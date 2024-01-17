ЕК начала формировать параметры переговоров о членстве Украины в ЕС
Глава ЕК заявила о проверке законодательства Украины для переговоров о членстве
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Еврокомиссия начала подготовку к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз, для этого законодательство страны проверят на соответствие европейскому, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
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"Готовясь к переговорам о вступлении, мы начинаем процесс скрининга и формируем структуру переговоров", — сказала она.
Глава ЕК подчеркнула, что ЕС должен следовать политическому решению, принятому на Евросовете.
Как заявил в начале недели заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, обсуждение в ЕС членства Украины займет много времени. По его мнению, основные препятствия на этом пути — экономические проблемы и конфликт.
Решение начать переговоры с Украиной о членстве приняли участники саммита ЕС в середине декабря 2023 года. В июне 2022-го ЕС предоставил стране статус кандидата. В Европе неоднократно признавали, что это решение было скорее символическим.
Сам по себе статус кандидата, а также начало переговоров еще не означает обязательного вступления в Евросоюз, эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель.
Турция является кандидатом с 1999 года, а с 2005 года ведет с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012 года.