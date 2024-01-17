https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html

Время работает против Украины. Глобальный Юг отказал Киеву

Время работает против Украины. Глобальный Юг отказал Киеву - РИА Новости, 17.01.2024

Время работает против Украины. Глобальный Юг отказал Киеву

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский призвал усилить борьбу с Россией и отверг возможность переговоров. Что об этом думают те, к кому он... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T08:00

2024-01-17T08:00

2024-01-17T08:01

украина

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давос

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владимир зеленский

йенс столтенберг

политика

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Михаил Катков. На Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский призвал усилить борьбу с Россией и отверг возможность переговоров. Что об этом думают те, к кому он обращался, — в материале РИА Новости.Один против всехПрезидент Украины пожаловался на недостаточную военную помощь и неэффективность антироссийских санкций. По его словам, если бы Запад действовал решительнее, сейчас было бы меньше проблем.Между тем, как указывает Bloomberg, Зеленский прилетел в Швейцарию не только ради громких заявлений. Его основная задача — привлечь как можно больше инвестиций. Так, члены его команды примут участие в нескольких круглых столах, посвященных послевоенному восстановлению и передаче Киеву замороженных российских активов. Однако, полагает издание, глобалистским элитам уже не до Украины. Они сильно разочарованы провалом летнего контрнаступления. Кроме того, внимание отвлекает спецоперация Израиля в Газе, действия хуситов в Красном море и риск переизбрания Дональда Трампа в США.С генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский обсудил ход боевых действий и военные потребности Киева, прежде всего — усиление ПВО. Глава киевского режима подчеркнул, что ждет от саммита НАТО в Вашингтоне новых решений по интеграции Украины в альянс.С госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником американского президента по нацбезопасности Джейком Салливаном Зеленский говорил о том же. А они, по данным Blooomberg, должны были передать ему требование Байдена отказаться от наступлений и уйти в глухую оборону.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз сообщила, что Украина должна победить Россию и вступить в ЕС. Поэтому Киеву "нужно предсказуемое финансирование в 2024-м и далее".Дипломатическая катастрофаПо сведениями Bloomberg, 14 января встреча советников по национальной безопасности, посвященная так называемой формуле мира Зеленского (то есть капитуляции России), завершилась ничем. Поэтому представители Киева не стали назначать дату международного саммита по Украине, хотя обещали организовать его в феврале.Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, который был сопредседателем собрания, сказал, что встреча в таком формате, возможно, последняя. По его словам, нужно подключить к диалогу Москву. И он не одинок в этом мнении, отмечают западные СМИ. Но Зеленский стоит на своем, продолжая мечтать о чуть не общемировом саммите по Украине без России.На встрече в Давосе присутствовали представители 83 стран, в том числе 18 азиатских и 12 африканских. Китай проигнорировал приглашение. Результат, как известно, нулевой. Глава бюро Financial Times в Брюсселе Генри Фой сыронизировал: главное достижение мероприятия по Украине — коллективное фото участников.Накануне в Киеве подписали договор о безопасности с Великобританией. По словам британского премьер-министра Риши Сунака, соглашение предусматривает, что, если после завершения нынешнего конфликта с Россией разгорится еще один, Лондон вновь встанет на сторону Украины. Правда, заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква уточнил: воевать англичане не обещают. Королевские гарантии безопасности даны на десять лет с возможностью продления. Причем Сунак в комментариях для СМИ избегает слова "гарантии", предпочитая менее обязывающее "заверения".Стало хужеУкраинский политолог Владимир Фесенко объяснил польским СМИ: программа-минимум Зеленского в Давосе — добиться от Запада такой помощи, чтобы не потерпеть поражение на поле боя. Задача-максимум, понятно, — победить. Однако, по словам Фесенко, настроения собеседников украинской делегации оказались "неоднозначными" и "непростыми". Особенно в Киеве удручены позицией КНР, на которую ориентируются многие страны Глобального Юга."Пекин уклонился от переговоров, потому что в них не участвует Россия. Китай стремится соблюдать нейтралитет... Украина не станет торговаться, потому что все равно ничего не получится. КНР продолжит сотрудничать с Москвой", — сетует Фесенко.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает главной проблемой команды Зеленского то, что она не в состоянии предложить хоть что-то новое. "Военная и финансовая помощь сокращается, а усталость от Украины растет. Зеленский это видит. Время работает против него. Но он просто продолжает требовать поддержки", — сказал аналитик в беседе с РИА Новости.Зеленский мог бы вообще не выступать в Давосе — все и так знали, что от него услышат. Переубедить кого-то подобными речами совершенно нереально.

https://ria.ru/20240113/ukraina-1920769254.html

https://ria.ru/20240110/germanii-1920333549.html

украина

киев

давос

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украина, киев, давос, владимир фесенко, владимир зеленский, йенс столтенберг, политика