство прислало ноту, в которой говорилось, что информацию "приняло к сведению и довело до ведома компетентных органов". В этой же ноте польский МИД заявил, что не рекомендует возлагать венки, потому что День освобождения Варшавы официально не отмечается и "на фоне международной ситуации" церемония возложения будет рассматриваться "как недружественные действия". "Это никак на наших планах не отразилось", - заключил посол РФ. При этом в риторике польских официальных лиц освобождение Варшавы и всей Польши советскими воинами в 1945 году уже несколько лет называется оккупацией. Так пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в свое время заявил, что "1945 год не принес полякам ни свободы, ни мира, а только очередную жестокую оккупацию". По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии. Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы". Во время возложения венков на этом же кладбище 9 мая 2022 года посол РФ в Варшаве Сергей Андреев подвергся нападению. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.

https://ria.ru/20231012/pamyatniki-1902353028.html

https://ria.ru/20210917/krakh-1750439392.html

https://ria.ru/20210507/voyna-1731354660.html

варшава

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, варшава, польша, сергей андреев, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)