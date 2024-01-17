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"Мы вмешаемся". В США отреагировали на предупреждение Путина по Украине
"Мы вмешаемся". В США отреагировали на предупреждение Путина по Украине - РИА Новости, 17.01.2024
"Мы вмешаемся". В США отреагировали на предупреждение Путина по Украине
Соединенные Штаты могут напрямую вступить в украинский конфликт, чтобы попытаться спасти ситуацию, выразил мнение профессор Чикагского университета политолог... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T22:00
2024-01-17T22:00
2024-01-17T22:00
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джон миршаймер
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты могут напрямую вступить в украинский конфликт, чтобы попытаться спасти ситуацию, выразил мнение профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Похоже, что Украина, действительно, может превратиться в дисфункциональное государство-изгоя. Что тогда будут делать Соединенные Штаты и их союзники? Я думаю, вы знаете, есть основания для беспокойства, что мы, вероятно, вмешаемся, чтобы спасти ситуацию, особенно если будет казаться, что украинские вооруженные силы начинают разваливаться", — отметил он, комментируя слова Владимира Путина о будущем Украины.Накануне российский лидер заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось, и если так будет продолжаться, государственность Украины окажется под вопросом.По мнению Миршаймера, в течение следующих нескольких месяцев положение Украины может ухудшиться. Он не исключил, что ВС России при необходимости могут продолжить двигаться на Запад, в результате чего под их контроль могут перейти Одесса и Харьков.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Харьков, Владимир Путин, Джон Миршаймер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Мы вмешаемся". В США отреагировали на предупреждение Путина по Украине
Миршаймер: США могут ввести войска на Украину из-за ухудшения положения ВСУ