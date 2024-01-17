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"Отбросят назад". В США сделали шокирующее заявление о наступлении ВСУ - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921936704.html
"Отбросят назад". В США сделали шокирующее заявление о наступлении ВСУ
"Отбросят назад". В США сделали шокирующее заявление о наступлении ВСУ - РИА Новости, 17.01.2024
"Отбросят назад". В США сделали шокирующее заявление о наступлении ВСУ
Украина не способна снова перейти в наступление, заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T19:56
2024-01-17T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
марьинка (днр)
запорожская область
джон миршаймер
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украина не способна снова перейти в наступление, заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Смешно даже думать, что ВСУ смогут удержать оборону в 2024 году. &lt;…&gt; Мысль, что Украина собирается начать какое-то наступление в 2025 году, абсурда", — отметил он.По оценке эксперта, Запад уже не сможет вооружить и обучить украинцев даже к 2025 году, чтобы они могли бы оказаться в состоянии противостоять российской армии. Профессор назвал попытку ВСУ совершить прорыв на передовой прошлым летом колоссальным провалом."Реальная опасность заключается в том, что украинцы потерпят поражение от русских в течение этого или следующего года. Это самый вероятный исход. Они отбросят ВСУ назад", — резюмировал Миршаймер.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240117/udar-1921908736.html
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украина
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в мире, украина, марьинка (днр), запорожская область, джон миршаймер, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Марьинка (ДНР), Запорожская область, Джон Миршаймер, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Отбросят назад". В США сделали шокирующее заявление о наступлении ВСУ

Профессор Миршаймер: ВСУ не смогут начать новое контрнаступление в 2025 году

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц Мста-Б подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украина не способна снова перейти в наступление, заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Смешно даже думать, что ВСУ смогут удержать оборону в 2024 году. <…> Мысль, что Украина собирается начать какое-то наступление в 2025 году, абсурда", — отметил он.
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По оценке эксперта, Запад уже не сможет вооружить и обучить украинцев даже к 2025 году, чтобы они могли бы оказаться в состоянии противостоять российской армии. Профессор назвал попытку ВСУ совершить прорыв на передовой прошлым летом колоссальным провалом.
"Реальная опасность заключается в том, что украинцы потерпят поражение от русских в течение этого или следующего года. Это самый вероятный исход. Они отбросят ВСУ назад", — резюмировал Миршаймер.
После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения вооруженных сил полностью освободили Марьинку. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМарьинка (ДНР)Запорожская областьДжон МиршаймерСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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