https://ria.ru/20240117/vagon-1921755852.html

В "Трансмашхолдинге" выразили готовность строить вагоны метро без сидений

В "Трансмашхолдинге" выразили готовность строить вагоны метро без сидений - РИА Новости, 17.01.2024

В "Трансмашхолдинге" выразили готовность строить вагоны метро без сидений

Крупнейший российский производитель пассажирского подвижного состава "Трансмашхолдинг" (ТМХ) готов строить вагоны метро без сидений, если будет такой заказ,... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T02:15

2024-01-17T02:15

2024-01-17T02:15

экономика

трансмашхолдинг

россия

южная корея

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Крупнейший российский производитель пассажирского подвижного состава "Трансмашхолдинг" (ТМХ) готов строить вагоны метро без сидений, если будет такой заказ, сообщила РИА Новости гендиректор "ТМХ Городской транспорт" Дарья Марку. В столице Южной Кореи - Сеуле - в январе начал курсировать вагон метро без сидений, писало агентство Рёнхап. Сеульская транспортная корпорация сообщала, что планирует с 10 января запустить один из вагонов на четвертой линии метро без сидений, чтобы снизить перегруженность подземного транспорта. "Мы открыты к любым предложениям заказчика", - сообщила Марку на вопрос, готов ли холдинг выпускать вагоны метро только со стоячими местами. Если такие заказы появятся, добавили там, то компания будет их рассматривать и готовить предложение с учетом нормативной базы и регламентирующих документов, таких как ГОСТ, СанПиН, Технический регламент Таможенного союза. При этом Марку отмечает, что всегда при реализации каких-либо проектов необходимо учитывать комфорт для пассажира. "Выполнение таких заказов (как вагон метро со стоячими местами – ред.) требует тщательной проработки. В метро значительные расстояния, при этом пассажиры должны ехать с максимальным комфортом", - поясняет она. "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.

https://ria.ru/20230725/soglashenie-1886081166.html

россия

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, трансмашхолдинг, россия, южная корея