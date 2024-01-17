https://ria.ru/20240117/ukraina-1921802279.html

ЕК начала формировать параметры переговоров о членстве Украины в ЕС

ЕК начала формировать параметры переговоров о членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 17.01.2024

ЕК начала формировать параметры переговоров о членстве Украины в ЕС

Еврокомиссия начала подготовку к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз, для этого законодательство страны проверят на соответствие европейскому, сообщила... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:20

2024-01-17T11:20

2024-01-17T11:59

украина

еврокомиссия

в мире

евросоюз

урсула фон дер ляйен

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Еврокомиссия начала подготовку к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз, для этого законодательство страны проверят на соответствие европейскому, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге."Готовясь к переговорам о вступлении, мы начинаем процесс скрининга и формируем структуру переговоров", — сказала она.Глава ЕК подчеркнула, что ЕС должен следовать политическому решению, принятому на Евросовете.Как заявил в начале недели заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, обсуждение в ЕС членства Украины займет много времени. По его мнению, основные препятствия на этом пути — экономические проблемы и конфликт.Решение начать переговоры с Украиной о членстве приняли участники саммита ЕС в середине декабря 2023 года. В июне 2022-го ЕС предоставил стране статус кандидата. В Европе неоднократно признавали, что это решение было скорее символическим.Сам по себе статус кандидата, а также начало переговоров еще не означает обязательного вступления в Евросоюз, эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель.Турция является кандидатом с 1999 года, а с 2005 года ведет с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012 года.

https://ria.ru/20231222/vopros-1917376942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, еврокомиссия, в мире, евросоюз, урсула фон дер ляйен, европарламент