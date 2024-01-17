https://ria.ru/20240117/uroven-1921866733.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 17.01.2024

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра и метели, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:56

2024-01-17T14:56

2024-01-17T14:56

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра и метели, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 9 часов до 21 часа 18 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за метели и сильного ветра. Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду. С 11 до 19 часов того же дня "желтый" уровень также объявлен в связи с сильным снегом и обледенением", - говорится в сообщении. Городские власти просят водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП, пешеходам так же рекомендуют соблюдать осторожность.

https://ria.ru/20240117/pogoda-1921840191.html

санкт-петербург

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санкт-петербург