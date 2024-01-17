Рейтинг@Mail.ru
Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Варшаве - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/varshava-1921873203.html
Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Варшаве
Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Варшаве - РИА Новости, 17.01.2024
Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Варшаве
Российские дипломаты возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в день освобождения польской столицы от немецкой оккупации в 1945 году, РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:22
2024-01-17T15:22
в мире
варшава
польша
сергей андреев
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768249462_224:0:2852:1478_1920x0_80_0_0_41aae6c98624d14901c5a72b09eb4010.jpg
ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Российские дипломаты возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в день освобождения польской столицы от немецкой оккупации в 1945 году, сообщил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев. "Сегодня на мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры состоялось возложение венков по случаю 79-й годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков", - рассказал посол. Кроме главы диппредставительства, в церемонии приняли участие другие российские дипломаты, в частности руководитель представительства по военно-мемориальной работе, торговый представитель. Участие также принял временный поверенный в делах Белоруссии. Андреев рассказал, что церемония прошла спокойно, посольство заранее уведомило МИД Польши о своих планах, в ответ на польское ведомство прислало ноту, в которой говорилось, что информацию "приняло к сведению и довело до ведома компетентных органов". В этой же ноте польский МИД заявил, что не рекомендует возлагать венки, потому что День освобождения Варшавы официально не отмечается и "на фоне международной ситуации" церемония возложения будет рассматриваться "как недружественные действия". "Это никак на наших планах не отразилось", - заключил посол РФ. При этом в риторике польских официальных лиц освобождение Варшавы и всей Польши советскими воинами в 1945 году уже несколько лет называется оккупацией. Так пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в свое время заявил, что "1945 год не принес полякам ни свободы, ни мира, а только очередную жестокую оккупацию". По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии. Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы". Во время возложения венков на этом же кладбище 9 мая 2022 года посол РФ в Варшаве Сергей Андреев подвергся нападению. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.
https://ria.ru/20231012/pamyatniki-1902353028.html
https://ria.ru/20210917/krakh-1750439392.html
https://ria.ru/20210507/voyna-1731354660.html
варшава
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768249462_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_db080c67b0e4085d47cab360bc0b6368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, варшава, польша, сергей андреев, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Варшава, Польша, Сергей Андреев, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Варшаве

Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в день освобождения Варшавы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМемориальное кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве
Мемориальное кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Мемориальное кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Российские дипломаты возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в день освобождения польской столицы от немецкой оккупации в 1945 году, сообщил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев.
«
"Сегодня на мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры состоялось возложение венков по случаю 79-й годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков", - рассказал посол.
Кроме главы диппредставительства, в церемонии приняли участие другие российские дипломаты, в частности руководитель представительства по военно-мемориальной работе, торговый представитель. Участие также принял временный поверенный в делах Белоруссии.
Андреев рассказал, что церемония прошла спокойно, посольство заранее уведомило МИД Польши о своих планах, в ответ на польское ведомство прислало ноту, в которой говорилось, что информацию "приняло к сведению и довело до ведома компетентных органов".
Снос памятника Благодарности Красной армии в городском парке в Глубчице, Польша - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
В Польше за 16 месяцев уничтожили 38 памятников советским воинам
12 октября 2023, 18:45
В этой же ноте польский МИД заявил, что не рекомендует возлагать венки, потому что День освобождения Варшавы официально не отмечается и "на фоне международной ситуации" церемония возложения будет рассматриваться "как недружественные действия".
"Это никак на наших планах не отразилось", - заключил посол РФ.
При этом в риторике польских официальных лиц освобождение Варшавы и всей Польши советскими воинами в 1945 году уже несколько лет называется оккупацией. Так пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в свое время заявил, что "1945 год не принес полякам ни свободы, ни мира, а только очередную жестокую оккупацию".
По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии.
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим (Польша) - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
17 сентября 2021, 03:47
Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы".
Во время возложения венков на этом же кладбище 9 мая 2022 года посол РФ в Варшаве Сергей Андреев подвергся нападению. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.
Парад Войска Польского на площади освобожденной Варшавы. 19 января 1945 - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
Минобороны рассказало, как в освобожденной Польше чтили советских воинов
7 мая 2021, 00:10
 
В миреВаршаваПольшаСергей АндреевВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала