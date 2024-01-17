https://ria.ru/20240117/ukraina-1921925996.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 17.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске на Украине, сообщает украинский телеканал "24". РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T18:44

2024-01-17T18:44

2024-01-17T18:44

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске на Украине, сообщает украинский телеканал "24". "Взрывы в Днепропетровске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации от украинских властей о взрывах пока не поступало. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

днепропетровск

украина

днепропетровская область

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