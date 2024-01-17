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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 17.01.2024
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14:56 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/uroven-1921866733.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 17.01.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра и метели, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:56
2024-01-17T14:56
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра и метели, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 9 часов до 21 часа 18 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за метели и сильного ветра. Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду. С 11 до 19 часов того же дня "желтый" уровень также объявлен в связи с сильным снегом и обледенением", - говорится в сообщении. Городские власти просят водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП, пешеходам так же рекомендуют соблюдать осторожность.
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Санкт-Петербург
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра и метели

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЖенщина на улице во время снежного шторма в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Женщина на улице во время снежного шторма в Выборгском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Женщина на улице во время снежного шторма в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра и метели, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, с 9 часов до 21 часа 18 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за метели и сильного ветра. Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду. С 11 до 19 часов того же дня "желтый" уровень также объявлен в связи с сильным снегом и обледенением", - говорится в сообщении.
Городские власти просят водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП, пешеходам так же рекомендуют соблюдать осторожность.
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