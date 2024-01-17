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"Мы вмешаемся". В США отреагировали на предупреждение Путина по Украине - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921950491.html
"Мы вмешаемся". В США отреагировали на предупреждение Путина по Украине
"Мы вмешаемся". В США отреагировали на предупреждение Путина по Украине - РИА Новости, 17.01.2024
"Мы вмешаемся". В США отреагировали на предупреждение Путина по Украине
Соединенные Штаты могут напрямую вступить в украинский конфликт, чтобы попытаться спасти ситуацию, выразил мнение профессор Чикагского университета политолог... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T22:00
2024-01-17T22:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
харьков
владимир путин
джон миршаймер
сергей шойгу
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты могут напрямую вступить в украинский конфликт, чтобы попытаться спасти ситуацию, выразил мнение профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Похоже, что Украина, действительно, может превратиться в дисфункциональное государство-изгоя. Что тогда будут делать Соединенные Штаты и их союзники? Я думаю, вы знаете, есть основания для беспокойства, что мы, вероятно, вмешаемся, чтобы спасти ситуацию, особенно если будет казаться, что украинские вооруженные силы начинают разваливаться", — отметил он, комментируя слова Владимира Путина о будущем Украины.Накануне российский лидер заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось, и если так будет продолжаться, государственность Украины окажется под вопросом.По мнению Миршаймера, в течение следующих нескольких месяцев положение Украины может ухудшиться. Он не исключил, что ВС России при необходимости могут продолжить двигаться на Запад, в результате чего под их контроль могут перейти Одесса и Харьков.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240117/udar-1921908736.html
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в мире, украина, одесса, харьков, владимир путин, джон миршаймер, сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Харьков, Владимир Путин, Джон Миршаймер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Мы вмешаемся". В США отреагировали на предупреждение Путина по Украине

Миршаймер: США могут ввести войска на Украину из-за ухудшения положения ВСУ

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты могут напрямую вступить в украинский конфликт, чтобы попытаться спасти ситуацию, выразил мнение профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Похоже, что Украина, действительно, может превратиться в дисфункциональное государство-изгоя. Что тогда будут делать Соединенные Штаты и их союзники? Я думаю, вы знаете, есть основания для беспокойства, что мы, вероятно, вмешаемся, чтобы спасти ситуацию, особенно если будет казаться, что украинские вооруженные силы начинают разваливаться", — отметил он, комментируя слова Владимира Путина о будущем Украины.
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Накануне российский лидер заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось, и если так будет продолжаться, государственность Украины окажется под вопросом.
По мнению Миршаймера, в течение следующих нескольких месяцев положение Украины может ухудшиться. Он не исключил, что ВС России при необходимости могут продолжить двигаться на Запад, в результате чего под их контроль могут перейти Одесса и Харьков.
После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаХарьковВладимир ПутинДжон МиршаймерСергей ШойгуВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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