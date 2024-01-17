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Белый дом заявил о нехватке критически значимого оружия для Украины - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 17.01.2024 (обновлено: 04:47 18.01.2024)
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921958311.html
Белый дом заявил о нехватке критически значимого оружия для Украины
Белый дом заявил о нехватке критически значимого оружия для Украины - РИА Новости, 18.01.2024
Белый дом заявил о нехватке критически значимого оружия для Украины
Украина из-за отсутствия американской помощи приближается к истощению запасов некоторых вооружений, в том числе средства ПВО, заявил координатор стратегических... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-17T23:20
2024-01-18T04:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
джон кирби
джо байден
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Украина из-за отсутствия американской помощи приближается к истощению запасов некоторых вооружений, в том числе средства ПВО, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге Белого дома."Есть некоторые боеприпасы, которых у них в достатке, которых хватит на следующие два-три месяца. А есть другие, которых на столько времени им не хватит. &lt;...&gt; Многое зависит от того, что делает Россия и от чего им приходится защищаться", — сказал он.По словам чиновника, средства ПВО входят в число критически значимых для Украины вооружений, нехватку которых она испытывает.Кирби также отметил, что был бы удивлен, если бы командование ВСУ не принимало в расчет неопределенность с западной военной помощью при дальнейшем планировании кампании.В среду президент Джо Байден встретится с представителями конгресса. Он планирует уговорить их выделить дополнительные средства на военные поставки бывшей советской республике. Это информацию подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отметив, что часть переговоров будет засекречена.При этом накануне Кирби заявил, что Соединенные Штаты из-за отсутствия бюджетных средств не планируют предоставлять военную помощь киевскому режиму.В прошлом году конгресс так и не согласовал запрос Белого дома о продолжении поддержки Украины. Республиканская оппозиция требует от Байдена предпринять меры по охране границы из-за увеличения потока мигрантов, оспаривая необходимость нового многомиллиардного транша киевским властям.
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921755574.html
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в мире, украина, сша, киев, джон кирби, джо байден, карин жан-пьер, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Джон Кирби, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Вооруженные силы Украины, Россия
Белый дом заявил о нехватке критически значимого оружия для Украины

Белый дом: Киев приближается к истощению вооружений при отсутствии помощи США

© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО "Град"
Украинская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Libkos
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ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Украина из-за отсутствия американской помощи приближается к истощению запасов некоторых вооружений, в том числе средства ПВО, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге Белого дома.
"Есть некоторые боеприпасы, которых у них в достатке, которых хватит на следующие два-три месяца. А есть другие, которых на столько времени им не хватит. <...> Многое зависит от того, что делает Россия и от чего им приходится защищаться", — сказал он.
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По словам чиновника, средства ПВО входят в число критически значимых для Украины вооружений, нехватку которых она испытывает.
Кирби также отметил, что был бы удивлен, если бы командование ВСУ не принимало в расчет неопределенность с западной военной помощью при дальнейшем планировании кампании.
В среду президент Джо Байден встретится с представителями конгресса. Он планирует уговорить их выделить дополнительные средства на военные поставки бывшей советской республике. Это информацию подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отметив, что часть переговоров будет засекречена.
При этом накануне Кирби заявил, что Соединенные Штаты из-за отсутствия бюджетных средств не планируют предоставлять военную помощь киевскому режиму.
В прошлом году конгресс так и не согласовал запрос Белого дома о продолжении поддержки Украины. Республиканская оппозиция требует от Байдена предпринять меры по охране границы из-за увеличения потока мигрантов, оспаривая необходимость нового многомиллиардного транша киевским властям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДжон КирбиДжо БайденКарин Жан-ПьерВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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