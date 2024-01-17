https://ria.ru/20240117/ukraina-1921950491.html

"Мы вмешаемся". В США отреагировали на предупреждение Путина по Украине

"Мы вмешаемся". В США отреагировали на предупреждение Путина по Украине - РИА Новости, 17.01.2024

"Мы вмешаемся". В США отреагировали на предупреждение Путина по Украине

Соединенные Штаты могут напрямую вступить в украинский конфликт, чтобы попытаться спасти ситуацию, выразил мнение профессор Чикагского университета политолог... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T22:00

2024-01-17T22:00

2024-01-17T22:00

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владимир путин

джон миршаймер

сергей шойгу

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты могут напрямую вступить в украинский конфликт, чтобы попытаться спасти ситуацию, выразил мнение профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Похоже, что Украина, действительно, может превратиться в дисфункциональное государство-изгоя. Что тогда будут делать Соединенные Штаты и их союзники? Я думаю, вы знаете, есть основания для беспокойства, что мы, вероятно, вмешаемся, чтобы спасти ситуацию, особенно если будет казаться, что украинские вооруженные силы начинают разваливаться", — отметил он, комментируя слова Владимира Путина о будущем Украины.Накануне российский лидер заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось, и если так будет продолжаться, государственность Украины окажется под вопросом.По мнению Миршаймера, в течение следующих нескольких месяцев положение Украины может ухудшиться. Он не исключил, что ВС России при необходимости могут продолжить двигаться на Запад, в результате чего под их контроль могут перейти Одесса и Харьков.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

https://ria.ru/20240117/udar-1921908736.html

https://ria.ru/20240117/kupyansk-1921866988.html

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