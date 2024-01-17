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В "Трансмашхолдинге" выразили готовность строить вагоны метро без сидений - РИА Новости, 17.01.2024
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02:15 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/vagon-1921755852.html
В "Трансмашхолдинге" выразили готовность строить вагоны метро без сидений
В "Трансмашхолдинге" выразили готовность строить вагоны метро без сидений - РИА Новости, 17.01.2024
В "Трансмашхолдинге" выразили готовность строить вагоны метро без сидений
Крупнейший российский производитель пассажирского подвижного состава "Трансмашхолдинг" (ТМХ) готов строить вагоны метро без сидений, если будет такой заказ,... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T02:15
2024-01-17T02:15
экономика
трансмашхолдинг
россия
южная корея
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Крупнейший российский производитель пассажирского подвижного состава "Трансмашхолдинг" (ТМХ) готов строить вагоны метро без сидений, если будет такой заказ, сообщила РИА Новости гендиректор "ТМХ Городской транспорт" Дарья Марку. В столице Южной Кореи - Сеуле - в январе начал курсировать вагон метро без сидений, писало агентство Рёнхап. Сеульская транспортная корпорация сообщала, что планирует с 10 января запустить один из вагонов на четвертой линии метро без сидений, чтобы снизить перегруженность подземного транспорта. "Мы открыты к любым предложениям заказчика", - сообщила Марку на вопрос, готов ли холдинг выпускать вагоны метро только со стоячими местами. Если такие заказы появятся, добавили там, то компания будет их рассматривать и готовить предложение с учетом нормативной базы и регламентирующих документов, таких как ГОСТ, СанПиН, Технический регламент Таможенного союза. При этом Марку отмечает, что всегда при реализации каких-либо проектов необходимо учитывать комфорт для пассажира. "Выполнение таких заказов (как вагон метро со стоячими местами – ред.) требует тщательной проработки. В метро значительные расстояния, при этом пассажиры должны ехать с максимальным комфортом", - поясняет она. "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
https://ria.ru/20230725/soglashenie-1886081166.html
россия
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экономика, трансмашхолдинг, россия, южная корея
Экономика, Трансмашхолдинг, Россия, Южная Корея
В "Трансмашхолдинге" выразили готовность строить вагоны метро без сидений

Дарья Марку: "Трансмашхолдинг" готов строить вагоны метро без сидений

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в вагоне поезда Московского метро
Пассажиры в вагоне поезда Московского метро - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в вагоне поезда Московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Крупнейший российский производитель пассажирского подвижного состава "Трансмашхолдинг" (ТМХ) готов строить вагоны метро без сидений, если будет такой заказ, сообщила РИА Новости гендиректор "ТМХ Городской транспорт" Дарья Марку.
В столице Южной Кореи - Сеуле - в январе начал курсировать вагон метро без сидений, писало агентство Рёнхап. Сеульская транспортная корпорация сообщала, что планирует с 10 января запустить один из вагонов на четвертой линии метро без сидений, чтобы снизить перегруженность подземного транспорта.
"Мы открыты к любым предложениям заказчика", - сообщила Марку на вопрос, готов ли холдинг выпускать вагоны метро только со стоячими местами.
Если такие заказы появятся, добавили там, то компания будет их рассматривать и готовить предложение с учетом нормативной базы и регламентирующих документов, таких как ГОСТ, СанПиН, Технический регламент Таможенного союза.
При этом Марку отмечает, что всегда при реализации каких-либо проектов необходимо учитывать комфорт для пассажира. "Выполнение таких заказов (как вагон метро со стоячими местами – ред.) требует тщательной проработки. В метро значительные расстояния, при этом пассажиры должны ехать с максимальным комфортом", - поясняет она.
"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
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