https://ria.ru/20240117/ukraina-1921936704.html

"Отбросят назад". В США сделали шокирующее заявление о наступлении ВСУ

"Отбросят назад". В США сделали шокирующее заявление о наступлении ВСУ - РИА Новости, 17.01.2024

"Отбросят назад". В США сделали шокирующее заявление о наступлении ВСУ

Украина не способна снова перейти в наступление, заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T19:56

2024-01-17T19:56

2024-01-17T19:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

марьинка (днр)

запорожская область

джон миршаймер

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украина не способна снова перейти в наступление, заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Смешно даже думать, что ВСУ смогут удержать оборону в 2024 году. <…> Мысль, что Украина собирается начать какое-то наступление в 2025 году, абсурда", — отметил он.По оценке эксперта, Запад уже не сможет вооружить и обучить украинцев даже к 2025 году, чтобы они могли бы оказаться в состоянии противостоять российской армии. Профессор назвал попытку ВСУ совершить прорыв на передовой прошлым летом колоссальным провалом."Реальная опасность заключается в том, что украинцы потерпят поражение от русских в течение этого или следующего года. Это самый вероятный исход. Они отбросят ВСУ назад", — резюмировал Миршаймер.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

https://ria.ru/20240117/udar-1921908736.html

https://ria.ru/20240117/kupyansk-1921866988.html

украина

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в мире, украина, марьинка (днр), запорожская область, джон миршаймер, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины