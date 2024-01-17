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Ситуация на Украине меняется в худшую сторону, заявили в сенате - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:50 17.01.2024 (обновлено: 23:53 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921959632.html
Ситуация на Украине меняется в худшую сторону, заявили в сенате
Ситуация на Украине меняется в худшую сторону, заявили в сенате - РИА Новости, 17.01.2024
Ситуация на Украине меняется в худшую сторону, заявили в сенате
Ситуация на Украине уже меняется в худшую для Киева сторону, и без быстрого решения конгресса США по предоставлению новой помощи положение дел может необратимо... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T23:50
2024-01-17T23:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
джо байден
сергей лавров
сша
чак шумер
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Ситуация на Украине уже меняется в худшую для Киева сторону, и без быстрого решения конгресса США по предоставлению новой помощи положение дел может необратимо измениться, заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. "Честно говоря, целью здесь является дать понять, что ситуация на Украине меняется к худшему. Если мы быстро не доставим им помощи, то все может необратимо поменяться", - сообщил он журналистам перед встречей лидеров конгресса с президентом США Джо Байденом. В среду спикер палаты представителей Майк Джонсон и другие лидеры конгресса встретятся с Байденом в Белом доме. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, на встрече планируется обсудить запрос президента о выделении бюджетного финансирования в 2024 финансовом году, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине. Во вторник советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, что Белый дом ожидает решения вопроса с согласованием конгрессменами новой помощи для Украины в ближайшие недели. Администрация направила соответствующий запрос в конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины. Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
украина
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в мире, украина, россия, джо байден, сергей лавров, сша, чак шумер, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, США, Чак Шумер, НАТО
Ситуация на Украине меняется в худшую сторону, заявили в сенате

Шумер: ситуация на Украине меняется в худшую сторону

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Ситуация на Украине уже меняется в худшую для Киева сторону, и без быстрого решения конгресса США по предоставлению новой помощи положение дел может необратимо измениться, заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.
"Честно говоря, целью здесь является дать понять, что ситуация на Украине меняется к худшему. Если мы быстро не доставим им помощи, то все может необратимо поменяться", - сообщил он журналистам перед встречей лидеров конгресса с президентом США Джо Байденом.
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В среду спикер палаты представителей Майк Джонсон и другие лидеры конгресса встретятся с Байденом в Белом доме. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, на встрече планируется обсудить запрос президента о выделении бюджетного финансирования в 2024 финансовом году, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине.
Во вторник советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, что Белый дом ожидает решения вопроса с согласованием конгрессменами новой помощи для Украины в ближайшие недели.
Администрация направила соответствующий запрос в конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.
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Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:40
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДжо БайденСергей ЛавровСШАЧак ШумерНАТО
 
 
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